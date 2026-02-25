ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026

Οι δύο δημοπρασίες θα διενεργηθούν την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και θα περιλαμβάνουν την δημόσια διάθεση Εγγυήσεων Προέλευσης για ενέργεια ΑΠΕ που παρήχθη στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, ήτοι από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο του 2025.

Αναλυτικότερα, η πρώτη χρονικά δημοπρασία της 11ης Μαρτίου αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήγαγαν Φωτοβολταϊκοί σταθμοί (Διασυνδεδεμένο Σύστημα), και η δεύτερη αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για Αιολικούς σταθμούς (Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΕΠ–2026-03 ΔΑΠΕΕΠ-2026-04 ΠΡΟΪΟΝ 2025 Q4 SOLAR – IS 2025 Q4 WIND – IS ΔΗΜΟΠΡΑTΟΥΜΕΝΕΣ Ε.Π. 783.987 404.398 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/03/2026 11/03/2026 ΕΝΑΡΞΗ 11:00 Ώρα Ελλάδος 14:00 Ώρα Ελλάδος

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων για τις Δημοπρασίες ΕΠ θα λάβουν πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε αυτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Δημοπρασιών ΕΠ. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως της 2 Μαρτίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών ΕΠ απαντώντας στην πρόσκληση συμμετοχής.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην μία ή και στις δύο δημοπρασίες είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων έως την 25η Φεβρουαρίου 2026.

Για το πρόγραμμα, τα έντυπα, τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Κανονισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένη ενότητα στον ιστότοπο του ΔΑΠΕΕΠ (www.dapeep.gr)