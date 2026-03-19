Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη

Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
Newsroom
Πέμπτη, 19/03/2026 - 15:37

«Άμεσα τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας – δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας», μετά τις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον της Κυβέρνησης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε τα εξής:

«Ο κύριος Φάμελλος μίλησε για φόρους, για μεσαία τάξη, για μια κυβέρνηση που υπογράφει συμφωνίες για υδρογονάνθρακες με αμερικανικές εταιρείες και για ‘’κολοτούμπα’’. Μάλιστα. Σοβαρά; Για φόρους, ο ΣΥΡΙΖΑ; Ξεχνάτε ότι κατέχετε το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη. Το ξεχνάτε αυτό. Εμείς μειώσαμε-καταργήσαμε 83 φόρους. Να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, που ζητήσατε να μειωθεί. Ποιος έχει υπογράψει το σημερινό επίπεδο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνης; Ποιανού έχει την υπογραφή; ΣΥΡΙΖΑ. Μας κατηγορείτε ότι υπογράψαμε συμφωνία με αμερικανική εταιρεία υδρογονανθράκων. Σοβαρά; Εσείς δεν υπογράψατε το 2019; Δεν φωτογραφηθήκατε; Δεν χαμογελάγατε; Και μας κατηγορείτε τώρα εμάς.

Τώρα τη λέξη κολοτούμπα δεν ξέρω αν ήταν μια εσωτερική μομφή στο δικό σας στρατόπεδο. Δεν θα το σχολιάσω. Κοιτάξτε. Και για την Αυστρία που είπατε. Και το ανέφερε και ο εισηγητής σας – και μάλιστα είπε ‘’too late’’. Η Αυστρία ανακοίνωσε ένα μέτρο, το οποίο σήμερα που μιλάμε δεν εφαρμόζεται. Θα πάει στη Βουλή για να εφαρμοστεί έως την 1η Απριλίου. Μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ που πήραμε ένα μέτρο 11 Μαρτίου σε σχέση με κάποιον που θα το κάνει την 1η Απριλίου, αλλά μας λέτε too late. Αυτή είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάμε τώρα στην ενέργεια. Δεν άκουσα κάτι για το γεγονός ότι είμαστε πέμπτοι στην Ευρώπη τον Μάρτιο σε χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019 τι ήμασταν; Πρώτοι. Πρώτοι πιο ακριβοί, πέμπτοι πιο χαμηλοί. Έτυχε; Έγινε. Πόσες ανανεώσιμες είχαμε το 2019; 6,5 GW. Πόσες έχουμε τώρα; 17 GW. Με αποτέλεσμα το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες. Γι’ αυτό δεν έχει μετακυλιστεί το κόστος στον Έλληνα πολίτη. Και είμαστε πέμπτοι στη χονδρική.

Τώρα, όσον αφορά την ηλεκτρική τιμή της χονδρικής, αυτά είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας το δώσω τον χάρτη με την πέμπτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα είναι σίγουρο – και θέλω να πάω σε αυτό γιατί άκουσα και τους εισηγητές πριν. Υπάρχει μια γνήσια βούληση όλων των κομμάτων να υπάρξουν μέτρα που θα στηρίξουν τον Έλληνα πολίτη.

Κανείς δεν είπε ότι αυτά τα πρώτα μέτρα θα είναι τα μόνα μέτρα. Το είπε και ο εισηγητής. Ήταν όμως άμεσα αντανακλαστικά για να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Αν ένα πράγμα έχει αποδείξει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στην κρίση του Έβρου και στην κρίση του κορονοϊού και στις προηγούμενες κρίσεις, είναι ότι λαμβάνει εκείνα τα μέτρα με στόχο έναν: να μην μείνει κανένας πίσω. Και γι’ αυτό είχε, έχει και θα έχει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19 Μαρτίου 2026

Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα