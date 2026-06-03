ΣΕΦ: Αυτοκατανάλωση: Τόσο δύσκολη είναι μια υπογραφή για το αυτονόητο;

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Τετάρτη, 03/06/2026 - 10:53
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Έχουν περάσει 22 μήνες από τότε που υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση, την οποία το ΥΠΕΝ υποσχέθηκε να τροποποιήσει άμεσα, καθώς η αρχική απόφαση αποδείχτηκε στην πράξη ελλιπής και μη λειτουργική, γεγονός που αναγνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, πάροχοι, ΦοΣΕ, εταιρίες φωτοβολταϊκών).

Έχουν περάσει σχεδόν 3 μήνες από τότε που το ΥΠΕΝ έλαβε την κοινή επιστολή της SolarPower Europe και του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών και υποσχέθηκε πως ήταν θέμα ημερών η υπογραφή της νέας υπουργικής απόφασης. Στο μεταξύ μεσολάβησε το πακέτο AccelerateEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητά επιτάχυνση της αυτοκατανάλωσης.

Κυρίως όμως μεσολάβησε μια χρονιά που η νέα ισχύς των έργων αυτοκατανάλωσης μειώθηκε κατά 30% (στα 265 MW το 2025 από 373 MW το 2024) με συνέπεια την απώλεια περίπου 2.000 θέσεων εργασίας στην κατηγορία αυτή. Και φέτος τα πράγματα είναι τραγικά. Μόλις 26 MW νέων συστημάτων με αυτοκατανάλωση ως τον Μάιο, εκ των οποίων μόλις τα 14 MW με το νέο καθεστώς του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως, ότι δεν ζητάμε χρήματα και ενισχύσεις, ούτε κάποια προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και ένα λειτουργικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση.

Γι’ αυτό μας είναι ακατανόητη η στάση του ΥΠΕΝ και οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις. Είναι ακατανόητο να μη προχωράμε σε άμεσα μέτρα μείωσης των λογαριασμών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι που εγγυάται η αυτοκατανάλωση. Είναι ακατανόητο να θεωρείται η αυτοκατανάλωση ζήτημα χαμηλής προτεραιότητας.

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