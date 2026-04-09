ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια

Άννα Διανά
Πέμπτη, 09/04/2026 - 08:07

Σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος ενόψει Πάσχα έχουν ήδη προχωρήσει οι διαχειριστές, όπως προέκυψε από τις χθεσινές συσκέψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στις συναντήσεις, υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, με τη συμμετοχή της ΡΑΑΕΥ, των διαχειριστών ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και εκπροσώπων της αγοράς, αξιολογήθηκαν οι συνθήκες που διαμορφώνονται τις ημέρες των αργιών.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε δείχνει ένα σύστημα επαρκώς προετοιμασμένο, με την αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ και τη χαμηλή ζήτηση να δημιουργούν συνθήκες υπερπροσφοράς και όχι πίεσης. Η διαχείριση της παραγωγής θεωρείται πλέον ελεγχόμενη, καθώς σχεδόν το σύνολο των μονάδων ΑΠΕ διαθέτει δυνατότητα τηλεχειρισμού, επιτρέποντας παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για τη διατήρηση της ισορροπίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τις επόμενες ημέρες η αιχμή της ζήτησης αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα 4,5 γιγαβάτ. Ωστόσο εάν στις ώρες της ημέρας που μεγιστοποιείται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών χρειαστεί να δοθεί εντολή αποκοπής μονάδων ΑΠΕ που συνδέονται τόσο στο δίκτυο υψηλής τάσης (ΑΔΜΗΕ) όσο και στη μέση τάση (ΔΕΔΔΗΕ) προκειμένου να διατηρηθεί η ευστάθεια αυτό θα γίνει. Επιπλέον ως δίχτυ ασφαλείας για την απορρόφηση υπερβάλλουσας παραγωγής ενέργειας θα μπορούν να λειτουργήσουν και οι μονάδες αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ οι οποίες και μπορούν να λειτουργήσουν αντίστροφα, διοχετεύοντας νερό το οποίο επιστρέφει σε δεύτερο χρόνο για την παραγωγή ενέργειας.

Στο σκέλος του εφοδιασμού, η εικόνα που παρουσιάστηκε στις συσκέψεις δείχνει ότι δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας καυσίμων, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, έχει προηγηθεί προγραμματισμός για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς τις επόμενες εβδομάδες, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και η συνεργασία όλων των φορέων της αγοράς. Όπως σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας, Στάυρος Παπασταύρου, η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της ακόμη και υπό συνθήκες αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις της χώρας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση περίπου 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα στρατηγικά αποθέματα, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και διατηρεί αυξημένη ετοιμότητα, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, σε ένα περιβάλλον που παραμένει ρευστό λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Μετά το πέρας των συσκέψεων, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΡΑΑΕΥ, των διαχειριστών (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), των διυλιστηρίων , προμηθευτών φυσικού αερίου και εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε: «Ολοκληρώσαμε μία σειρά συναντήσεων με τον ρυθμιστή, τους διαχειριστές και εκπροσώπους του κλάδου ενέργειας. Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ συγχρόνως διαπιστώθηκε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες αυξάνονται οι ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα. Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων. Και αυτό, ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα αποθέματά μας που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις μας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας μας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης».

