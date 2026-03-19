Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
18/03/2026 - 14:01

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
Πέμπτη, 19/03/2026 - 15:55

Η Κοινοπραξία υπέβαλε γνωστοποίηση για τη συνέχιση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης ερευνητικής γεώτρησης

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ανακοινώνει ότι η κοινοπραξία Energean (διαχειριστής) – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY, συμμισθωτές της υπεράκτιας παραχώρησης «Μπλοκ 2» στο βορειοδυτικό Ιόνιο, υπέβαλε επισήμως γνωστοποίηση για τη συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης ερευνών στην παραχώρηση, η οποία περιλαμβάνει και ερευνητική γεώτρηση – ένα σημαντικό ορόσημο για την προσπάθεια της Ελλάδας να επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων.

Το «Μπλοκ 2» είχε παραχωρηθεί αρχικά στην Κοινοπραξία TotalEnergies – Edison International – ΕΛΠΕ. Τη σχετική Σύμβαση Μίσθωσης συνυπέγραψε η Ελληνική Δημοκρατία στις 31.10.2017 και κυρώθηκε με τον Νόμο 4525/2018, παρέχοντας αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή. Έπειτα από διαδοχικές μεταβολές στη σύνθεση της Κοινοπραξίας, τον Νοέμβριο του 2025 η ExxonMobil ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου για τηSTEFATOS

Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τη συμφωνία εισόδου της στην τότε Κοινοπραξία Energean – HELLENiQ ENERGY. Η ExxonMobil εισήλθε επισήμως στην παραχώρηση ως συμμισθωτής στις 10 Μαρτίου, κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση των αντίστοιχων ποσοστών της Energean και της HELLENiQ ENERGY.

Έχοντας εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους και αξιολογήσει θετικά το δυναμικό της περιοχής, οι συμμισθωτές του «Μπλοκ 2» υπέβαλαν στις 13 Μαρτίου 2026, μία ημέρα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ερευνών, επίσημη γνωστοποίηση της πρόθεσής τους να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Αυτή η δεύτερη φάση ερευνών περιλαμβάνει την υποχρέωση διεξαγωγής μίας ερευνητικής γεώτρησης, στο πλαίσιο του Ελάχιστου Προγράμματος Εργασιών.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε: «Η μετάβαση του Μπλοκ 2 στη δεύτερη φάση ερευνών, που περιλαμβάνει την εκτέλεση της πρώτης θαλάσσιας ερευνητικής γεώτρησης μετά από 40 χρόνια, συνιστά ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου για τον τομέα υδρογονανθράκων της χώρας. Αντικατοπτρίζει τις γεωλογικές και οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και αντανακλά την εμπιστοσύνη κορυφαίων επενδυτών. Το γεγονός ότι αυτή η ερευνητική προσπάθεια σχεδιάζεται σε θαλάσσιο βάθος 900 μέτρων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 55 χλμ. από την ακτή, αποτελεί επίσης ένδειξη της προόδου που συντελείται πλέον στην εγχώρια υπεράκτια έρευνα. Παράλληλα, η επόμενη φάση ερευνών αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη γεωλογική γνώση για το υπέδαφος της χώρας, και να προσφέρει πολύτιμα νέα δεδομένα για τη συνολική αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων της Ελλάδας, πέρα από τα στενά όρια της συγκεκριμένης παραχώρησης».

Ενόψει της δεύτερης φάσης ερευνών, και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, οι συμμισθωτές προχώρησαν επίσης στην αποδέσμευση μέρους της περιοχής παραχώρησης του «Μπλοκ 2».

Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων 19 Μαρτίου 2026

