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ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών

ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 11:36
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Δωρεάν λαμπτήρες LED, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης, προσφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών, ώστε να τα στηρίξει έμπρακτα και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας. Η δράση ξεκινά από τις περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας , Θράκης και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ θα διαθέσει δωρεάν ένα πακέτο έξι λαμπτήρων LED σε δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), που κατοικούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Η δράση συνδυάζει την κοινωνική στήριξη με την προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς η χρήση λαμπτήρων LED συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή δέσμευση του ΔΕΔΔΗΕ να υλοποιεί δράσεις με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα και παράλληλα να συνεισφέρει στην εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση. Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) που κατοικούν στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν το πακέτο των έξι λαμπτήρων LED από τα Καταστήματα ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής τους , κατά τις ώρες 08:00–14:00.

Για την παραλαβή απαιτούνται:

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης
  • Ένας πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

Με ενέργειες όπως αυτή, ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, συνδέοντας την κοινωνική υπευθυνότητα με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

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