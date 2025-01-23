Κερδίζουν έδαφος με νέες προσφορές τα μπλε τιμολόγια ρεύματος

Με την αβεβαιότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να παραμένει σε υψηλό σημείο οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στα σταθερά τιμολόγια που περιορίζουν το ρίσκο των διακυμάνσεων που υπάρχει στην αγορά.

Σε αυτό συμβάλλει, πέρα από την ανάγκη μιας σχετικής ασφάλειας αλλά και την έλλειψη δυνατότητας σε πολλούς καταναλωτές να παρακολουθούν κάθε μήνα τις τιμές και να αλλάζουν παρόχους, οι πολλές επιλογές που έχουν πλέον σε μπλε τιμολόγια. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προϊόντα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας που αναρτώνται κάθε μήνα στον πίνακα της ΡΑΑΕΥ, τον Ιανουάριο υπάρχουν 14 διαφορετικά προϊόντα από τα οποία μπορεί να επιλέξουν οι καταναλωτές. Όταν για παράδειγμα τους καλοκαιρινούς μήνες που ήταν σε εξέλιξη και η μίνι ενεργειακή κρίση οι προσφορές προϊόντων ήταν μικρότερες. Είναι ενδεικτικό ότι τον Σεπτέμβριο στον πίνακα της ΡΑΑΕΥ ήταν αναρτημένα περί τα 23 τιμολόγια εκ των οποίων τα εννέα είχαν αποσυρθεί και ήταν πλέον μη εμπορικά διαθέσιμα ενώ αρκετά ήταν εξάμηνης διάρκειας. Όπως είναι γνωστό από τις 17 Ιανουαρίου τα μπλε σταθερά τιμολόγια σύμφωνα με το νέο καθεστώς θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών ενώ τα σταθερά τιμολόγια εξάμηνης, ή οκτάμηνης διάρκειας που ήδη έχουν συναφθεί θα συνεχίσουν να ισχύουν έως τη λήξη τους.

Πάντως η εφαρμογή του μέτρου που ήρθε σε συνέχεια κοινοτικής οδηγίας με στόχο την προστασία των καταναλωτών, δεν φαίνεται ότι θα είναι ανέφελη αφού ήδη κάποιες εταιρίες διαθέτουν στην αγορά σταθερά προϊόντα για κατανάλωση έως 150 KWh, ενώ για την επιπλέον κατανάλωση η χρέωση είναι κυμαινόμενη ανάλογα με την εξέλιξη της χονδρικής αγοράς.

Το φαινόμενο είχε θορυβήσει τη ΡΑΑΕΥ η οποία σε σχετική ανακοίνωση της υπογράμμισε ότι ως σταθερό, λογίζεται το τιμολόγιο, οι χρεώσεις του οποίου δεν μεταβάλλονται βάσει της κατανάλωσης του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση το τοπίο φαίνεται να αλλάζει. Οι προμηθευτές σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον βγάζουν όλο και περισσότερα προϊόντα ενώ ήδη η ΕΛΙΝ διαθέτει στην αγορά προϊόν 24μηνης διάρκειας. Ενώ δύο ημέρες πριν η Protergia έβγαλε στην αγορά νέο προϊόν 12μηνης διάρκειας, το Value Secure 12M, με τιμή κιλοβατώρας κάτω από 9,99 λεπτά με προϋπόθεση συνέπειας και με μηνιαίο πάγιο στα 9,9 ευρώ.

Αυτή τη στιγμή στην αγορά σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας της ΡΑΕΥ διατίθενται 14 μπλε τιμολόγια συμπεριλαμβανομένου και του τιμολογίου της ΕΛΙΝ 24μηνης διάρκειας. Οι τιμές τους ξεκινούν από 0,095 ευρώ/KWh και φθάνουν έως και 0,36 ευρώ /KWh. Όσο δε για το πάγιο ξεκινάει από 3,5 ευρώ το μήνα και φθάνει έως τα 9,90 ευρώ το μήνα.

Σημείώνεται πάντως ότι το γεγονός ότι εφαρμόζεται η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία δεν σημαίνει ότι τα μικρότερης διάρκειας τιμολόγια θα εξαφανιστούν από τα πακέτα που θα προσφέρουν οι καταναλωτές. Θα παραμείνουν στην επιλογή των καταναλωτών αλλά με διαφορετική μορφή, καθώς θα συγκαταλέγονται στα προϊόντα με κίτρινη σήμανση και δεν θα περιλαμβάνουν ρήτρα πρόωρης αποχώρησης όπως συμβαίνει με τα δωδεκάμηνα συμβόλαια, κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση των προμηθευτών, οι οποίοι αφενός ζητούν να προβλεφθεί ρήτρα και στα σταθερά μικρότερης διάρκειας και αφετέρου ζητούν οι όποιες αλλαγές να αποτυπωθούν σε κανονιστική πράξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι με επιστολή τους προς τη ΡΑΑΕΥ είχαν αναφέρει ότι «θεωρούμε αυτονόητο ότι στην απόφαση κανονιστικού περιεχομένου επί του πλαισίου το οποίο διέπει τις συμβάσεις των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερή τιμή, θα αποσαφηνίζεται ότι η δυνατότητα πρόβλεψης ρήτρας πρόωρης αποχώρησης παρέχεται και για τις συμβάσεις σταθερής τιμής με διάρκεια μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, ήτοι για συμβάσεις σταθερής τιμής με διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Δεδομένου ότι οι συμβάσεις σταθερής τιμής, ανεξαρτήτως της διάρκειας τους, συνεπάγονται την ανάληψη ενεργειών αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) εκ μέρους των Προμηθευτών με συνεπακόλουθο κόστος, η προσφορά τιμολογίου σταθερής τιμής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από δέσμευση εκ μέρους του καταναλωτή, όσον αφορά την παραμονή του στο συγκεκριμένο τιμολόγιο για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό εξάλλου, οι διατάξεις του ισχύοντος πλαισίου δεν εξαρτούν την δυνατότητα πρόβλεψης ρήτρας πρόωρης αποχώρησης από συγκεκριμένη διάρκεια της σύμβασης σταθερής τιμής».