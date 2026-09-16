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ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Ιούλιος 2026)
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 11:12
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Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ)

1.Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 188 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα παρακάτω Στοιχεία Εκκαθάρισης, που βασίζονται στις τρέχουσες Μηνιαίες Εκκαθαρίσεις ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ:

Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης 7ος του 2026οςΣτοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης 7ος του 2026

Μετά την έγκριση της εκάστοτε ετήσιας Εκκαθάρισης από τη ΡΑΑΕΥ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα δημοσιοποιήσει τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία, ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ.

2. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στη σελίδα https://www.deddie.gr/el/ypiresies/mi-diasyndedemena-nisia/stoicheia-ekkathariseon-sta-mdn/.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 36 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης:

Μηνιαίο Δελτίο Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης 7ος του 2026

4. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στη σελίδα https://www.deddie.gr/el/ypiresies/mi-diasyndedemena-nisia/miniaia-deltia-symmetechonton-sta-mdn/.

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