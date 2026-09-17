Μπαταρίες: Γιατί τα ενισχυόμενα έργα θα επιστρέψουν έσοδα το 2026

Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα που μπορούν να εξασφαλίσουν οι μπαταρίες από τη συμμετοχή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας τα τοποθετούν πάνω από το επίπεδο του επιτρεπόμενου εσόδου, με αποτέλεσμα ο μηχανισμός στήριξης να λειτουργεί αντίστροφα. Έτσι, αντί να καταβάλλεται πρόσθετη ενίσχυση στους επενδυτές, μέρος των εσόδων τους θα επιστρέφει στον Υπολογαριασμό Αποθήκευσης. Η σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ καθορίζει για πρώτη φορά τα ποσά της λειτουργικής ενίσχυσης για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2026 και αφορά τους 32 σταθμούς αποθήκευσης που έχουν επιλεγεί στις τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης. Οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί πραγματοποιήθηκαν το 2023 και ο τρίτος το 2024. Η λειτουργική ενίσχυση δεν αποτελεί σταθερό ποσό που καταβάλλεται στα έργα, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός εξισορρόπησης των εσόδων τους. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του επιτρεπόμενου εσόδου κάθε σταθμού και των καθαρών εσόδων που αποκομίζει από τη συμμετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν τα έσοδα της αγοράς υπολείπονται του προβλεπόμενου επιπέδου, ο σταθμός λαμβάνει ενίσχυση. Όταν όμως το υπερβαίνουν, όπως εκτιμάται ότι θα συμβεί το 2026, προκύπτει αρνητική λειτουργική ενίσχυση και το αντίστοιχο ποσό επιστρέφεται.

Για τον υπολογισμό των εσόδων του 2026, ο ΔΑΠΕΕΠ διαμόρφωσε ένα σύνθετο σύνολο σεναρίων που συνδυάζει τις τιμές φυσικού αερίου και δικαιωμάτων CO2, τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, τη διείσδυση των νέων σταθμών αποθήκευσης, την ανάπτυξη των ΑΠΕ και διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Η ζήτηση του διασυνδεδεμένου συστήματος εκτιμήθηκε σε 53,5 TWh για το 2026, έναντι 49-51 TWh κατά την περίοδο 2022-2024. Η επιπλέον ζήτηση συνδέθηκε κυρίως με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παραδοχή για τη σταδιακή είσοδο των μπαταριών στην αγορά. Ο ΔΑΠΕΕΠ εξέτασε υψηλό, μέσο και χαμηλό σενάριο διείσδυσης των ΣΑΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, τις συνδέσεις με το ΕΣΜΗΕ, τις ημερομηνίες ενεργοποίησης των έργων και την πιθανή είσοδο μη ενισχυόμενων, merchant μονάδων. Η μελέτη διαχωρίζει τα έργα σε δύο ομάδες: τους σταθμούς διάρκειας 2 ωρών, στους οποίους εντάσσονται τα έργα των δύο πρώτων διαγωνισμών, και τους σταθμούς διάρκειας 4 ωρών, που προέρχονται από την τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία. Σημειώνεται ότι η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος αποθήκευσης αναμένεται να πιέσει σταδιακά τα έσοδα των μπαταριών.

Για τους σταθμούς 2 ωρών που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, ο ΔΑΠΕΕΠ εκτίμησε ετήσια έσοδα 157 χιλ. ευρώ/MW στο p75, 174 χιλ. ευρώ/MW στο p50 και 212 χιλ. ευρώ/MW στο p25. Για τους σταθμούς 4 ωρών, οι οποίοι αναμένεται να λειτουργήσουν κατά το δεύτερο εξάμηνο, η εκτίμηση διαμορφώνεται σε 101 χιλ. ευρώ/MW στο p75, 111 χιλ. ευρώ/MW στο p50 και 120 χιλ. ευρώ/MW στο p25.

Η ΡΑΑΕΥ επέλεξε τελικά το συντηρητικό σενάριο p75, δηλαδή την εκτίμηση με πιθανότητα υπέρβασης 75%. Έτσι για έναν σταθμό 2 ωρών, τα εκτιμώμενα έσοδα αγοράς μειώνονται όσο μετατίθεται η έναρξη λειτουργίας προς το τέλος του έτους. Ενδεικτικά, εφόσον ένας σταθμός λάβει άδεια λειτουργίας την 1η Αυγούστου, τα εκτιμώμενα έσοδα από τις αγορές ανέρχονται σε 42.823 ευρώ/MW, ενώ με άδεια την 1η Σεπτεμβρίου περιορίζονται σε 31.863 ευρώ/MW. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μηνιαίες επιστροφές να είναι μικρότερες από εκείνες που θα προέκυπταν εάν θεωρούνταν ότι τα έργα λειτουργούν από τον Ιανουάριο.

Η ΡΑΑΕΥ επισημαίνει ότι κανένας από τους ενισχυόμενους σταθμούς δεν είχε λάβει άδεια λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερα ποσά επιστροφής για το δεύτερο μισό του έτους. Παράλληλα, η Αρχή υπογραμμίζει ότι η τελική εκκαθάριση θα γίνει με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας, ώστε οι αποκλίσεις από τις εκτιμήσεις να ανακτηθούν ή να επιστραφούν προς ή από τον Υπολογαριασμό Αποθήκευσης.