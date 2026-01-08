Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος από κινδύνους που προκύπτουν από ενέργειες παραγωγών και ΦοΣΕ ΑΠΕ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος από κινδύνους που προκύπτουν από ενέργειες παραγωγών και ΦοΣΕ ΑΠΕ, οι οποίες προκαλούν απότομες μεταβολές στα προγράμματα λειτουργίας τους.

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 30.10.2025 πρόσκλησης της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος από κινδύνους που προκύπτουν από ενέργειες παραγωγών και ΦοΣΕ ΑΠΕ, οι οποίες προκαλούν απότομες μεταβολές στα προγράμματα λειτουργίας τους, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1.Ημερομηνία αποστολής: 26.11.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-406362/27.11.2025

Αποστολέας: EBIKEN

Ημερομηνία αποστολής: 01.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-406629/01.12.2025 (Εμπιστευτικό)

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

Ημερομηνία αποστολής: 02.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-406731/16.12.2025

Αποστολέας: Viener SA

Ημερομηνία αποστολής: 28.11.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-406518/01.12.2025

Αποστολέας: SYMPOWER GREECE

Ημερομηνία αποστολής: 02.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-406743/16.12.2025 (Εμπιστευτικό)

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

Ημερομηνία αποστολής: 02.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-406748/16.12.2025

Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

Ημερομηνία αποστολής: 08.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-407128/08.12.2025

Αποστολέας: ΕΣΑΗ