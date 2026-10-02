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Εγκρίθηκε η ΕΠΜ για τον Όλυμπο – Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας

Εγκρίθηκε η ΕΠΜ για τον Όλυμπο – Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 09:14
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Εγκρίθηκε το τμήμα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) 3Β για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 μέρους των Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην Περιοχή GR1250001 «Όρος Όλυμπος».

Η έγκριση της ΕΠΜ αποτελεί το αναγκαίο βήμα για την διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, το οποίο πλέον, εκτός από την περιοχή Natura με GR1250001 και το σύνολο του υφιστάμενου Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, θα περιλαμβάνει και την περιοχή που έχει ενταχθεί στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO. Και έρχεται σε συνέχεια της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ένταξης του Ολύμπου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Tο διευρυμένο Εθνικό Πάρκο Ολύμπου, που καλύπτεται από την ΕΠΜ, επεκτείνεται από 23.561 ha που είναι σήμερα σε 37.544 ha ενσωματώνοντας σε μια λειτουργική ενότητα και τα 13.841 ha της περιφερειακής ζώνης του υφιστάμενου Εθνικού Πάρκου.

Στο σύνολο της έκτασης καθορίζονται:

  • 8 ζώνες προστασίας,
  • επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες,
  • μέτρα διαχείρισης και προστασίας, με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη συμβατότητα με ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι επιμέρους στόχοι προστασίας περιλαμβάνουν:

  • τη διατήρηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που είναι μοναδικά σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  • την αντιμετώπιση πιέσεων και απειλών που επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών.
  • την ανταπόκριση της χώρας στις κοινοτικές δεσμεύσεις όσον αφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με την εν λόγω μελέτη το 58% του διευρυμένου Εθνικού Πάρκου εντάσσεται σε ζώνες αυστηρής προστασίας.

Η ΕΠΜ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία αξιόλογων χερσαίων τύπων οικοτόπων, στους οποίους ενδιαιτούν σπάνια, ενδημικά και απειλούμενα είδη ζώων όπως η αρκούδα, το αγριόγιδο, αρπακτικά πτηνά και φυτά ιδιαίτερου βιογεωγραφικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, προβλέπεται η προστασία των σημαντικών δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής, αναγνωρίζοντας την υψηλή οικολογική και βιογεωγραφική αξία του Ολύμπου.

Με σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής, η μελέτη επιδιώκει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιώσιμης ανάπτυξης και ανάδειξης του Ολύμπου.

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