ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους
09/04/2026 - 13:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026
09/04/2026 - 13:27
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης
09/04/2026 - 12:55
Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
09/04/2026 - 11:31
Ν. Δένδιας: Υπογραφή συμφωνίας με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ι. Τσακίρη για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 ενεργοβόρα στρατόπεδα
09/04/2026 - 10:47
METLEN ENERGY & METALS: Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
09/04/2026 - 10:02
BIOMASS WORKSHOP: Κόστος και logistics “φρενάρουν” τη δημοτική και δασική βιομάζα – επιτακτική η αξιοποίησή της για πολιτική προστασία
09/04/2026 - 09:41
ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ: Συμπεράσματα και προτάσεις από τη συνάντηση ΥΠΕΝ με φορείς του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
09/04/2026 - 09:10
ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο
09/04/2026 - 08:44
ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
08/04/2026 - 09:23

ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο
Newsroom
Πέμπτη, 09/04/2026 - 08:44
  • Άμεση ανταπόκριση με μέσο χρόνο απόκρισης μόλις 13 δευτερόλεπτα σε περισσότερες από 5 εκατ. κλήσεις το 2025
  • Πάνω από 8 εκατ. επισκέψεις εξυπηρέτησης στα καταστήματα ΔΕΗ με μέσο χρόνο αναμονής 3 λεπτά και στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων σε μία μόνο επίσκεψη
  • Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια πελάτες στο myDigital Bill, το νέο ψηφιακό λογαριασμό με έγκαιρη ειδοποίηση για την έκδοση, πρόσβαση σε αναλυτική επεξήγηση και δυνατότητα άμεσης πληρωμής

Επενδύοντας σε ένα ενιαίο μοντέλο που συνδυάζει ανθρώπινη επαφή, ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες υπηρεσίες, η ΔΕΗ ενισχύει συστηματικά την εμπειρία των πελατών της. Σχεδιάζει την εξυπηρέτηση, ώστε να είναι πιο άμεση, απλή και αποτελεσματική σε κάθε σημείο επαφής. Με αυτό τον τρόπο, ο πελάτης μπορεί να εξυπηρετηθεί εύκολα, με ταχύτητα, διαφάνεια και συνέπεια, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε στα καταστήματα ΔΕΗ, είτε ψηφιακά.

Άμεση ανταπόκριση και γρήγορη τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Το 2025, η ΔΕΗ διαχειρίστηκε πάνω από 5 εκατ. κλήσεις, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα το εύρος της καθημερινής εξυπηρέτησης και τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης. Το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ λειτουργεί δωρεάν, σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας συνεχή υποστήριξη στους πελάτες. Με μέσο χρόνο απόκρισης μόλις 13 δευτερόλεπτα και δυνατότητα επανάκλησης, η ΔΕΗ ενισχύει την αίσθηση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης των πελατών.

Παράλληλα, κάθε αίτημα αναλαμβάνεται από έναν εκπρόσωπο μέχρι την οριστική επίλυσή του, διασφαλίζοντας συνέχεια και προσωπική παρακολούθηση, με ενιαία διαχείριση του αιτήματος από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του.

Η ΔΕΗ προσφέρει την υπηρεσία «Εξυπηρέτηση για Όλους» (serviceforall.dei.gr), μια εξειδικευμένη πλατφόρμα εξυπηρέτησης για κωφά και βαρήκοα άτομα, μέσω της οποίας παρέχεται επικοινωνία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με διερμηνέα, καθώς και δυνατότητα live υποτιτλισμού, ανταλλαγής εγγράφων και chat, εξασφαλίζοντας ισότιμη και προσβάσιμη εξυπηρέτηση για κάθε αίτημα.

Γρήγορη εξυπηρέτηση με μία επίσκεψη στα Καταστήματα ΔΕΗ

Το δίκτυο καταστημάτων της ΔΕΗ έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εξυπηρέτησης, με στόχο την ολοκλήρωση των περισσότερων αιτημάτων σε μία μόνο επίσκεψη. Ήδη λειτουργούν 90 καταστήματα νέας γενιάς, τα οποία αναβαθμίζουν την εμπειρία εξυπηρέτησης, ενώ έως το τέλος του 2026 ο αριθμός τους θα φτάσει τα 115 σε όλη τη χώρα.

Ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώνεται στα 3 λεπτά, ενώ παρέχεται και δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για μεγαλύτερη ευκολία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 8 εκατ. επισκέψεις εξυπηρέτησης στα καταστήματα της ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο των Καταστημάτων ΔΕΗ ως βασικού πυλώνα του συνολικού μοντέλου εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύει την προσβασιμότητα των υπηρεσιών της, με την εφαρμογή του Quiet Hour σε 24 καταστήματα, δημιουργώντας ένα πιο ήρεμο περιβάλλον για τα νευροδιαφορετικά άτομα.

Ψηφιακή εξυπηρέτηση: έλεγχος και διαφάνεια από το κινητό

Η ψηφιακή εμπειρία της ΔΕΗ εξελίσσεται διαρκώς, με εργαλεία που επιτρέπουν στους πελάτες να διαχειρίζονται εύκολα και άμεσα την ενέργειά τους και τη σχέση τους με τη ΔΕΗ. Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια πελάτες χρησιμοποιούν το myDigital Bill, λαμβάνοντας έγκαιρη ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασμού τους, έχοντας πρόσβαση σε αναλυτική επεξήγηση των χρεώσεων και δυνατότητα άμεσης πληρωμής.

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση ενισχύεται μέσα από ένα ευρύτερο οικοσύστημα εργαλείων, όπως η εφαρμογή myΔΕΗ και η πλατφόρμα ΔΕΗ myEnergy Coach, που προσφέρουν προσωποποιημένη πληροφόρηση και υποστήριξη για την καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.

Εμπειρία εξυπηρέτησης που εξελίσσεται διαρκώς

Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη. Η ψηφιακή εξυπηρέτηση δεν λειτουργεί ως αυτόνομο εργαλείο, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας συνολικής εμπειρίας που συνδυάζει πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη.

Με συνδυασμό φυσικών και ψηφιακών καναλιών, η ΔΕΗ διαμορφώνει ένα ενιαίο και λειτουργικό μοντέλο εξυπηρέτησης, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους.

ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΔΕΗ: Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο 2026. Συγκράτηση τιμών στα κυμαινόμενα τιμολόγια
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
