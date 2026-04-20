Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά

Με τη συμβολή των ΑΠΕ, η χονδρική τιμή του ρεύματος διατηρείται τον Απρίλιο κάτω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, περιορίζοντας προς το παρόν τις πιέσεις για αυξήσεις στα τιμολόγια του Μαΐου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για σήμερα Δευτέρα η ελληνικά αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι για μια ακόμη φορά από τις φθηνότερες στην Ευρώπη με 83,41 ευρώ ανά μεγαβατώρα και με αύξηση κατά 16,73% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Στο μείγμα οι ΑΠΕ κυριάρχησαν με το μερίδιό τους να φτάνει στο 55,5%. Ακολουθεί το φυσικό αέριο με 25,56%, οι εισαγωγές με 8,15%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 6,38%. Την ίδια ώρα στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώνεται στα 90,55 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Ρουμανία στα 103,52 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στην Ουγγαρία στα 120,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στην Πολωνία στα 110,78 ευρώ, στην Αυστρία στα 102,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Γερμανία στα 97,71 ευρώ, στο Βέλγιο στα 116,92 ευρώ. Η φθηνότερη αγορά της Ευρώπης σήμερα είναι η γαλλική με 21,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα και ακολουθεί η Ισπανία με 50,85 ευρώ ανά μεγαβατώρα και η Πορτογαλία με 51,23 ευρώ. Η ιταλική αγορά παραμένει από τις ακριβότερες στην Ευρώπη με τη μέση τιμή στα 110,85 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας έως τις 17 Απριλίου η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφωνόταν στα 96,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 95 ευρώ τον Μάρτιο και 78,35 ευρώ τον Φεβρουάριο.

Με αυτά τα δεδομένα όλα δείχνουν ότι οι τιμές των κυμαινόμενων- πράσινων τιμολογίων θα κινηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα και το Μάιο με τις εταιρείες να είναι για έναν ακόμη μήνα συγκρατημένες και τις όποιες ανησυχίες να μετατίθενται για τους καλοκαιρινούς μήνες όταν αυξάνεται η ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Υπενθυμίζεται ότι η μέση τιμή όλων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο σε ότι αφορά το πράσινο τιμολόγιο διαμορφώθηκε στα 14,8 λεπτά/KWh.

Βεβαίως η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα εντείνει τα φαινόμενα των περικοπών και των αρνητικών τιμών που πλέον έχουν γίνει μια μόνιμη κατάσταση στην αγορά εν αναμονή της εισόδου των μπαταριών στο σύστημα. Σε ότι αφορά τις αρνητικές τιμές πρέπει να σημειωθεί ότι στις 18 Απριλίου η χαμηλότερη τιμή διαμορφώθηκε στα -9,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ για σήμερα 20 Απριλίου η χαμηλότερη τιμή είναι στα -0,10 ευρώ ανά μεγαβατώρα από τις 9:45 το πρωί έως και τις 4:30 το απόγευμα. Ενώ η ψηλότερη τιμή για σήμερα είναι τα 179,47 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το γεγονός αυτό δίνει χρονικό περιθώριο στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία επί του παρόντος τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να εξετάσει τη λήψη έκτακτων μέτρων ενίσχυσης των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων έναντι του αυξημένου κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Πάντως όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του «είμαστε σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιπτώσεις από την άνοδο του πληθωρισμού και αν χρειαστεί θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να προσθέσω ότι εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις».