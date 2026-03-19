Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης

Οι διεθνείς επενδύσεις σε καθαρά καύσιμα θα μπορούσαν να αυξηθούν από τα ~25 δισ. δολάρια σήμερα σε πάνω από 100 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2030, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τη νέα αγοραστική ζήτηση και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με το World Economic Forum repor t .

Τα καθαρά καύσιμα μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και τους στόχους οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας δύο έως τρεις φορές περισσότερες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τους τομείς των συμβατικών καυσίμων, ενώ παράλληλα διαφοροποιούν τις εθνικές ενεργειακές προμήθειες.

Στοχευμένες πολιτικές με βάση τα αποτελέσματα, χρηματοδότηση με επιμερισμό κινδύνου και έγκαιρες δεσμεύσεις ζήτησης μπορούν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για βιώσιμες οικονομικές αποδόσεις, απαραίτητες για την κινητοποίηση επενδύσεων.

Για να υλοποιηθούν οι διεθνείς επιδιώξεις στον τομέα των καθαρών καυσίμων, οι επενδύσεις παγκοσμίως θα πρέπει να τετραπλασιαστούν έως το 2030, σύμφωνα με την Bain & Company. Αναδεικνύεται η δυναμική του κλάδου ως μοχλού ενίσχυσης της απασχόλησης και διεύρυνσης του ενεργειακού μείγματος, ενώ παράλληλα διατυπώνεται ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που δύναται να μετατρέψει τους διεθνείς στόχους σε ώριμα και οικονομικά βιώσιμα έργα.

Τα καθαρά καύσιμα —κυρίως σε υγρή και αέρια μορφή, που εκτείνονται από τα βιοκαύσιμα και τα παράγωγα υδρογόνου έως τα καύσιμα ορυκτής προέλευσης με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα— αναδεικνύονται σε βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης. Προσφέρουν στα κράτη τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια, να στηρίξουν τη βιομηχανία και την περιφέρεια, και να περιορίσουν τις εκπομπές ρύπων στους τομείς των μεταφορών και της μεταποίησης. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση «Fuelling the Future: How Business, Finance and Policy can Accelerate the Clean Fuels Market», η οποία εκπονήθηκε από το World Economic Forum σε συνεργασία με την Bain & Company, τα υγρά και αέρια καύσιμα καλύπτουν σήμερα το 56% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε καθαρά καύσιμα μπορούν να αξιοποιήσουν και να αναβαθμίσουν τις υφιστάμενες υποδομές, ανοίγοντας τον δρόμο για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Παρότι τα καθαρά καύσιμα αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις κάτι περισσότερο από το 1% των παγκόσμιων επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, ενισχύονται οι φιλοδοξίες σχετικά με την αύξηση της σημασίας τους. Αυτή η τάση αποτυπώνεται σε πρωτοβουλίες όπως η δέσμευση «Belém 4x», μέσω της οποίας περισσότερες από 25 χώρες δεσμεύτηκαν στη COP30 να τετραπλασιάσουν την παραγωγή και τη χρήση τους έως το 2030. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει συντονισμένη δράση σε επίπεδο πολιτικής, οικονομίας και βιομηχανίας, ώστε να προωθηθεί ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο βιώσιμων έργων που θα αποφέρουν αποδόσεις στους επενδυτές και μακροπρόθεσμη αξία στις εθνικές οικονομίες.

«Τα τελευταία χρόνια, το ερώτημα για τους ηγέτες του κλάδου έχει εξελιχθεί από το "πρέπει να επενδύσουμε;" στο "πώς και πότε;". Διαπιστώνουμε ότι όσοι επιτυγχάνουν, επανασχεδιάζουν τη στρατηγική προσέγγιση αυτών των πρωτοβουλιών, υιοθετώντας ευέλικτα μοντέλα και συνεργασίες, και περιορίζοντας τον επενδυτικό κίνδυνο», δήλωσε ο Ανδρέας Κυριλής, Senior Partner της Bain & Company Greece.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, πολλές πρωτοβουλίες στον τομέα των καθαρών καυσίμων δυσκολεύονται να υλοποιηθούν λόγω του υψηλού αρχικού κόστους, της αβέβαιης ζήτησης, του κατακερματισμού του value chain και των ασταθών ρυθμιστικών πλαισίων. Η αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων απαιτεί προβλέψιμες πολιτικές με γνώμονα την απόδοση, καλά σχεδιασμένους μηχανισμούς επιμερισμού κινδύνου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στενότερη συνεργασία σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ευθυγράμμιση προσφοράς και ζήτησης. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου περισσότερα έργα να φτάσουν στο στάδιο της τελικής επενδυτικής απόφασης και να δημιουργηθεί μια σταθερή ροή βιώσιμων ευκαιριών.

Η ανάλυση της έκθεσης βασίζεται σε λεπτομερή τεχνικά και οικονομικά μοντέλα, διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και συνεισφορές από περισσότερους από 30 οργανισμούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Future of Clean Fuels» του World Economic Forum. Υιοθετείται ένας ευρύς ορισμός για τα καθαρά καύσιμα, ο οποίος περιλαμβάνει υγρά βιοκαύσιμα, βιοαέρια, καύσιμα ορυκτής προέλευσης με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, συνθετικά καύσιμα και παράγωγα υδρογόνου. Η έκθεση περιλαμβάνει case studies από διάφορους τύπους καυσίμων και γεωγραφικές περιοχές —Λατινική Αμερική, Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ασία— και αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισαν πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις.