ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 27 Μαρτίου 2026 Πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση του κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 178065, ΦΕΚ Β’/3430/17.08.2018 ) προκειμένου για την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡAΑΕY ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

Ημερομηνία αποστολής: 27.03.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413767/30.03.2026

Αποστολέας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ημερομηνία αποστολής: 28.04.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-415388/28.04.2026

Αποστολέας: ΔΕΠΑ Εμπορίας Μ.Α.Ε.