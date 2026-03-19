Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
18/03/2026 - 14:01
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
18/03/2026 - 13:33
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
18/03/2026 - 13:02
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
18/03/2026 - 12:34
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
18/03/2026 - 12:28
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
18/03/2026 - 11:10
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
18/03/2026 - 10:28
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
18/03/2026 - 10:00
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
18/03/2026 - 09:28
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
17/03/2026 - 15:27

Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
Πέμπτη, 19/03/2026 - 07:04

Μπορεί το ψυγείο και το πλυντήριο πιάτων να είναι από τους «μόνιμους κατοίκους» του ηλεκτρικού σας δικτύου, ωστόσο οι μικρότερες συσκευές δεν θα έπρεπε να είναι.

Το να αφήνετε την τοστιέρα, την καφετιέρα ή το πιστολάκι στην πρίζα είναι ένας ύπουλος τρόπος να «καίτε» ρεύμα και να αυξάνετε τους κινδύνους στο σπίτι, καθώς πολλές από αυτές τις συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες.

Για να καταλάβετε καλύτερα ποιες συσκευές ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους, ο Τζέρι Πουν, ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Red Dog Engineering, εξηγεί ότι όσες παράγουν θερμότητα, καταναλώνουν πολλή ενέργεια ή έχουν φθαρμένα καλώδια θα πρέπει πάντα να αποσυνδέονται. Αντίθετα, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης όπως φορτιστές κινητών, ξυπνητήρια και laptops είναι συνήθως περισσότερο ασφαλείς.

«Ο γενικός μου κανόνας: αν ζεσταίνεται, τραβάει πολλή ενέργεια ή έχει ύποπτο καλώδιο, βγάλ’ το από την πρίζα», λέει.

Παρακάτω είναι επτά συσκευές που καλό είναι να αποσυνδέετε όταν δεν χρησιμοποιούνται:

1. Αερόθερμα

Υπάρχει λόγος που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Όταν χρησιμοποιούνται λάθος, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την National Fire Protection Association, την περίοδο 2019-2023 καταγράφηκαν 38.881 κλήσεις για πυρκαγιές που σχετίζονταν με εξοπλισμό θέρμανσης κατοικιών - με τα αερόθερμα και τις θερμαντικές σόμπες να ευθύνονται για το 29% αυτών.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο, μην τα συνδέετε ποτέ σε πολύπριζο ή προέκταση και μην ξεχνάτε να τα αποσυνδέετε όταν δεν τα χρησιμοποιείτε ή όταν φεύγετε από το σπίτι.

2. Air fryers

Οι συσκευές αυτές έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή όπως και τα αερόθερμα. Δεν πρέπει να συνδέονται σε προεκτάσεις και δεν πρέπει να μένουν στην πρίζα όταν δεν χρησιμοποιούνται, ακόμη κι αν είναι κλειστά.

«Το "κλειστό" δεν σημαίνει πάντα ασφαλές», εξηγεί ο Πουν. «Ορισμένες συσκευές συνεχίζουν να τροφοδοτούνται, ειδικά όσες έχουν λειτουργία αναμονής ή ψηφιακή οθόνη. Σε συσκευές που παράγουν θερμότητα, ακόμη και όταν είναι κλειστές, μια βλάβη μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα».

3. Φορητά κλιματιστικά

Θεωρούνται συσκευές υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Παρότι δεν παράγουν θερμότητα, καλό είναι να αποσυνδέονται όταν φεύγετε από το σπίτι, λόγω της μεγάλης ισχύος που τραβούν.

4. Συσκευές για τα μαλλιά

Πιστολάκια, ψαλίδια και ισιωτικές διαθέτουν διακόπτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να παραμένουν στην πρίζα. Όπως επισημαίνει ο ειδικός, ένας διακόπτης μπορεί να παρουσιάσει βλάβη, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

5. Παλαιότερες καφετιέρες

Οι παλιές καφετιέρες ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς συχνά δεν διαθέτουν αυτόματη απενεργοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπερθερμανθούν αν ξεχαστούν ανοιχτές. Ακόμη και για νεότερα μοντέλα, συνιστάται η αποσύνδεση από την πρίζα ως επιπλέον μέτρο ασφάλειας.

6. Λάμπες και συσκευές με παλιά καλώδια

Φθαρμένα ή «ύποπτα» καλώδια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Το ίδιο ισχύει και για παλιές ή χαλαρές πρίζες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να αντικατασταθούν από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

7. Τοστιέρες

Παρότι ο κίνδυνος είναι σχετικά χαμηλός, είναι ασφαλέστερο να αποσυνδέονται μετά τη χρήση. Ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί απρόβλεπτα, ενώ η συσσώρευση ψίχουλων στο εσωτερικό αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Συνολικά, οι συσκευές που παράγουν θερμότητα ή διαθέτουν κινητήρα δεν θα πρέπει να μένουν στην πρίζα όταν απουσιάζετε. Αντίθετα, μικρές ηλεκτρονικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένες, εφόσον τα καλώδια και οι πρίζες είναι σε καλή κατάσταση.

Πηγή: cnet.com

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 07:04

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global 18 Μαρτίου 2026

