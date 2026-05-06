ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου για σύσκεψη στο Υπουργείο με Περιφερειάρχη, Βουλευτές και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, απέστειλε το Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Στην επιστολή αναφέρεται:

Η κρισιμότητα της κατάστασης στη Δυτική Μακεδονία είναι άνευ προηγουμένου.

Οι εξελίξεις καταιγιστικές, απρόβλεπτες, αστάθμητες με άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες και στο ίδιο το μέλλον της περιοχής.

Το συνδικάτο έχει κατ’ επανάληψη περιγράψει την κατάσταση μέσα από επιστολές και ανακοινώσεις του.

Αξιολογώντας ότι η επόμενη ημέρα για την περιφέρειά μας θα είναι μία «μαύρη» ημέρα και προκειμένου να ανατρέψουμε το σενάριο αυτό, με την παρούσα αιτούμαστε συνάντηση στο Υπουργείο, μαζί με Περιφερειάρχη, Βουλευτές, Δημάρχους και εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης της περιοχής μας ώστε μέσα από το διάλογο να βρούμε μία διέξοδο που θα δώσει ανάσα στην περιοχή αλλά και στην χώρα που βρίσκεται στη δίνη της ενεργειακής κρίσης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Για το Σωματείο

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ιωάννης Φασίδης Ιωάννης Σπανοδημητρίου