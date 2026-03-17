Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά

Mέτρα στήριξης για την ενεργοβόρο βιομηχανία μέσα στις επόμενες 15 ημέρες προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «έχει έρθει η ώρα να σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία της χώρας».

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος για τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις στρατηγικές επενδύσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μακρά και δύσκολη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται πλέον προς το τέλος της. Με βάση τα δεδομένα αυτά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η παρέμβαση θα αφορά κυρίως την αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες για την αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους των ρύπων. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων «εφόσον απαιτηθούν» όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως εξαιρετικά ρευστό και αβέβαιο το διεθνές περιβάλλον ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά τόνισε ότι η Ελλάδα θεωρείται λιμάνι σταθερότητας και πολιτικής ομαλότητας. Εκτίμησε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή ειδικά για τις τιμές της ενέργειας οι οποίες όπως είπε παίρνουν την ανηφόρα και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο η κρίση να κρατήσει περισσότερο.

Πρόσθεσε δε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει προσωρινά στοχευμένου χαρακτήρα μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αναφερόμενος δε στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ευχήθηκε ότι δεν θα χρειαστεί να παραταθεί πέραν του τριμήνου.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης σε εμβληματικές επενδύσεις που προωθούνται από ελληνικές επιχειρήσεις όπως αυτή της παραγωγής γαλλίου από τη Metlen, η οποία όπως είπε, συμβάλλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγωγή μιας κρίσιμης πρώτης ύλης για την παραγωγή ημιαγωγών αλλά και για την αμυντική βιομηχανία. Αναφέρθηκε επίσης σε πράσινες επενδύσεις που προωθούνται από τις Τσιμεντοβιομηχανίες Τιτάν και ΑΓΕΤ Ηρακλής αλλά και στην παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων από τα Ελληνικά Καλώδια.

Στις συγκεκριμένες επενδύσεις αναφέρθηκε και ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος ο οποίος παρουσιάζοντας στοιχεία για τις στρατηγικές επενδύσεις είπε ότι 91 εμβληματικές επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε κρίσιμους κλάδους της βιομηχανίας, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο εγκρίθηκαν 18 νέες στρατηγικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν, τη βιομηχανία τροφίμων, τη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, τη βιομηχανία αλουμινίου, τη βιομηχανία χάρτου, τη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς και κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες του μέλλοντος.

Στη συνέχεια και ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην προοπτική λήψης μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων τονίζοντας ότι δύο μεγάλα θέματα για την ελληνική βιομηχανία είναι πλέον ώριμα για επίλυση και αναμένονται πολύ σύντομα οι οριστικές αποφάσεις. Πρόκειται όπως είπε για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και το εθνικό χωροταξικό σχέδιο της βιομηχανίας. Και τα δυο μέτρα θα προωθούνται και θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε τέλος στην ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, μέσα από την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών σε διεθνείς ναυπηγικές συνεργασίες.

Αναφορικά με τις επενδύσεις σημείωσε ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 915 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου με κρατικές επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν περίπου 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο χαρακτηριστικό του επενδυτικού κύκλου είναι η ισχυρή περιφερειακή διάσταση, καθώς το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% της συνολικής επιχορήγησης κατευθύνεται εκτός Αττικής. Συνολικά 632 επενδύσεις, δηλαδή το 70% του συνόλου, υλοποιούνται σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη, ενισχύοντας την προσπάθεια για μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά της παραγωγικής δραστηριότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στις ταχύρρυθμες εγκρίσεις επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 90 ημερών, με κρατική ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν πάνω από 1.600 νέες θέσεις εργασίας και αφορούν κυρίως κλάδους της μεταποίησης, της χημικής και μεταλλευτικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και τουριστικές επενδύσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Τα συγκεκριμένα καθεστώτα πρόκειται να επαναπροκηρυχθούν άμεσα, με στόχο η διαδικασία αξιολόγησης των νέων επενδυτικών σχεδίων να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2026.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει και τα επόμενα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για το 2026, τα οποία θα καλύπτουν τομείς όπως η άμυνα, η αγροδιατροφή, η εξωστρέφεια και η καινοτομία, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι σύγχρονες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο τουρισμός σε μικρά νησιά και θα απευθύνονται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα μέσα στο 2025 καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών Αναπτυξιακών Νόμων από το 2008, 340 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποιούνται ανακτήσεις χρημάτων από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν υλοποιήθηκαν ύψους 108 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε πλήθος επιχειρηματιών μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής του ομίλου Bespoke, Σπύρος Θεοδωρόπουλος αλλά και ο επικεφαλής της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, o πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος κ.α.