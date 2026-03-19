Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
18/03/2026 - 14:01

Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης

Πέμπτη, 19/03/2026 - 15:50

Ανάγκη για επενδύσεις 100 δισ. έως το 2030

  • Οι διεθνείς επενδύσεις σε καθαρά καύσιμα θα μπορούσαν να αυξηθούν από τα ~25 δισ. δολάρια σήμερα σε πάνω από 100 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2030, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τη νέα αγοραστική ζήτηση και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με το World Economic Forum report.
  • Τα καθαρά καύσιμα μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και τους στόχους οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας δύο έως τρεις φορές περισσότερες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τους τομείς των συμβατικών καυσίμων, ενώ παράλληλα διαφοροποιούν τις εθνικές ενεργειακές προμήθειες.
  • Στοχευμένες πολιτικές με βάση τα αποτελέσματα, χρηματοδότηση με επιμερισμό κινδύνου και έγκαιρες δεσμεύσεις ζήτησης μπορούν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για βιώσιμες οικονομικές αποδόσεις, απαραίτητες για την κινητοποίηση επενδύσεων.

Για να υλοποιηθούν οι διεθνείς επιδιώξεις στον τομέα των καθαρών καυσίμων, οι επενδύσεις παγκοσμίως θα πρέπει να τετραπλασιαστούν έως το 2030, σύμφωνα με την Bain & Company. Αναδεικνύεται η δυναμική του κλάδου ως μοχλού ενίσχυσης της απασχόλησης και διεύρυνσης του ενεργειακού μείγματος, ενώ παράλληλα διατυπώνεται ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που δύναται να μετατρέψει τους διεθνείς στόχους σε ώριμα και οικονομικά βιώσιμα έργα.

Τα καθαρά καύσιμα —κυρίως σε υγρή και αέρια μορφή, που εκτείνονται από τα βιοκαύσιμα και τα παράγωγα υδρογόνου έως τα καύσιμα ορυκτής προέλευσης με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα— αναδεικνύονται σε βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης. Προσφέρουν στα κράτη τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια, να στηρίξουν τη βιομηχανία και την περιφέρεια, και να περιορίσουν τις εκπομπές ρύπων στους τομείς των μεταφορών και της μεταποίησης. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση «Fuelling the Future: How Business, Finance and Policy can Accelerate the Clean Fuels Market», η οποία εκπονήθηκε από το World Economic Forum σε συνεργασία με την Bain & Company, τα υγρά και αέρια καύσιμα καλύπτουν σήμερα το 56% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε καθαρά καύσιμα μπορούν να αξιοποιήσουν και να αναβαθμίσουν τις υφιστάμενες υποδομές, ανοίγοντας τον δρόμο για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Παρότι τα καθαρά καύσιμα αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις κάτι περισσότερο από το 1% των παγκόσμιων επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, ενισχύονται οι φιλοδοξίες σχετικά με την αύξηση της σημασίας τους. Αυτή η τάση αποτυπώνεται σε πρωτοβουλίες όπως η δέσμευση «Belém 4x», μέσω της οποίας περισσότερες από 25 χώρες δεσμεύτηκαν στη COP30 να τετραπλασιάσουν την παραγωγή και τη χρήση τους έως το 2030. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει συντονισμένη δράση σε επίπεδο πολιτικής, οικονομίας και βιομηχανίας, ώστε να προωθηθεί ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο βιώσιμων έργων που θα αποφέρουν αποδόσεις στους επενδυτές και μακροπρόθεσμη αξία στις εθνικές οικονομίες.

«Τα τελευταία χρόνια, το ερώτημα για τους ηγέτες του κλάδου έχει εξελιχθεί από το "πρέπει να επενδύσουμε;" στο "πώς και πότε;". Διαπιστώνουμε ότι όσοι επιτυγχάνουν, επανασχεδιάζουν τη στρατηγική προσέγγιση αυτών των πρωτοβουλιών, υιοθετώντας ευέλικτα μοντέλα και συνεργασίες, και περιορίζοντας τον επενδυτικό κίνδυνο», δήλωσε ο Ανδρέας Κυριλής, Senior Partner της Bain & Company Greece.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, πολλές πρωτοβουλίες στον τομέα των καθαρών καυσίμων δυσκολεύονται να υλοποιηθούν λόγω του υψηλού αρχικού κόστους, της αβέβαιης ζήτησης, του κατακερματισμού του value chain και των ασταθών ρυθμιστικών πλαισίων. Η αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων απαιτεί προβλέψιμες πολιτικές με γνώμονα την απόδοση, καλά σχεδιασμένους μηχανισμούς επιμερισμού κινδύνου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στενότερη συνεργασία σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ευθυγράμμιση προσφοράς και ζήτησης. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου περισσότερα έργα να φτάσουν στο στάδιο της τελικής επενδυτικής απόφασης και να δημιουργηθεί μια σταθερή ροή βιώσιμων ευκαιριών.

Η ανάλυση της έκθεσης βασίζεται σε λεπτομερή τεχνικά και οικονομικά μοντέλα, διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και συνεισφορές από περισσότερους από 30 οργανισμούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Future of Clean Fuels» του World Economic Forum. Υιοθετείται ένας ευρύς ορισμός για τα καθαρά καύσιμα, ο οποίος περιλαμβάνει υγρά βιοκαύσιμα, βιοαέρια, καύσιμα ορυκτής προέλευσης με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, συνθετικά καύσιμα και παράγωγα υδρογόνου. Η έκθεση περιλαμβάνει case studies από διάφορους τύπους καυσίμων και γεωγραφικές περιοχές —Λατινική Αμερική, Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ασία— και αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισαν πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις.

Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
