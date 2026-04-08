Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025

Λειτουργικά κέρδη ύψους 304 εκατ. ευρώ και καθαρά 130,1 εκατ. ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ για το 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος ποσού 62,9 εκατ. ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, οι επενδύσεις την περασμένη χρονιά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, και διαμορφώθηκαν στα 633 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Κρήτης-Αττικής -που λειτουργεί από την περασμένη χρονιά- και νοτίων Κυκλάδων.

Τα συνολικά έσοδα για το 2025 διαμορφώθηκαν στα 456,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2024.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ, τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς μειώθηκαν σε σχέση με τη χρήση του 2024 κατά 2%, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων από τα δικαιώματα χρήσης των διασυνδέσεων και της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη εφαρμογής των μοναδιαίων χρεώσεων που οδήγησαν σε υποανάκτηση του εσόδου.

Τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ για το 2025, αυξημένα κατά 0,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2024.

Λόγω της ένταξης του έργου της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ τον Νοέμβριο 2025 οι αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 124,3 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024.