ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού

Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock &amp; Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
Newsroom
Τρίτη, 03/02/2026 - 08:20

Τάκης Θεοδωρικάκος: Η νέα επένδυση στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ενισχύει την βιομηχανική βάση της χώρας και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας

«Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν ένα πραγματικό success story για την ελληνική βιομηχανία, τη ναυπηγική και την οικονομία της πατρίδας μας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, στην εκδήλωση για την ανακοίνωση της δημιουργίας του Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού και την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κορεατική εταιρεία Sung Shin Rolling Stock Technology, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο χώρο των Ναυπηγείων, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, της Πρέσβεως των ΗΠΑ κας Kimberly Guilfοyle και του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας κ. Juseong Lim.

theodorikakos-onex2.jpg

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια της αναγέννησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, που ξεκίνησε το 2022 «όταν πήρε σάρκα και οστά το σχέδιο εξυγίανσης με το οποίο ξαναλειτούργησαν και πήραν ζωή και προοπτική». Για να γίνει αυτό, πρόσθεσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC «συνέβαλαν με ομολογιακό δάνειο ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εγγυηθήκαμε ως υπουργείο Ανάπτυξης με νομοθετική ρύθμιση πριν λίγους μήνες, ώστε χιλιάδες άνθρωποι να δουλεύουν ξανά και να δοθεί νέα πνοή στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία». O Υπουργός Ανάπτυξης παράλληλα σημείωσε ότι πρόκειται για μια ακόμη ισχυρή απόδειξη της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ, η οποία αποτελεί βασική επιλογή ασφάλειας και σταθερότητας για την πατρίδα μας. «Αναμένω από την ONEX ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο master plan, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνουν πράξη νέες επενδύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης άνοιξε ο δρόμος για την αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. «Το λιμάνι των Ναυπηγείων έχει τη δυνατότητα πλέον να εξελιχθεί σε ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο, ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική θέση της χώρας», υπογράμμισε. Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τη δημοτική αρχή της πόλης, επιδιώκοντας την συναίνεση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όποιο επενδυτικό βήμα προκύψει.

A group of men in a shipyard, engaging in conversation and handshakes, with industrial structures in the background.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των Ναυπηγείων Ελευσίνας εντάσσεται και η συμφωνία της ONEX RSIS με τη Sung Shin Rolling Stock Technology, την οποία χαρακτήρισε «ένα ακόμη σημαντικό βήμα ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας». Η στρατηγική συνεργασία αφορά τη δημιουργία κέντρου παραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων, με αξιοποίηση των υφιστάμενων βιομηχανικών υποδομών, επένδυση στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων συμπαραγωγής, με τελική συναρμολόγηση εντός Ελλάδας.

O Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι η γεωγραφική θέση της Ελευσίνας και η λειτουργική της σύνδεση με το Θριάσιο Πεδίο συνιστούν μοναδικό στρατηγικό πλεονέκτημα, γι’ αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης στήριξε τη συνεργασία της ONEX με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο μέσω σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.

A group of men in formal attire converses outside a building, with a black car in the foreground.

«Η σύνδεση λιμανιού και σιδηροδρόμου μειώνει το κόστος logistics κατά 15–20%, περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύει τις συνδυασμένες μεταφορές, ενώ ανοίγει νέες δυνατότητες για τη σιδηροδρομική μεταφορά ενεργειακών πόρων, όπως το LNG, προς τον ευρωπαϊκό Βορρά», είπε.

O κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, καθώς όσο πιο παραγωγική είναι μια οικονομία, τόσο καλύτερους μισθούς μπορεί να προσφέρει και τόσο καλύτερες συνθήκες ζωής να εξασφαλίζει για τους πολίτες.

