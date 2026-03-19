Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος

Μπορεί το ψυγείο και το πλυντήριο πιάτων να είναι από τους «μόνιμους κατοίκους» του ηλεκτρικού σας δικτύου, ωστόσο οι μικρότερες συσκευές δεν θα έπρεπε να είναι.

Το να αφήνετε την τοστιέρα, την καφετιέρα ή το πιστολάκι στην πρίζα είναι ένας ύπουλος τρόπος να «καίτε» ρεύμα και να αυξάνετε τους κινδύνους στο σπίτι, καθώς πολλές από αυτές τις συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες.

Για να καταλάβετε καλύτερα ποιες συσκευές ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους, ο Τζέρι Πουν, ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Red Dog Engineering, εξηγεί ότι όσες παράγουν θερμότητα, καταναλώνουν πολλή ενέργεια ή έχουν φθαρμένα καλώδια θα πρέπει πάντα να αποσυνδέονται. Αντίθετα, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης όπως φορτιστές κινητών, ξυπνητήρια και laptops είναι συνήθως περισσότερο ασφαλείς.

«Ο γενικός μου κανόνας: αν ζεσταίνεται, τραβάει πολλή ενέργεια ή έχει ύποπτο καλώδιο, βγάλ’ το από την πρίζα», λέει.

Παρακάτω είναι επτά συσκευές που καλό είναι να αποσυνδέετε όταν δεν χρησιμοποιούνται:

1. Αερόθερμα

Υπάρχει λόγος που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Όταν χρησιμοποιούνται λάθος, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την National Fire Protection Association, την περίοδο 2019-2023 καταγράφηκαν 38.881 κλήσεις για πυρκαγιές που σχετίζονταν με εξοπλισμό θέρμανσης κατοικιών - με τα αερόθερμα και τις θερμαντικές σόμπες να ευθύνονται για το 29% αυτών.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο, μην τα συνδέετε ποτέ σε πολύπριζο ή προέκταση και μην ξεχνάτε να τα αποσυνδέετε όταν δεν τα χρησιμοποιείτε ή όταν φεύγετε από το σπίτι.

2. Air fryers

Οι συσκευές αυτές έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή όπως και τα αερόθερμα. Δεν πρέπει να συνδέονται σε προεκτάσεις και δεν πρέπει να μένουν στην πρίζα όταν δεν χρησιμοποιούνται, ακόμη κι αν είναι κλειστά.

«Το "κλειστό" δεν σημαίνει πάντα ασφαλές», εξηγεί ο Πουν. «Ορισμένες συσκευές συνεχίζουν να τροφοδοτούνται, ειδικά όσες έχουν λειτουργία αναμονής ή ψηφιακή οθόνη. Σε συσκευές που παράγουν θερμότητα, ακόμη και όταν είναι κλειστές, μια βλάβη μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα».

3. Φορητά κλιματιστικά

Θεωρούνται συσκευές υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Παρότι δεν παράγουν θερμότητα, καλό είναι να αποσυνδέονται όταν φεύγετε από το σπίτι, λόγω της μεγάλης ισχύος που τραβούν.

4. Συσκευές για τα μαλλιά

Πιστολάκια, ψαλίδια και ισιωτικές διαθέτουν διακόπτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να παραμένουν στην πρίζα. Όπως επισημαίνει ο ειδικός, ένας διακόπτης μπορεί να παρουσιάσει βλάβη, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

5. Παλαιότερες καφετιέρες

Οι παλιές καφετιέρες ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς συχνά δεν διαθέτουν αυτόματη απενεργοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπερθερμανθούν αν ξεχαστούν ανοιχτές. Ακόμη και για νεότερα μοντέλα, συνιστάται η αποσύνδεση από την πρίζα ως επιπλέον μέτρο ασφάλειας.

6. Λάμπες και συσκευές με παλιά καλώδια

Φθαρμένα ή «ύποπτα» καλώδια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Το ίδιο ισχύει και για παλιές ή χαλαρές πρίζες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να αντικατασταθούν από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

7. Τοστιέρες

Παρότι ο κίνδυνος είναι σχετικά χαμηλός, είναι ασφαλέστερο να αποσυνδέονται μετά τη χρήση. Ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί απρόβλεπτα, ενώ η συσσώρευση ψίχουλων στο εσωτερικό αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Συνολικά, οι συσκευές που παράγουν θερμότητα ή διαθέτουν κινητήρα δεν θα πρέπει να μένουν στην πρίζα όταν απουσιάζετε. Αντίθετα, μικρές ηλεκτρονικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένες, εφόσον τα καλώδια και οι πρίζες είναι σε καλή κατάσταση.

Πηγή: cnet.com