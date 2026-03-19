Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
18/03/2026 - 14:01

ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα

Newsroom
Πέμπτη, 19/03/2026 - 11:52

Μείωση του χονδρεμπορικού κόστους ρεύματος εξασφαλίζουν οι ΑΠΕ που συνδέει συστηματικά ο ΑΔΜΗΕ στο ηλεκτρικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Με τον υψηλό ρυθμό ενσωμάτωσης νέων μονάδων καθαρής ενέργειας και την κατασκευή σύγχρονων ενεργειακών υποδομών σε όλη τη χώρα, ο Διαχειριστής συμβάλλει καταλυτικά σε ένα μείγμα ηλεκτροπαραγωγής πιο «πράσινο» και πιο ανθεκτικό στις διακυμάνσεις των τιμών.

Αυτά αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ σε σχετική ενημέρωση προσθέτοντας ότι:

Το 2025, η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ, που σημείωσαν νέο ρεκόρ ετήσιας παραγωγής με σχεδόν 26,2 TWh, επέδρασε σημαντικά στη διαμόρφωση χαμηλότερων μέσων τιμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, ακόμη και σε μήνες με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, όπως ο Αύγουστος και ο Δεκέμβριος. H τάση αυτή παρατηρείται και το 2026, με την Ελλάδα να καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές χονδρεμπορικής σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Η ανθεκτικότητα της χώρας στο υψηλό χονδρεμπορικό κόστος ρεύματος συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη της ΝΑ Ευρώπης, επιβεβαιώνεται εκ νέου με τη συγκράτηση των τιμών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας παρά τις διεθνείς εξελίξεις και τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, η αύξηση του ηλεκτρικού χώρου από τα έργα του Διαχειριστή στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα, έχει επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ. Λόγω του σχεδόν μηδενικού μεταβλητού κόστους παραγωγής τους, οι ανανεώσιμες πηγές εκτοπίζουν όλο και περισσότερο τις μονάδες ορυκτών καυσίμων από το ενεργειακό μείγμα, οδηγώντας συχνά τις τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τις ώρες αιχμής της παραγωγής τους. Παράλληλα, η αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα, μειώνει την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, οι τιμές και η διαθεσιμότητα των οποίων μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις, ενισχύοντας την ενεργειακή της ανεξαρτησία και την οικονομική της βιωσιμότητα.

Ο επενδυτικός σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ προβλέπει επίσης την αναβάθμιση της διασυνδεσιμότητας της Ελλάδας με τα γειτονικά κράτη και την ευρύτερη περιοχή. Οι διεθνείς διασυνδέσεις ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς, καθώς επιτρέπουν τη ροή ενέργειας από περιοχές με πλεόνασμα και χαμηλότερες τιμές ενέργειας προς περιοχές με έλλειμμα και υψηλότερες τιμές. Για τη μεγιστοποίηση των οφελών που προσφέρουν οι ΑΠΕ και οι διεθνείς διασυνδέσεις, οι τεχνολογίες αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η επιτάχυνση της αποθήκευσης, θα προστατεύσει τις εξαγωγικές προοπτικές της Ελλάδας και θα επιτρέψει μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, περιορίζοντας τις ακραίες τιμές και το συνολικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης 18 Μαρτίου 2026
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.

