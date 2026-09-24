Αίτηση για έκδοση άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ από την ENI PLENITUDE

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24/09/2026 - 15:42
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24/09/2026 - 15:32
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/09/2026 - 14:41
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Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 15:32
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Η ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ENI PLENITUDE S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT» με δ.τ. «ENI PLENITUDE S.p.A. SB» που εδρεύει επί της οδού Via Giovanni Lorenzini 4, Τ.Κ. 20139, Μιλάνο, Ιταλία υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ Ι-422865/11.09.2026, Ι-423086/16.09.2026 (αρ. Ειδ. Πρωτ. ΡΑΑΕΥ Γ-9756) αίτηση για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 700 MW και διάρκεια ισχύος είκοσι (20) έτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

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