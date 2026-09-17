ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την προσθήκη διάταξης στην Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης Πελατών (ΦΕΚ Β΄1788/2020) για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών, λόγω απόκλισης των δηλωθεισών καταναλώσεων φυσικού αερίου έναντι των πραγματικών

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 23 Ιουλίου 2026 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την προσθήκη διάταξης στην Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης Πελατών (ΦΕΚ Β΄1788/2020) για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών, λόγω απόκλισης των δηλωθεισών καταναλώσεων φυσικού αερίου έναντι των πραγματικών, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους, επικαλούμενοι και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

Ημερομηνία αποστολής: 30.08.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-421049

Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ (ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ).