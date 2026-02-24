Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
Newsroom
Τρίτη, 24/02/2026 - 15:34

Η METLEN συνεχίζει να υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδυάζουν καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση με μπαταρίες και διασύνδεση με το δίκτυο.

Το υβριδικό έργο Bumble Bee, που κατασκευάζει η METLEN για τις Cero Generation και Enso Energy, αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Εταιρείας στη στήριξη ενός ανθεκτικού, χαμηλών εκπομπών και ασφαλούς ενεργειακού συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο, που βρίσκεται στο Nottinghamshire, συνδυάζει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 78 MWp με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) συνολικής χωρητικότητας 120 MW, προσφέροντας τόσο καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και την απαραίτητη ευελιξία που απαιτεί ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα.

Χάρη στον υβριδικό του χαρακτήρα, που ενσωματώνει παραγωγή και αποθήκευση, το Bumble Bee θα συμβάλλει στη σταθερότητα του δικτύου, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα διευκολύνει τη μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κρίσιμων υποδομών σύνδεσης με το δίκτυο στον υποσταθμό West Burton 132kV, κοντά στο Doncaster, σε μια συγκυρία όπου η διαθεσιμότητα και η ευελιξία των δικτύων αποτελούν βασικές προκλήσεις για την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το Bumble Bee αναμένεται να παράγει αρκετή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια ώστε να καλύπτει τις ανάγκες περίπου 12.300 κατοικιών, αποσοβώντας παράλληλα 13.141 τόνους εκπομπών CO₂ ετησίως. Ένα ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την προστασία και την ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας που έχει αναπτυχθεί, διασφαλίζει παράλληλα ότι η ενεργειακή μετάβαση υλοποιείται με υπευθυνότητα και σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον.

Σημειώνεται, ότι η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στη συνεργασία της METLEN με τη Cero Generation και ενισχύοντας περαιτέρω τον αυξανόμενο ρόλο της εταιρείας στο τοπίο της ενεργειακής μετάβασης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director, Renewables, Storage & Energy Transition Platform Pillar της METLEN, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που υποστηρίζουμε τη Cero Generation με τις ολοκληρωμένες δυνατότητες της METLEN, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των έργων σύνδεσης με το δίκτυο, τα οποία είναι κρίσιμα για την επιτυχή ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το έργο αυτό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της METLEN ως αξιόπιστου εταίρου για σύνθετα υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπογραμμίζει τη συνεχή μας δέσμευση στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της χώρας με αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας λύσεις. Το έργο Bumble Bee αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η ηλιακή ενέργεια σε κλίμακα κοινής ωφέλειας, σε συνδυασμό με την αποθήκευση ενέργειας, μπορεί να προσφέρει ανθεκτικές, ευέλικτες και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές».

Το Bumble Bee διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμα της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου η εταιρεία έχει είτε ολοκληρώσει είτε κατασκευάζει περισσότερα από 80 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που καλύπτουν φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με επιπλέον έργα υπό ανάπτυξη. Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν σχεδόν 2,3 GW φωτοβολταϊκής ισχύος και περίπου 1,6 GWh αποθηκευτικής ισχύος.

Συνολικά, οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη ευρύτερη διεθνή στρατηγική της METLEN για την κλιμάκωση της πλατφόρμας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης μέσω του ολοκληρωμένου μοντέλου ανάπτυξης που εφαρμόζει, συνδυάζοντας ισχυρές δυνατότητες υλοποίησης με μακροπρόθεσμες εμπορικές δομές και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε αγοράς σε όλο το ενεργειακό φάσμα. Με 1,6 GW ιδιόκτητων έργων υπό κατασκευή παγκοσμίως και ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και με μακρά παρουσία στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η METLEN παραμένει προσηλωμένη στην παροχή αξιόπιστων, ασφαλών, «πράσινων» ενεργειακών υποδομών που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία 24 Φεβρουαρίου 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026 25 Φεβρουαρίου 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας

ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG

Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ

Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία

Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση