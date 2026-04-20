Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά

Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά
Άννα Διανά
Δευτέρα, 20/04/2026 - 07:59

Με τη συμβολή των ΑΠΕ, η χονδρική τιμή του ρεύματος διατηρείται τον Απρίλιο κάτω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, περιορίζοντας προς το παρόν τις πιέσεις για αυξήσεις στα τιμολόγια του Μαΐου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για σήμερα Δευτέρα η ελληνικά αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι για μια ακόμη φορά από τις φθηνότερες στην Ευρώπη με 83,41 ευρώ ανά μεγαβατώρα και με αύξηση κατά 16,73% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Στο μείγμα οι ΑΠΕ κυριάρχησαν με το μερίδιό τους να φτάνει στο 55,5%. Ακολουθεί το φυσικό αέριο με 25,56%, οι εισαγωγές με 8,15%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 6,38%. Την ίδια ώρα στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώνεται στα 90,55 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Ρουμανία στα 103,52 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στην Ουγγαρία στα 120,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στην Πολωνία στα 110,78 ευρώ, στην Αυστρία στα 102,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Γερμανία στα 97,71 ευρώ, στο Βέλγιο στα 116,92 ευρώ. Η φθηνότερη αγορά της Ευρώπης σήμερα είναι η γαλλική με 21,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα και ακολουθεί η Ισπανία με 50,85 ευρώ ανά μεγαβατώρα και η Πορτογαλία με 51,23 ευρώ. Η ιταλική αγορά παραμένει από τις ακριβότερες στην Ευρώπη με τη μέση τιμή στα 110,85 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας έως τις 17 Απριλίου η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφωνόταν στα 96,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 95 ευρώ τον Μάρτιο και 78,35 ευρώ τον Φεβρουάριο.

Με αυτά τα δεδομένα όλα δείχνουν ότι οι τιμές των κυμαινόμενων- πράσινων τιμολογίων θα κινηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα και το Μάιο με τις εταιρείες να είναι για έναν ακόμη μήνα συγκρατημένες και τις όποιες ανησυχίες να μετατίθενται για τους καλοκαιρινούς μήνες όταν αυξάνεται η ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Υπενθυμίζεται ότι η μέση τιμή όλων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο σε ότι αφορά το πράσινο τιμολόγιο διαμορφώθηκε στα 14,8 λεπτά/KWh.

Βεβαίως η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα εντείνει τα φαινόμενα των περικοπών και των αρνητικών τιμών που πλέον έχουν γίνει μια μόνιμη κατάσταση στην αγορά εν αναμονή της εισόδου των μπαταριών στο σύστημα. Σε ότι αφορά τις αρνητικές τιμές πρέπει να σημειωθεί ότι στις 18 Απριλίου η χαμηλότερη τιμή διαμορφώθηκε στα -9,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ για σήμερα 20 Απριλίου η χαμηλότερη τιμή είναι στα -0,10 ευρώ ανά μεγαβατώρα από τις 9:45 το πρωί έως και τις 4:30 το απόγευμα. Ενώ η ψηλότερη τιμή για σήμερα είναι τα 179,47 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το γεγονός αυτό δίνει χρονικό περιθώριο στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία επί του παρόντος τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να εξετάσει τη λήψη έκτακτων μέτρων ενίσχυσης των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων έναντι του αυξημένου κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Πάντως όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του «είμαστε σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιπτώσεις από την άνοδο του πληθωρισμού και αν χρειαστεί θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να προσθέσω ότι εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις».

Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 17 Απριλίου 2026
Eurelectric: Οι φόροι «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια 20 Απριλίου 2026
Eurelectric: Οι φόροι «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια 20 Απριλίου 2026

Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
