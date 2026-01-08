Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της εναέριας γραμμής Νέας Σάντας-Φιλίππων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της εναέριας γραμμής Νέας Σάντας-Φιλίππων

Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της εναέριας γραμμής Νέας Σάντας-Φιλίππων
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 11:30

Λήξη προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών είναι η Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αρ. 89, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο: «Προμήθεια υλικών και πλήρης κατασκευή της εναέριας Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ – ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ».

Προϋπολογισμός του έργου: εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (75.000.000,00€), πλέον ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση 20% από τον προϋπολογισμό.

Αντικείμενο του Έργου: Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την πλήρη κατασκευή της εναέριας Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Νέας Σάντας – ΚΥΤ Φιλίππων, διπλού κυκλώματος με αγωγό υπερβαρέως τύπου (2Β’ Β’) σειράς «5», συνολικού μήκους 140 Km. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Μελέτες και τις Τεχνικές Προδιαγραφές & Περιγραφές του ΑΔΜΗΕ που έχουν επισυναφθεί στο Μέρος V του Τεύχους 7 του Τεχνικού Μέρους της Διακήρυξης.

Περιγραφή Εργασιών Κατασκευής: Η εργασία πλήρους κατασκευής της γραμμής της εναέριας Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Νέας Σάντας – ΚΥΤ Φιλίππων διπλού κυκλώματος με αγωγό υπερβαρέως τύπου (2Β’ Β’) σειράς «5», συνολικού μήκους 140 Km, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

  • την κατασκευή των οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του έργου και την συντήρηση αυτών καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, • Την πλήρη κατασκευή της εν λόγω εναέριας Γ.Μ. 400 kV, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης γραμμής όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος V - Τεχνικό Μέρος,
  • την πλήρη εγκατάσταση αγωγού φάσεως τύπου Cardinal 954.000cm, σε οριζόντιο μήκος γραμμής 140 km περίπου με τα ανάλογα εξαρτήματα συναρμογών ανάρτησης ή τάνυσης, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια, με όλα τα αναγκαία πιεστικά εξαρτήματα, δηλαδή ενώσεις ευθυγραμμίας και τέρματος,
  • την πλήρη εγκατάσταση ενός (1) αγωγού προστασίας Χαλύβδινου (SW) Φ 12.6mm σε μήκος γραμμής 140 km με τα ανάλογα εξαρτήματα συναρμογών ανάρτησης ή τάνυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχέδια, καθώς και με όλα τα αναγκαία πιεστικά εξαρτήματα, στις ενώσεις ευθυγραμμίας, τέρματος κλπ.,
  • την μελέτη και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) αγωγού προστασίας Φ 13mm τύπου OPGW, με 48 οπτικές ίνες (36 οπτικές ίνες G.652D και 12 οπτικές ίνες G.655D) σε μήκος γραμμής 140 km, με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, δηλαδή οπτικούς συνδέσμους (O.F. Closure Systems), εξαρτήματα πρόσδεσης, αποσβέστες ταλάντωσης, συναρμογές αντιβάρων, αντίβαρα, τις απαραίτητες συγκολλήσεις και δοκιμές κλπ.,
  • την πλήρη εγκατάσταση αντανακλαστικών σημαντήρων για την προστασία της ορνιθοπαγίδας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-206,
  • τις μετρήσεις οπτικών ινών με τη μέθοδο end to end, παρουσία του αρμοδίου προσωπικού του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών της ΔΤΛ.
  • τις μετρήσεις αντίστασης εδάφους θεμελίωσης πύργων και εγκατάσταση πρόσθετου αγωγού εδάφους στους πύργους όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες του ΑΔΜΗΕ.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 10 η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

