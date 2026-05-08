GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18

Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών

Newsroom
Παρασκευή, 08/05/2026 - 08:18
Την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της ψηφιακής καινοτομίας, της κυβερνοασφάλειας, των υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της δορυφορικής συνδεσιμότητας και της τεχνολογικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης, είχε ως αντικείμενο η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Επιχειρηματικότητας και Made in Italy μεταξύ του Υπουργού Επιχειρηματικότητας και Made in Italy, Γερουσιαστή Adolfo Urso, και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η συνάντηση εντάχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ελληνοϊταλικός Διάλογος», που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμους εκπροσώπους θεσμών, επιχειρήσεων και της ερευνητικής κοινότητας, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ρώμης και Αθήνας σε τομείς που καθίστανται ολοένα και πιο κρίσιμοι για τη στρατηγική, αυτονομία, και ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, αναδεικνύοντας τη σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, δύο μεσογειακών χωρών της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε πεδία στρατηγικής, τεχνολογίας και ασφάλειας.

Οι δύο Υπουργοί υπογράμμισαν τον καθοριστικό ρόλο των υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών για τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης, την οικονομική ασφάλεια και την ψηφιακή κυριαρχία, επισημαίνοντας ότι περίπου το 97% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων. Τόνισαν επίσης ότι η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί κομβικό σημείο για τη διεθνή θαλάσσια και ψηφιακή διασύνδεση.

Υπό το πρίσμα των αυξανόμενων υβριδικών απειλών και της ανάγκης ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για εντατικοποίηση της συνεργασίας στην προστασία, την παρακολούθηση και την ανάπτυξη υποθαλάσσιων και ψηφιακών υποδομών, καθώς και για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των τεχνολογικών συστημάτων.

Ελλάδα και Ιταλία εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν συντονισμένες πρωτοβουλίες για την επιτήρηση και τη διαχείριση κινδύνων που αφορούν στις υποθαλάσσιες υποδομές. Κοινός στόχος η προστασία, η βιομηχανική ανάπτυξη και η επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα στη Μεσόγειο, σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας.

Οι Υπουργοί Δημήτρης Παπαστεργίου και Adolfo Urso, ανέδειξαν επίσης τη σημασία της περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς της δορυφορικής παρατήρησης της Γης, των υποδομών δορυφορικής συνδεσιμότητας και της ανάπτυξης διαστημικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ευρωπαϊκής κυρίαρχης δορυφορικής συστοιχίας IRIS², με στόχο την ενίσχυση της συνέχειας, της ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που βασίζονται σε δεδομένα.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών, ερευνητικών ιδρυμάτων και διαστημικών οργανισμών, καθώς και η ευθυγράμμιση με επερχόμενες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το EU Space Act, με στόχο την ανάπτυξη ασφαλών, ανθεκτικών και αυτόνομων ευρωπαϊκών ψηφιακών και διαστημικών δυνατοτήτων.

Τέλος, Ελλάδα και Ιταλία συμφώνησαν να διερευνήσουν και να προωθήσουν ευκαιρίες διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας AI Gigafactories, με στόχο την ενίσχυση των κυρίαρχων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στις υποδομές υπολογιστικής ισχύος, τα οικοσυστήματα δεδομένων και τις προηγμένες εφαρμογές AI.

