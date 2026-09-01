Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026

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Τρίτη, 01/09/2026 - 11:01
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Τον Ιούλιο 2026 οι ΑΠΕ έσπασαν το «φράγμα» των 3 TWh σημειώνοντας ρεκόρ μηνιαίας παραγωγής με 3,097 GWh. Χάρη στην απορρόφηση 22.8 GWh ΑΠΕ που αλλιώς θα περικόπτονταν, οι μπαταρίες απέτρεψαν το 13.6% των περικοπών οι οποίες έφτασαν τις 144.9 GWh τον Ιούλιο (ή 4.5% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ). Αθροιστικά στο 7μηνο του έτους οι καθαρές πηγές (ΑΠΕ & μεγάλα ΥΗ) έφτασαν σε ιστορικό υψηλό (22,348 GWh) ξεπερνώντας κατά 6.6 TWh τα ορυκτά καύσιμα. Σημαντική μείωση στο πετρέλαιο (-38.8%) χάρη στη διασύνδεση της Κρήτης. Ωστόσο το ορυκτό αέριο παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (12,876 GWh, μόλις 3.8% κάτω απ’ το περσινό ρεκόρ) και η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού αυξήθηκε κατά 18.3% τον Ιούλιο φτάνοντας τα 110 €/MWh.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια, και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Ιούλιος 2026) και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά (Ιούνιος 2026). Επιπλέον, αξιοποιεί τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη χαμηλή και μέση τάση, καθώς και για την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αυτοπαραγωγής (Απρίλιος 2026). Για την ακριβέστερη προσέγγιση της ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ στη χαμηλή και μέση τάση, όπως και για τους συντελεστές χρησιμοποίησης φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εκτίμηση της αυτοπαραγωγής, αξιοποιούνται τα τελευταία δεδομένα του δελτίου του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ (Μάιος 2026). Για τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, αξιοποιούνται τα δεδομένα των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας (Day-Ahead Market) από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ.

Ο μήνας Ιούλιος

Τον Ιούλιο 2026, οι ΑΠΕ (κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά συμπεριλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής) έφτασαν σε ιστορικό υψηλό μηνιαίας ηλεκτροπαραγωγής με 3,097 GWh και αύξηση 5.1% συγκριτικά με τον Ιούνιο. Σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 8.3%.

Στη δεύτερη θέση ήταν το ορυκτό αέριο με 2,176 GWh και τη δεύτερη υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή του έτους μετά τον Ιανουάριο. Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα το ορυκτό αέριο αυξήθηκε κατά 16.6%, ενώ συγκριτικά με πέρυσι μειώθηκε κατά 12.5%.

Στην τρίτη θέση με σχεδόν το 1/5 της παραγωγής του αερίου ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 452 GWh και αύξηση 8.9% σε σχέση με τον Ιούνιο. Συγκριτικά με τον περσινό Ιούλιο τα μεγάλα υδροηλεκτρικά αυξήθηκαν κατά 10.6%.

Ακολούθησε το πετρέλαιο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά με 314 GWh, αυξημένο κατά 39.6% σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά μειωμένο κατά 39.9% σε σχέση με πέρυσι χάρη στην νέα ολοκληρωμένη διασύνδεση της Κρήτης.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο λιγνίτης με την Πτολεμαΐδα 5 και παραγωγή 179 GWh για τον Ιούλιο, παρουσιάζοντας αύξηση 38.2% συγκριτικά με τον Ιούνιο, αλλά μείωση 45.1% συγκριτικά με τον Ιούλιο 2025.

Τέλος, τα συστήματα αποθήκευσης με συσσωρευτές μεγάλης κλίμακας, απορρόφησαν συνολικά 37.7 GWh και απέδωσαν 32.3 GWh στο σύστημα, ποσότητες υπερδιπλάσιες αυτών του Ιουνίου.

Η συνολική εγχώρια ζήτηση τον Ιούλιο έφτασε τις 6,011 GWh και υψηλά έτους, αυξημένη κατά 23.6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά μειωμένη κατά 6.4% συγκριτικά με τον Ιούλιο 2025. Αντίστοιχα, η συνολική εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή έφτασε τις 6,251 GWh, αυξημένη κατά 11.7% σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά μειωμένη κατά 5.4% σε σχέση με πέρυσι.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων η χώρα κατέγραψε καθαρές εξαγωγές 239 GWh, μειωμένες κατά 67.4% συγκριτικά με τις εξαγωγές του Ιουνίου αλλά αυξημένες κατά 33.1% συγκριτικά με πέρυσι.

Η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας (προημερήσια αγορά, day-ahead market) διαμορφώθηκε στα 110 €/MWh για τον Ιούλιο, αυξημένη κατά 18.3% σε σχέση με την μέση τιμή του Ιουνίου.

Σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρώτοι επτά μήνες του έτους

Αθροιστικά για τους επτά πρώτους μήνες του 2026 οι ΑΠΕ διατήρησαν την πρώτη θέση με 18,149 GWh και ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής γι’ αυτό το διάστημα του έτους.

Στη δεύτερη θέση ήταν για άλλη μια φορά το ορυκτό αέριο με 12,876 GWh, μειωμένο κατά 3.8% συγκριτικά με πέρυσι όταν είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό (13,389 GWh) για το επτάμηνο.

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 4,199 GWh και την υψηλότερη παραγωγή για το πρώτο επτάμηνο του έτους της τελευταίας δωδεκαετίας.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 1,584 GWh, μειωμένος κατά 8.9% σε σχέση με πέρυσι και φτάνοντας σε νέο ιστορικό χαμηλό. Σε ιστορικό χαμηλό έφτασε και το πετρέλαιο με 1,284 GWh για το πρώτο επτάμηνο και μειωμένο κατά 38.8% συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η έγχυση από συστήματα αποθήκευσης έφτασε αθροιστικά τις 57.5 GWh μετά από τέσσερις μήνες λειτουργίας.

Όσον αφορά την εγχώρια ζήτηση για τους πρώτους επτά μήνες του 2026, έφτασε τις 32,677 GWh, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.3% σε σχέση με το 2025. Από την άλλη πλευρά η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή με 38,160 GWh αυξήθηκε κατά 10.9% συγκριτικά το 2025.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων, η χώρα είχε ρεκόρ καθαρών εξαγωγών με 5,483 GWh για το επτάμηνο, σχεδόν πενταπλάσιες των καθαρών εξαγωγών της ίδιας περιόδου του 2025.

Μεταβολές πηγών στην κάλυψη της ζήτησης

Συγκρίνοντας το πρώτο επτάμηνο του 2026 με την ίδια περίοδο του 2025, παρατηρείται ότι τα τρία ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, ορυκτό αέριο, πετρέλαιο) μειώθηκαν συνολικά κατά 1,481 GWh με τη μεγαλύτερη μείωση να προέρχεται από το πετρέλαιο (-814 GWh) λόγω της νέα διασύνδεσης της Κρήτης. Αυτή η ποσότητα υπερκαλύφθηκε από την αύξηση των ΑΠΕ (+2,851 GWh), και των μεγάλων υδροηλεκτρικών (+2,327 GWh). Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά), παράλληλα με τη μείωση της εγχώριας ζήτησης (-765 GWh), οδήγησε στην τεράστια αύξηση των καθαρών εξαγωγών (+4,250 GWh).

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, η αύξηση που σημειώθηκε το πρώτο επτάμηνο του έτους φαίνεται να οφείλεται τόσο στα αιολικά όσο και στα φωτοβολταϊκά. Τα στοιχεία για τα συστήματα υψηλής τάσης δείχνουν ότι η παραγωγή από αιολικά έφτασε τις 6,963 GWh (+24.9% σε σχέση με το 2025), ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά έφτασε τις 3,542 GWh (+40.3% σε σχέση με το 2025).

Σύγκριση καθαρής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα

Αθροιστικά τους επτά πρώτους μήνες του 2026 οι καθαρές πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, αυτοπαραγωγή και υδροηλεκτρικά) με συνολική παραγωγή 22,348 GWh έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, ενώ ήταν αυξημένες κατά 30.2% συγκριτικά με πέρυσι. Η συνολική παραγωγή από ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, ορυκτό αέριο, πετρέλαιο) ήταν 15,744 GWh, μειωμένη κατά 8.6% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025 κυρίως λόγω του περιορισμού του πετρελαίου. Έτσι η διαφορά μεταξύ καθαρών πηγών και ορυκτών καυσίμων έφτασε τις 6.6 TWh και την υψηλότερη ιστορικά διαφορά υπέρ των καθαρών πηγών. Για το επτάμηνο του έτους οι καθαρές πηγές είχαν μερίδιο 68.4% στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και 58.6% στην συνολική εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή.

Περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ

Βάση του συνδυασμού των προβλέψεων που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Ιούλιο εκτιμώνται στις 144.9 GWh (ή 4.5% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), μειωμένες κατά 51.4% συγκριτικά με τον Ιούνιο αλλά υπερδιπλάσιες των περικοπών του Ιουλίου 2025 (58 GWh). Αθροιστικά για το πρώτο επτάμηνο του 2026, οι συνολικές περικοπές ΑΠΕ εκτιμώνται στις 1,746 GWh (ή 8.8% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), 26.1% παραπάνω σε σχέση με το επτάμηνο του 2025.

Η ημέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν η Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 με 25.5 GWh, ενώ οι περισσότερες περικοπές τον Ιούλιο σημειώθηκαν μεταξύ 9 το πρωί και 3 το μεσημέρι.

Αποθήκευση

Σύμφωνα με τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι μπαταρίες τον Ιούλιο απορρόφησαν ενέργεια κυρίως μεταξύ 08.00 – 15.00 και δευτερευόντως μεταξύ 00.00-04.00, ενώ απέδωσαν ενέργεια πρωτίστως μεταξύ 16.00-23.00 και δευτερευόντως μεταξύ 05.00-07.00.

Συνολικά για τον μήνα Ιούλιο, οι μπαταρίες απορρόφησαν 39.5 GWh και απέδωσαν στο σύστημα 34.3 GWh[1]. Ωστόσο οι ίδιες προβλέψεις δείχνουν ότι απορροφήσεις 16.7 GWh έγιναν σε ώρες που δεν υπήρχαν περικοπές ΑΠΕ. Δεδομένου ότι οι συνολικές περικοπές του Ιουλίου ήταν 144.9 GWh, προκύπτει ότι οι εγκατεστημένες μπαταρίες απέτρεψαν το 13.6% των περικοπών ΑΠΕ χάρη στην απορρόφηση 22.8 GWh που αλλιώς θα περικόπτονταν, ενώ η χρήση αερίου περιορίστηκε κατά 1.6% λόγω της έγχυσης (34.3 GWh).

Αθροιστικά από τον Απρίλιο 2026 που τέθηκαν σε λειτουργία οι πρώτες μπαταρίες έως και τον Ιούλιο, οι μπαταρίες απορρόφησαν 70.2 GWh, εκ των οποίων οι 20.7 GWh σε ώρες χωρίς περικοπές ΑΠΕ, ενώ απέδωσαν στο σύστημα 61.4 GWh. Ως εκ τούτου, απέτρεψαν το 3.6% των συνολικών περικοπών αυτής της περιόδου, ενώ παράλληλα περιόρισαν την χρήση αερίου για ηλεκτροπαραγωγή μόλις κατά 0.9%. Παρά την πρόοδο που παρατηρείται τον Ιούλιο χάρη στην αύξηση της ενέργειας που απορροφήθηκε και τις περιορισμένες –συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα- περικοπές, τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη επιτάχυνσης της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης στο σύστημα.

Ώρες μηδενικών ή αρνητικών τιμών

Όσον αφορά τις ώρες με σχεδόν μηδενικές[2] ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, τον Ιούλιο 2026 σημειώθηκαν 68.5 ώρες, 78 ώρες λιγότερες από τον προηγούμενο μήνα αλλά 57.5 ώρες περισσότερες από τον Ιούλιο 2025.

Αθροιστικά το πρώτο επτάμηνο του 2026 σημειώθηκαν 857 ώρες με σχεδόν μηδενικές ή αρνητικές τιμές, περίπου 4.8 φορές περισσότερο από τις 179 ώρες που αυτό συνέβη την ίδια περίοδο του 2025.

[1] Σύμφωνα με τα στοιχεία του μηνιαίου δελτίου του ΑΔΜΗΕ για τον μήνα Ιούλιο οι μπαταρίες απορρόφησαν 37.7 GWh ενώ απέδωσαν στο σύστημα 32.3 GWh, ποσότητες παραπλήσιες με τις αντίστοιχες των ημερησίων επιλύσεων ΙSP2 & ISP3 του ΑΔΜΗΕ (39.5 GWh και 34.3 GWh, αντίστοιχα).

[2] Τιμές μικρότερες από 0.05 €/MWh.

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