Ευ. Τουρνάς: 830 πυρκαγιές μόνο τον Αύγουστο – Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης

Άδικη η συνολική στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Δεν ευθύνονταν οι ανεμογεννήτριες για την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα. Οι δρόμοι που έχουν διανοιχθεί για την πρόσβαση στις ανεμογεννήτριες έχουν βοηθήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναπτύξουν συστήματα και να προσεγγίσουν πυρκαγιές.

Στον μέχρι σήμερα απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, στις ακραίες συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκε να επιχειρήσει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, στην επάρκεια και την ενίσχυση των εναέριων μέσων, στις νέες προμήθειες, στη διερεύνηση του δυστυχήματος με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, στην πρόληψη και τους καθαρισμούς, αλλά και στα αίτια πρόκλησης πυρκαγιών και την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρθηκε αναλυτικά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε συνέντευξή του σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ FM και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

Ο Υπουργός τόνισε εξαρχής ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, καθώς στα τέλη Αυγούστου η ξηρασία είναι πλέον ιδιαίτερα έντονη, η γη έχει «στεγνώσει» και υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα διαθέσιμης καύσιμης ύλης. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες ενισχύονται οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, επηρεάζοντας την Ανατολική Βοιωτία, την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ ισχυροί δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι επηρεάζουν και το Ιόνιο, όπου σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4.

3.083 πυρκαγιές – 830 μόνο μέσα στον Αύγουστο

Αναφερόμενος στον μέχρι σήμερα απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, ο κ. Τουρνάς σημείωσε: «Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο». Όπως επισήμανε, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, ωστόσο, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, καταγράφεται μείωση της τάξης του 20%. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την ενίσχυση της αποτρεπτικής λειτουργίας του ελεγκτικού μηχανισμού.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν καεί περίπου 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 28.000 στρέμματα είναι δάση, ενώ οι υπόλοιπες εκτάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, καλαμιές, βάλτους και δασικές εκτάσεις με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως ανέφερε, ότι μόλις τέσσερις πυρκαγιές αντιστοιχούν στα 2/3 των συνολικά καμένων εκτάσεων, δηλαδή περίπου σε 200.000 στρέμματα.

Οι τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές – Η απώλεια δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ο Υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο κρίσιμο διάστημα των μεγάλων πυρκαγιών. Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου στην Κρύα Βρύση, στο νότιο Ρέθυμνο, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, υπό θυελλώδεις ανέμους. Την επόμενη ημέρα εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού. Οι δύο πυρκαγιές συνενώθηκαν και έδωσαν τελικά περίπου 50.000 στρέμματα καμένης γης.

Στην ίδια περιοχή χάθηκαν και δύο πυροσβέστες. Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε με ιδιαίτερη φόρτιση στην απώλειά τους, λέγοντας ότι επρόκειτο για «δυο εξαιρετικούς πυροσβέστες», ενώ χαρακτήρισε τον θάνατό τους «ένα πλήγμα για μας, για όλη την Πολιτική Προστασία, για το Πυροσβεστικό Σώμα».

Οι άλλες δύο μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία. Η πρώτη στην Ξηρονομή, ενώ η δεύτερη εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο, στον Κιθαιρώνα, και επεκτάθηκε στη συνέχεια προς το Πόρτο Γερμενό.

Συνολικά, όπως ανέφερε ο Υπουργός, οι τέσσερις αυτές πυρκαγιές έδωσαν περίπου 200.000 στρέμματα καμένης γης.

Δήμοι, καθαρισμοί και AntiNero – 50 εκατ. ευρώ φέτος

Σε σχέση με την προετοιμασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι υπήρξαν και περιπτώσεις όπου η εικόνα δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, ωστόσο η πλειονότητα των Δημάρχων συνεργάστηκε και ανταποκρίθηκε.

Μέσω των προγραμμάτων AntiNero πραγματοποιήθηκαν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων, καθώς και καθαρισμοί και παρεμβάσεις σε πολλές περιαστικές δασικές περιοχές. Ο ίδιος, όπως ανέφερε, πραγματοποίησε αυτοψίες στον Υμηττό, στην Πεντέλη και στην Πάρνηθα, ενώ η Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών έκανε συμπληρωματικές εργασίες εκεί όπου δεν μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες μέσω AntiNero, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές όπου υπάρχει μίξη αστικού ιστού και δάσους.

Οι Δήμοι συνέδραμαν επίσης με την εγκατάσταση δεξαμενών νερού, ώστε τα ελικόπτερα να μπορούν να υδροδοτούνται κοντά στις περιοχές των πυρκαγιών και να έχουν μικρότερο κύκλο επανατροφοδότησης. Για πρώτη φορά φέτος, όπως τόνισε, διατέθηκαν στους Δήμους 50 εκατ. ευρώ. Συγκριτικά, μέχρι το 2020 το συνολικό ποσό που λάμβαναν όλοι οι Δήμοι ανερχόταν σε 18,5 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι θα εξεταστεί τι περισσότερο μπορεί να γίνει την επόμενη χρονιά ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η προσπάθεια πρόληψης.

Τα AntiNero λειτουργούν εδώ και πέντε χρόνια

Απαντώντας και στο ερώτημα γιατί οι αντιπυρικές ζώνες δεν ανοίγονται τον χειμώνα, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι τα προγράμματα AntiNero ξεκίνησαν πριν από πέντε χρόνια και περιλαμβάνουν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και του έτους. Σημείωσε μάλιστα ότι κανονικά οι εργασίες μέσα στο δάσος θα έπρεπε να περιορίζονται το καλοκαίρι, ωστόσο φέτος συνεχίστηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις, με επιτήρηση των δασικών συνεργείων.

Ανεμογεννήτριες: «Δεν φταίνε οι ανεμογεννήτριες»

Απαντώντας στην ερώτηση για τα αίτια της πυρκαγιάς στον Κιθαιρώνα, ο κ. Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν ευθύνονταν οι ανεμογεννήτριες. Το ζήτημα, όπως ανέφερε, αφορούσε το δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. «Δεν φταίνε οι ανεμογεννήτριες», τόνισε.

Μάλιστα, σημείωσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δρόμοι που έχουν διανοιχθεί για την πρόσβαση στις ανεμογεννήτριες έχουν βοηθήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναπτύξουν συστήματα και να προσεγγίσουν πυρκαγιές.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σημείωσε ότι, φέτος καταγράφηκε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της μεγάλης παραγωγής από ΑΠΕ. Όπως είπε, ο ισχυρός άνεμος από τη μία πλευρά δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, από την άλλη όμως συνέβαλε στην παραγωγή ενέργειας.

Αυστηρότεροι κανόνες για τα δίκτυα μεταφοράς – Και περιστατικά σε φωτοβολταϊκά

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα ιδιωτικά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είπε, απαιτούνται αυστηρότεροι κανόνες αδειοδότησης, καθαρισμός των εγκαταστάσεων και κατάλληλα συστήματα και μέσα, ώστε τα δίκτυα να μην αποτελούν αιτία έναρξης πυρκαγιών. Αντίστοιχες ενάρξεις, όπως σημείωσε, έχουν καταγραφεί φέτος και σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, και πάλι στο σκέλος της μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αιτίες πυρκαγιών

Αναφερόμενος στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ο Υπουργός σημείωσε ότι από τα δίκτυα υπερυψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ έχουν καταγραφεί ελάχιστες πυρκαγιές, ενώ για τον ΔΕΔΔΗΕ επισήμανε ότι, παρά τα περιστατικά που καταγράφονται, είναι άδικη η συνολική στοχοποίησή του. Όπως ανέφερε, έχει ήδη υπογειοποιηθεί σχεδόν το 15% του δικτύου, ενώ συνεχίζονται η υπογειοποίηση, η εγκατάσταση συνεστραμμένων καλωδίων, η αλλαγή μονωτήρων και οι επιθεωρήσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αιτίες έναρξης πυρκαγιών είναι πολλές και δεν πρέπει να αποδίδονται σε έναν μόνο παράγοντα, καθώς σημαντικός αριθμός περιστατικών συνδέεται με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, άλλες υπαίθριες δραστηριότητες αλλά και οχήματα. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην πυρκαγιά της προηγούμενης ημέρας στη Χρυσούπολη Καβάλας, η οποία ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

37 ανακριτικά κλιμάκια – 738 πρόστιμα – 313 συλλήψεις

Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε διεξοδικά και στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, την οποία χαρακτήρισε υπηρεσία με εξαιρετικά και επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη. Όπως ανέφερε, ενισχύεται περαιτέρω με ανθρώπινο δυναμικό και θα εκπαιδευτούν επιπλέον στελέχη. Σε όλη τη χώρα λειτουργούν 37 ανεξάρτητα ανακριτικά κλιμάκια.

Μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί 738 διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες και έχουν πραγματοποιηθεί 313 συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Τα διοικητικά πρόστιμα κλιμακώνονται ανάλογα με τον ημερήσιο δείκτη κινδύνου και μπορούν να φτάσουν ακόμη και στις 8.000 ή 10.000 ευρώ. Από τους 313 συλληφθέντες, κάποιοι παραμένουν στη φυλακή μέχρι να δικαστούν, ενώ άλλοι έχουν αφεθεί με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, το 89% των περιστατικών αφορά πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ το 11% αφορά πρόθεση. Όπως επισήμανε, έχουν συλληφθεί και άτομα τα οποία πήγαν με σκοπό να προκαλέσουν πυρκαγιά και ορισμένοι εξ αυτών παραμένουν στη φυλακή μέχρι να δικαστούν. «Με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε τι; Να γίνουμε αποτρεπτικοί σε αυτόν ο οποίος από πρόθεση ή από αμέλεια θα βάλει φωτιά. Να του πούμε δηλαδή ότι θα σε βρούμε, θα σε οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος αποτροπής», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, τόσο ως προς την πρόληψη πυρκαγιών όσο και συνολικότερα ως προς τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και οι σεισμοί.

Όπως σημείωσε, εργασίες που στο παρελθόν μπορεί να γίνονταν χωρίς να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα, υπό τις σημερινές συνθήκες μπορούν πολύ γρήγορα να οδηγήσουν σε μεγάλη καταστροφή, απειλώντας το περιβάλλον, τις περιουσίες και την ανθρώπινη ζωή. «Όλοι οφείλουμε να δείξουμε περισσότερη προσοχή», ανέφερε.

«Παντού χρειάζονται κανόνες»

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη συνολικού σχεδιασμού για το πού και πώς δομούνται οικισμοί σε περιοχές αυξημένου φυσικού κινδύνου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «παντού χρειάζονται κανόνες», επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας δεν περιορίζεται μόνο στην καταστολή μιας πυρκαγιάς, αλλά αφορά και τον τρόπο σχεδιασμού, πρόσβασης και ασφαλούς διαφυγής από κατοικημένες περιοχές.

«Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες – αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης»

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Υπουργός επανήλθε στις συνθήκες των επόμενων ημερών και απηύθυνε ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή. «Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες και είναι δύσκολες γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης».

Όπως εξήγησε: «Έχουν ξεραθεί τα πάντα, έχουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες, που μπορεί να μην έχουμε καύσωνες αλλά έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες λειτουργούν αθροιστικά».

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ενίσχυση του βορειοανατολικού ανέμου στο Αιγαίο αλλά και του βορειοδυτικού ανέμου από το Ιόνιο, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον δείκτη επικινδυνότητας.

Και κατέληξε: «Αυξάνει ο δείκτης επικινδυνότητας και κάνω πραγματικά μία έκκληση προς όλους, να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Να αποφύγουνε εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, είναι καταστροφικό».