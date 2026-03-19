Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας», μετά τις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον της Κυβέρνησης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε τα εξής:

«Ο κύριος Φάμελλος μίλησε για φόρους, για μεσαία τάξη, για μια κυβέρνηση που υπογράφει συμφωνίες για υδρογονάνθρακες με αμερικανικές εταιρείες και για ‘’κολοτούμπα’’. Μάλιστα. Σοβαρά; Για φόρους, ο ΣΥΡΙΖΑ; Ξεχνάτε ότι κατέχετε το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη. Το ξεχνάτε αυτό. Εμείς μειώσαμε-καταργήσαμε 83 φόρους. Να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, που ζητήσατε να μειωθεί. Ποιος έχει υπογράψει το σημερινό επίπεδο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνης; Ποιανού έχει την υπογραφή; ΣΥΡΙΖΑ. Μας κατηγορείτε ότι υπογράψαμε συμφωνία με αμερικανική εταιρεία υδρογονανθράκων. Σοβαρά; Εσείς δεν υπογράψατε το 2019; Δεν φωτογραφηθήκατε; Δεν χαμογελάγατε; Και μας κατηγορείτε τώρα εμάς.

Τώρα τη λέξη κολοτούμπα δεν ξέρω αν ήταν μια εσωτερική μομφή στο δικό σας στρατόπεδο. Δεν θα το σχολιάσω. Κοιτάξτε. Και για την Αυστρία που είπατε. Και το ανέφερε και ο εισηγητής σας – και μάλιστα είπε ‘’too late’’. Η Αυστρία ανακοίνωσε ένα μέτρο, το οποίο σήμερα που μιλάμε δεν εφαρμόζεται. Θα πάει στη Βουλή για να εφαρμοστεί έως την 1η Απριλίου. Μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ που πήραμε ένα μέτρο 11 Μαρτίου σε σχέση με κάποιον που θα το κάνει την 1η Απριλίου, αλλά μας λέτε too late. Αυτή είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάμε τώρα στην ενέργεια. Δεν άκουσα κάτι για το γεγονός ότι είμαστε πέμπτοι στην Ευρώπη τον Μάρτιο σε χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019 τι ήμασταν; Πρώτοι. Πρώτοι πιο ακριβοί, πέμπτοι πιο χαμηλοί. Έτυχε; Έγινε. Πόσες ανανεώσιμες είχαμε το 2019; 6,5 GW. Πόσες έχουμε τώρα; 17 GW. Με αποτέλεσμα το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες. Γι’ αυτό δεν έχει μετακυλιστεί το κόστος στον Έλληνα πολίτη. Και είμαστε πέμπτοι στη χονδρική.

Τώρα, όσον αφορά την ηλεκτρική τιμή της χονδρικής, αυτά είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας το δώσω τον χάρτη με την πέμπτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα είναι σίγουρο – και θέλω να πάω σε αυτό γιατί άκουσα και τους εισηγητές πριν. Υπάρχει μια γνήσια βούληση όλων των κομμάτων να υπάρξουν μέτρα που θα στηρίξουν τον Έλληνα πολίτη.

Κανείς δεν είπε ότι αυτά τα πρώτα μέτρα θα είναι τα μόνα μέτρα. Το είπε και ο εισηγητής. Ήταν όμως άμεσα αντανακλαστικά για να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Αν ένα πράγμα έχει αποδείξει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στην κρίση του Έβρου και στην κρίση του κορονοϊού και στις προηγούμενες κρίσεις, είναι ότι λαμβάνει εκείνα τα μέτρα με στόχο έναν: να μην μείνει κανένας πίσω. Και γι’ αυτό είχε, έχει και θα έχει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας».