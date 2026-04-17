Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Τον ενημερώσαμε για τις θέσεις και προτάσεις του συνδικάτου σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στα ενεργειακά θέματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το μέλλον του Λιγνιτικού Κέντρου, της ΔΕΗ Α.Ε και της περιοχής μας.

Αναφερθήκαμε στην κρισιμότητα της κατάστασης και στην αδήριτη ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας και το χαμηλό κόστος ενέργειας για τους πολίτες.

Επίσης τονίσαμε τις βασικές προτεραιότητες του Σωματείου αυτής της περιόδου όπως η συνέχιση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, της Πτολεμαΐδας V, θέματα του προσωπικού και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Ζητήσαμε την έμπρακτη στήριξη του Βουλευτή τόσο στην επικείμενη συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας αλλά και στην κοινή προσπάθεια όλων των θεσμικών εκπροσώπων της Δυτικής Μακεδονίας για την επιτυχή έκβαση του αγώνα μας, για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.