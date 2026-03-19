Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
18/03/2026 - 14:01
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
18/03/2026 - 13:33
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
18/03/2026 - 13:02
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
18/03/2026 - 12:34
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
18/03/2026 - 12:28
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
18/03/2026 - 11:10
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
18/03/2026 - 10:28
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
18/03/2026 - 10:00
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
18/03/2026 - 09:28
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
17/03/2026 - 15:27

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Άννα Διανά
Πέμπτη, 19/03/2026 - 08:03

Κινητοποιήσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης αποφάσισαν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Καθοριστική όμως για την έναρξη των κινητοποιήσεων είναι η συνάντηση που θα έχουν σήμερα το πρωί με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο κλάδος έχει ήδη αποφασίσει κινητοποιήσεις, ωστόσο η ενεργοποίησή τους παραμένει υπό αίρεση, εν αναμονή των απαντήσεων που θα δοθούν από την πολιτική ηγεσία. Τις σχετικές αποφάσεις έλαβε η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας σε έκτακτη γενική συνέλευση με τη συμμετοχή 31 ενώσεων μελών. Η απόφαση για κινητοποιήσεις σχετικά με το ύψος του πλαφόν ήταν ομόφωνη με την Ομοσπονδία να αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η σχετική απόφαση καθιστά τα πρατήρια καύσιμων μη βιώσιμα. Πάντως στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης εστιάζουν στον προσωρινό χαρακτήρα του μέτρου, το οποίο διαρκεί έως τις 30 Ιουνίου και σημειώνουν ότι το περιεχόμενο της ΠΝΠ που καθορίζει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους είναι δεδομένο και υπογραμμίζεται ότι το πλαφόν αυτό ισχύει μέχρι τις 30/06. Σημειώνεται επίσης ότι για τις νησιωτικές περιοχές υπάρχει πρόσθετο πλαφόν που υπολογίζει το μεταφορικό κόστος, όπως φάνηκε και στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για την περίπτωση της Λέσβου. Τονίζουν επίσης ότι υπάρχει συντονισμός στο πλαίσιο της κυβέρνησης και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, προκειμένου να δοθούν βέλτιστες λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

Σε αυτό το περιβάλλον θα γίνει σήμερα το πρωί η συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με τις δυο ομοσπονδίες βενζινοπωλών (ΟΒΕ και ΠΟΠΕΚ) προκειμένου να ακούσει την επιχειρηματολογία τους κατά του πλαφόν και υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ένα μέτρο που ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ληφθεί εάν δεν αποφασιστεί σε επίπεδο ΕΕ ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, δηλαδή εάν δεν δοθεί στις κυβερνήσεις οι δυνατότητα να μην εγγράφουν στους προϋπολογισμούς τους απώλειες από τη μείωση των φόρων στα ενεργειακά προϊόντα.

Το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου προάγγελος νέων ανατιμήσεων

Και όλο αυτό όταν μετά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έχει ξεπεράσει τα 108 δολάρια το βαρέλι, η αγορά καυσίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα πιέσεων, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω ανατιμήσεις. Το διεθνές περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, επιβαρύνει ήδη τη λειτουργία της αγοράς και λειτουργεί ως βασικός παράγοντας που εντείνει τις αντιδράσεις του κλάδου απέναντι στο πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Ηδη η μέση πανελλαδική τιμή, όπως καταγράφεται στο Παρατητηριο Υγρών Καυσίμων στις 17 Μαρτίου διαμορφώθηκε στο 1,940 ευρώ ανά λίτρο η δε αμόλυβδη 100 οκτανίων έχει ξεπεράσει τα 2,13 λεπτά το λίτρο. Το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,916 ευρώ ανά λίτρο και το θέρμανσης στο 1,490 ευρώ. Με τις τιμές της αμόλυβδης σε κάποιες περιοχές όπως οι Κυκλάδες να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαφόν που θεσπίστηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει ότι έως τις 30 Ιουνίου, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής, απαγορεύεται να επιβάλλουν σε τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης diesel ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, κατά την πώληση προς τους καταναλωτές. Ενώ με υπουργική απόφαση καθορίστηκε το πλαφόν στα νησιά το πρόσθετο ειδικό κόστος που μπορεί να επιβληθεί ανα περιοχή διαμορφώνεται από 0,06 -0,15 ευρώ ανά λίτρο.

Ηδη στη Λέσβο με απόφαση της Ενωσης Βενζινοπωλών έχουν αποφασιστεί απεργιακές κινητοποιήσεις ζητώντας την αύξηση του ανώτατου περιθωρίου κέρδους από 12 σε 20 λεπτά ανά λίτρο για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή, εναλλακτικά, την επαναφορά του πλαφόν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν την έναρξη του πολέμου. Όπως επισημαίνουν, το ισχύον πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στο αυξημένο κόστος λειτουργίας και οδηγεί τα πρατήρια σε οικονομική ασφυξία.

Η δε Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς με ανακοίνωσή της απάντησε στο ότι το θεσμοθετημένο περιθώριο στα καύσιμα καλύπτει το αντίστοιχο της προ κρίσης περιόδου στη Λέσβο

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου η Αρχή με επικεφαλής τη Δέσποινα Τσαγγάρη αναφέρει:

Σύμφωνα με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό ειδικού κόστους διανομής, για τη νησιωτική περιοχή της Λέσβου προβλέπεται πρόσθετο περιθώριο έως 14 λεπτά ανά λίτρο για το κόστος μεταφοράς (συμπ. ΦΠΑ), πλέον του βασικού περιθωρίου των 6 λεπτών (συμπ. ΦΠΑ) και του ανώτατου περιθωρίου των 12 λεπτών (συμπ. ΦΠΑ) στο στάδιο λιανικής.

Συνολικά, το επιτρεπόμενο συνολικό περιθώριο για τη νησιωτική περιοχή της Λέσβου από την τιμή διυλιστηρίου έως την αντλία διαμορφώνεται έως και στα 32 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τα στοιχεία είναι σαφή: το θεσμοθετημένο συνολικό περιθώριο όχι μόνο καλύπτει, αλλά ξεπερνά το αντίστοιχο προ-κρίσης.

Ειδικότερα, αν συγκριθεί με τα δεδομένα της αγοράς στη Λέσβο τους τελευταίους έξι (6) μήνες (Σεπτ 25 – Φεβρ 26) πριν από την έναρξη του πολέμου, όπου το περιθώριο ανερχόταν περίπου στα 30 λεπτά ανά λίτρο κατά μέσο όρο (πηγή: fuelprices.gr) προκύπτει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το καλύπτει πλήρως.

