Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της εναέριας γραμμής Νέας Σάντας-Φιλίππων

Λήξη προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών είναι η Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αρ. 89, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο: «Προμήθεια υλικών και πλήρης κατασκευή της εναέριας Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ – ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ».

Προϋπολογισμός του έργου: εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (75.000.000,00€), πλέον ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση 20% από τον προϋπολογισμό.

Αντικείμενο του Έργου: Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την πλήρη κατασκευή της εναέριας Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Νέας Σάντας – ΚΥΤ Φιλίππων, διπλού κυκλώματος με αγωγό υπερβαρέως τύπου (2Β’ Β’) σειράς «5», συνολικού μήκους 140 Km. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Μελέτες και τις Τεχνικές Προδιαγραφές & Περιγραφές του ΑΔΜΗΕ που έχουν επισυναφθεί στο Μέρος V του Τεύχους 7 του Τεχνικού Μέρους της Διακήρυξης.

Περιγραφή Εργασιών Κατασκευής: Η εργασία πλήρους κατασκευής της γραμμής της εναέριας Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Νέας Σάντας – ΚΥΤ Φιλίππων διπλού κυκλώματος με αγωγό υπερβαρέως τύπου (2Β’ Β’) σειράς «5», συνολικού μήκους 140 Km, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

την κατασκευή των οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του έργου και την συντήρηση αυτών καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, • Την πλήρη κατασκευή της εν λόγω εναέριας Γ.Μ. 400 kV, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης γραμμής όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος V - Τεχνικό Μέρος,

την πλήρη εγκατάσταση αγωγού φάσεως τύπου Cardinal 954.000cm, σε οριζόντιο μήκος γραμμής 140 km περίπου με τα ανάλογα εξαρτήματα συναρμογών ανάρτησης ή τάνυσης, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια, με όλα τα αναγκαία πιεστικά εξαρτήματα, δηλαδή ενώσεις ευθυγραμμίας και τέρματος,

την πλήρη εγκατάσταση ενός (1) αγωγού προστασίας Χαλύβδινου (SW) Φ 12.6mm σε μήκος γραμμής 140 km με τα ανάλογα εξαρτήματα συναρμογών ανάρτησης ή τάνυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχέδια, καθώς και με όλα τα αναγκαία πιεστικά εξαρτήματα, στις ενώσεις ευθυγραμμίας, τέρματος κλπ.,

την μελέτη και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) αγωγού προστασίας Φ 13mm τύπου OPGW, με 48 οπτικές ίνες (36 οπτικές ίνες G.652D και 12 οπτικές ίνες G.655D) σε μήκος γραμμής 140 km, με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, δηλαδή οπτικούς συνδέσμους (O.F. Closure Systems), εξαρτήματα πρόσδεσης, αποσβέστες ταλάντωσης, συναρμογές αντιβάρων, αντίβαρα, τις απαραίτητες συγκολλήσεις και δοκιμές κλπ.,

την πλήρη εγκατάσταση αντανακλαστικών σημαντήρων για την προστασία της ορνιθοπαγίδας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-206,

τις μετρήσεις οπτικών ινών με τη μέθοδο end to end, παρουσία του αρμοδίου προσωπικού του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών της ΔΤΛ.

τις μετρήσεις αντίστασης εδάφους θεμελίωσης πύργων και εγκατάσταση πρόσθετου αγωγού εδάφους στους πύργους όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες του ΑΔΜΗΕ.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 10 η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.