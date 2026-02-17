ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/02/2026 - 08:03
Chevron – HellenIQ Energy: Έως 10 ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/02/2026 - 07:59
«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:39
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:25
"Έπεσαν" οι υπογραφές του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 12:26
Στην Ελβετία ο ΥΠΕΞ του Ιράν για να διαπραγματευθεί με ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 11:39
Εκδήλωση του ΣΕΦ για την αποθήκευση ενέργειας και την αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Verde-Tec
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 10:40
Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 10:28
Chevron: Με τη σφραγίδα Μαξίμου οι 4 συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων- Σήμερα οι υπογραφές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 09:37
Παραμένει στις χαμηλότερες αγορές η ελληνική χονδρεμπορική παρά το άλμα στο ρεύμα κατά 166%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 09:32
ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε από την ΓΣ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 08:45
Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 08:40
Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 08:25
Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/02/2026 - 08:03
Πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Chevron – HELLENiQ ENERGY: Έρευνες φυσικού αερίου εντός του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 07:58
Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/02/2026 - 06:40
11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:40
Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:39

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»

Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 06:50

Οικονομολόγος ζητά επειγόντως «λίφτινγκ» στους λογαριασμούς ρεύματος ώστε να είναι απλοί, διαφανείς και πραγματικά κατανοητοί για τους καταναλωτές.

Ο οικονομολόγος φυσικών πόρων του Μπέρκλεϊ, Maximilian Auffhammer, δημοσίευσε τον περασμένο Δεκέμβρη ένα καυστικό αλλά ιδιαίτερα κατατοπιστικό σχόλιο για τους μακροσκελείς και δυσνόητους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος - και για το πώς αυτοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Όπως επεσήμανε, το ζήτημα δεν είναι απλώς αισθητικό.

Οι καταναλωτές θα έπρεπε να μπορούν να κατανοούν εύκολα τους λογαριασμούς τους, ιδίως σε μια περίοδο όπου η ζήτηση και οι τιμές στην ενέργειας αυξάνονται και το ενεργειακό μείγμα του δικτύου μεταβάλλεται.

Κατά τον Auffhammer, για τους περισσότερους ανθρώπους ο βασικός - και συχνά μοναδικός - τρόπος επαφής με τις ενεργειακές είναι ο λογαριασμός.

Παρόλα αυτά, όπως σχολίαζε σκωπτικά, η μορφή του λογαριασμού θυμίζει κάτι που σχεδιάστηκε από έναν λογιστή το 1982 και έκτοτε έμεινε πανομοιότυπο.

Ο πιο πρόσφατος λογαριασμός που έλαβε εκτεινόταν σε εννέα σελίδες και περιλάμβανε, όπως περιγράφει, «ακατανόητα και χωρίς νόημα» γραφήματα, ορολογία γεμάτη τεχνικούς όρους και γενικότερη σύγχυση.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Έρευνα του 2019 από το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν, σε δείγμα άνω των 1.300 ατόμων, κατέληξε ότι η αναδιάρθρωση του λογαριασμού σε πιο λογική σειρά και η παρουσίαση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ξεχωριστά ραβδογράμματα βελτίωναν ουσιαστικά την κατανόηση.

Ο Auffhammer προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προτείνοντας ένα είδος «μανιφέστου» για το πώς θα έπρεπε να είναι δομημένος ένας λογαριασμός ενέργειας. Σύμφωνα με την πρότασή του, η πρώτη σελίδα θα έπρεπε να περιλαμβάνει τρία απλά και καθαρά πλαίσια: την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ενός νοικοκυριού σε κατανοητές μονάδες, την τιμή ανά μονάδα και το συνολικό κόστος.

Στη δεύτερη σελίδα θα παρουσιάζονταν με σαφήνεια τα επιμέρους κόστη που επιβαρύνουν την εταιρεία παροχής ενέργειας, καθώς και τα κέρδη της. Τέλος, ο λογαριασμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο που να ξεκινά με τη φράση «ο λογαριασμός σας ήταν υψηλότερος αυτόν τον μήνα επειδή…», εξηγώντας τους λόγους της αύξησης και προτείνοντας τρόπους εξοικονόμησης.

Η βασική του θέση ήταν απλή: εφόσον ο λογαριασμός αποτελεί το κύριο σημείο επαφής των πολιτών με την ενεργειακή αγορά, θα πρέπει να είναι διαφανής, κατανοητός και χρήσιμος - όχι ένας γρίφος που απαιτεί αποκωδικοποίηση.

Πηγή: Axios

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 06:50

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας 13 Φεβρουαρίου 2026
Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα 16 Φεβρουαρίου 2026
Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ

Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε

Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ

Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας

Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος

Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος

Αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Η/Ε φέρνει αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Η/Ε φέρνει αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος