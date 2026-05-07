ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας

Άννα Διανά
Πέμπτη, 07/05/2026 - 08:03
Στην τελική ευθεία για τα εγκαίνια που προγραμματίζονται την τελευταία εβδομάδα Μαΐου, βρίσκεται ο νέος αγωγός υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ προς τη Δυτική Μακεδονία, ένα έργο που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής μετά την απολιγνιτοποίηση. Η κορδέλα θα κοπεί την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, πιθανότατα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με τα εγκαίνια να προγραμματίζονται στο Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό Περδίκα Εορδαίας, όπου θα παραστεί και η νέα διευθύνουσα σύμβουλος τους ΔΕΣΦΑ Maria Sferruzza.

Μέσω της νέας σύνδεσης με το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου, η Δυτική Μακεδονία αποκτά πρόσβαση σε νέες ενεργειακές υποδομές, με στόχο την κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης, βιομηχανίας και επιχειρήσεων, σε μια περίοδο όπου η περιοχή αναζητά το νέο παραγωγικό της μοντέλο. Παράλληλα, ο αγωγός θεωρείται κρίσιμος και για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική της χώρας, καθώς έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί στο μέλλον να υποστηρίξει και τη μεταφορά υδρογόνου. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που τίθεται σε λειτουργία ένας αγωγός ο οποίος έχει τη δυνατότητα μεταφοράς υδρογόνου έως και 100%. Το στοιχείο αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα καινοτόμο, καθώς ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για καθαρότερες πηγές ενέργειας. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του ΔΕΣΦΑ για την ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου στην Ελλάδα, καθώς και της εθνικής στρατηγικής για την «απανθρακοποίηση» του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Η συνολική επένδυση του εμβληματικού αυτού έργου ανήλθε σε 188 εκατ. ευρώ και ο νέος αγωγός θα διοχετεύσει αέριο σε εντελώς νέες περιοχές. Η υλοποίηση του έργου θεωρείται ένα κομβικό βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση της Μακεδονίας, αφού ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, ο αγωγός μήκους 157 χλμ. θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στη εποχή μετά το λιγνίτη, παρέχοντας πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε πλήθος νέων περιοχών και χρηστών.

Ο αγωγός και οι κλάδοι του θα διασχίζουν τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας) και Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας), ξεκινώντας από τα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγοντας στην Καρδιά Κοζάνης. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η προμήθεια φυσικού αερίου σε νέες περιοχές που μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η πιθανή πρόσβαση νέων χρηστών, όπως βιομηχανικών, βιοτεχνικών, αγροτικών και οικιακών καταναλώσεων, στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Μετρητικός Σταθμός Καρδιάς θα εξυπηρετήσει την τροφοδότηση των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης για τις πόλεις της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη μείωση του κόστους ενέργειας.

Το έργο περιλαμβάνει κλάδους σύνδεσης με τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Άσπρου Σκύδρας και τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Περδίκκα Εορδαίας, καθώς και κλάδο για την τροφοδοσία των περιοχών Βέροιας και Νάουσας. Ειδικότερα, αποτελείται από 157 χλμ. αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από τα οποία τα:

  • 93,4 χλμ./αγωγό 30” Υψηλής Πίεσης ξεκινά από την περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου στα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγει βόρεια της Πτολεμαΐδας (νέο βανοστάστιο Κομνηνά)
  • 29,8 χλμ./ αγωγό 14” ΥΠ κλάδος για την σύνδεση με το Μ Καρδιάς
  • 3,4 χλμ./ αγωγό 10’’ ΥΠ κλάδος για την σύνδεση με το Μ/Ρ Άσπρου Σκύδρας
  • 9,1 χλμ./ αγωγό 10’’ ΥΠ κλάδος για την σύνδεση με το Μ/Ρ Περδίκα Εορδέας
  • 21,3 χλμ./ αγωγό 10” ΥΠ κλάδος για την τροφοδοσία των περιοχών Βέροια/Νάουσα συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων συνοδών εγκαταστάσεων και βανοστασίων για την ορθή λειτουργία του έργου, καθώς και προβλέψεις μελλοντικών επεκτάσεων.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα μέσω των υπό κατασκευή Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών και των αντίστοιχων δικτύων Μέσης και Χαμηλής Πίεσης οι δήμοι: Αλεξάνδρειας, Νάουσας, Βέροιας, Πέλλας, Σκύδρας και Έδεσσας, ενώ από πλευράς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι δήμοι: Εορδαίας, Κοζάνης και Αμυνταίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 11:56
