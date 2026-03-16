Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
Newsroom
Δευτέρα, 16/03/2026 - 12:52
  • Στο κορυφαίο 28% των εταιρειών παγκοσμίως για το 2025 με άνοδο οκτώ μονάδων
  • Βαθμολογία τρεις μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου
  • Εcovadis: μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς πλατφόρμες αξιολόγησης βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την EcoVadis, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς εταιρείες αξιολόγησης επιδόσεων ESG. Στην αξιολόγηση του 2025, η βαθμολογία της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες, φθάνοντας το 65/100 από 57/100 το προηγούμενο έτος, κατατάσσοντας τον Όμιλο ΔΕΗ στο κορυφαίο 28% των εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν το 2025.

Η βαθμολογία της ΔΕΗ για το 2025 διαμορφώνεται τρεις μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου (εταιρείες ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού), επιβεβαιώνοντας τη συνεχή πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας στη λειτουργία και τη στρατηγική της.

Η EcoVadis αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς πλατφόρμες αξιολόγησης βιωσιμότητας επιχειρήσεων, με περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας και ένα παγκόσμιο δίκτυο που ξεπερνά τις 130.000 εταιρείες. Η μεθοδολογία της βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας και αξιολογεί τον βαθμό ενσωμάτωσης των αρχών ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις λειτουργίες των οργανισμών, σε τέσσερις βασικούς τομείς: περιβάλλον, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρηματική ηθική και βιώσιμες προμήθειες.

Η βελτίωση της αξιολόγησης EcoVadis αντανακλά την πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG) στη λειτουργία και τη στρατηγική του, σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας.

Στη φετινή αναβαθμισμένη αξιολόγηση συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η παροχή πρόσθετων στοιχείων και τεκμηρίωσης για δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον, τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, εσωτερικές επικοινωνίες και διαδικασίες, καθώς και η δημοσιοποίηση πρόσθετων δεικτών απόδοσης (KPIs), ιδίως στον πυλώνα της Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Παράλληλα, η προσκόμιση επιπλέον πιστοποιήσεων ISO, όπως η ISO 45001 για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, συνέβαλαν στη βελτίωση της αξιολόγησης.

Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ υλοποιεί με σταθερά βήματα τον μετασχηματισμό της, με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου για την περίοδο 2026–2028, ο Όμιλος επιταχύνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση τεχνολογιών καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Με επίκεντρο την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην παροχή νέων, λύσεων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Ενεργειακό κόστος: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας 16 Μαρτίου 2026
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)

Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες

Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα

Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα

Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα

Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης

Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025