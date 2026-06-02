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Η Volton χορηγός του Kids Fun Festival 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Η Volton χορηγός του Kids Fun Festival 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
Newsroom
Τρίτη, 02/06/2026 - 14:47
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Η Volton συμμετείχε ως χορηγός στο Kids Fun Festival 2026, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης, στηρίζοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έναν θεσμό αφιερωμένο στα παιδιά, την ψυχαγωγία και την κοινωνική προσφορά.

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε περισσότερους από 25.000 επισκέπτες σε έναν καταπράσινο χώρο 80.000 τ.μ., αποτελώντας σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο αυτό, η Volton έδωσε δυναμικό «παρών» μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες ειδικά για τα παιδιά.

Στην ειδικά διαμορφωμένη οικολογική πίστα Grand Prix της Volton, οι μικροί επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδύαζε το παιχνίδι με την έννοια της ενέργειας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, χαρίζοντας στιγμές ενθουσιασμού και διασκέδασης.

Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι έλαβαν δώρα από τη Volton, ενώ είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε έναν μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

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Το Kids Fun Festival πραγματοποιήθηκε με στόχο τη στήριξη του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο του οργανισμού για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η Κατερίνα Γκίνη, Corporate & Marketing Communications Director, Volton δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στο Kids Fun Festival, που υποστηρίζει το Παιδικό Χωριό Φιλύρου, ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε σε δράσεις που καλλιεργούν τη χαρά, τη δημιουργικότητα και τη φροντίδα για τα παιδιά, «φωτίζοντας» ό,τι έχει πραγματική αξία. Στη Volton, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», στηρίζουμε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία».

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