ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:01
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 13:33
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 13:02
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/03/2026 - 12:34
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 12:28
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/03/2026 - 11:10
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 10:28
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 10:00
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/03/2026 - 09:28
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 15:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
Άννα Διανά
Πέμπτη, 19/03/2026 - 08:00

Σε τροχιά έντονης αναταραχής επιστρέφουν οι αγορές ενέργειας μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Η επίθεση στην ιρανική πλευρά του South Pars, του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο που μοιράζονται Ιράν και Κατάρ, ενεργοποίησε νέο κύμα ανόδου στις διεθνείς αγορές. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό προσεγγίζει τα 97 δολάρια, ενώ το φυσικό αέριο στο ολλανδικό hub TTF έκλεισε με άνοδο 6,1% στα 54,7 ευρώ/MWh για τα συμβόλαια Απριλίου. Ενώ η Citi χθες ανέφερε ότι αναμένει σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι διαταραχές στην προσφορά λόγω της σύγκρουσης, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι το Brent θα αυξηθεί στα 110 έως 120 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα άνοδος καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης με την ελληνική, που έκλεισε στα 101,23 ευρώ/MWh, να είναι από τις φθηνότερες της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας έκλεισαν στα 103,02 ευρώ/MWh, της Αυστρίας στα 117,92 ευρώ/MWh, της Γερμανίας στα 113,79 ευρώ/MWh, της Ιταλίας λόγω και της μεγάλης εξάρτησης της από το φυσικό αέριο στα 139,35 ευρώ/MWh, ενώ κατά πολύ φθηνότερες εξαιτίας των πυρηνικών αλλά και των ΑΠΕ, είναι σήμερα οι αγορές της Γαλλίας στα 30,75 ευρώ/MWh και της Ιβηρικής στα 24,95 ευρώ/MWh.

Η αύξηση της μέσης χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά, ανέρχεται για σήμερα (19/3) σε ποσοστό 11,42% και αυτό παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής είναι ιδιαιτέρως υψηλή και φθάνει σχεδόν στο 55%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αποτύπωση της αυξημένης τιμής του φυσικού αερίου και στις τιμές του ηλεκτρισμού παρά το ότι η συμμετοχή του στο μείγμα παραγωγής είναι μόλις 25%.

Σε αυτό το περιβάλλον το θέμα της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, με την ελληνική πλευρά να θέτει την πρόταση για ενεργοποίηση «ρήτρας διαφυγής» στους φόρους της ενέργειας. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα μείωσης ειδικών φόρων σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια χωρίς το δημοσιονομικό κόστος να επιβαρύνει τα ελλείμματα των κρατών μελών.

Αυτό προκύπτει από τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ειδική εκδήλωση του Bloomberg για την ενέργεια, με τίτλο «Greek Energy: The New Era» ενώ και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης σε χθεσινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στη ρήτρα διαφυγής: «Η ρήτρα διαφυγής ένα δυνητικό μέτρο από το ευρωπαϊκό «μενού». Εγώ δεν θα σας πω ακόμα ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, γιατί είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαντάς στο πρόβλημα που έχεις στο πεδίο. Εδώ είναι τέτοια η φύση του προβλήματος, είναι τέτοια η αβεβαιότητα του προβλήματος. Πρέπει να δούμε τη στιγμή που θα παρέμβουμε με δεδομένο το πόσα χρήματα έχουμε, με δεδομένες και τις δυνατότητές μας. Διαλέγεις τη στιγμή, διαλέγεις χειρουργικά την παρέμβαση».

Πάντως ο κ. Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά τη μείωση των φόρων στα ενεργειακά προϊόντα, στα οποία η ελληνική κυβέρνηση πέραν των υγρών καυσίμων συμπεριλαμβάνει το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει σε μεμονωμένες κινήσεις εάν δεν ληφθούν συλλογικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού εκτίμησε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της φορολογίας. Όπως είπε, «οι ειδικοί φόροι είναι πολύ υψηλοί σε όλη την Ευρώπη και, σε έναν βαθμό, ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Μια πιθανή λύση εάν οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, πρόσθεσε, θα ήταν να υπάρξει μια περιορισμένη ρήτρα διαφυγής για τους φόρους αυτούς, ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις να τους μειώνουν χωρίς το δημοσιονομικό κόστος να προσμετράται στο έλλειμμα ή στους στόχους για τα πλεονάσματα».

Ειδικά σε ότι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξέταζε μείωση ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ 18 Μαρτίου 2026
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο 19 Μαρτίου 2026
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

