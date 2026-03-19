Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
Πέμπτη, 19/03/2026 - 12:16

Επενδύοντας στην εξέλιξη των ανθρώπων της και προσελκύοντας τεχνογνωσία από την αγορά, η Sunlight θωρακίζει τη στρατηγική της για παγκόσμια ανάπτυξη

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και εταιρεία ηγέτης σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, ενισχύει τη διοικητική της ομάδα, συνδυάζοντας την ανάδειξη στελεχών από το εσωτερικό του οργανισμού με την ένταξη έμπειρων επαγγελματιών από την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντώνης Παπαδάς αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Financial Officer (CFO) και ο Αντώνης Θεολογίτης καθήκοντα Chief Operating Officer (COO). Παράλληλα, η Sunlight καλωσορίζει την Ελένη Δρακοπούλου που εντάσσεται στη Sunlight Group ως Chief Human Resources Officer (CHRO).

Οι τοποθετήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει τόσο στην εξέλιξη των ανθρώπων της όσο και στην προσέλκυση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από την αγορά, ενισχύοντας τη διοικητική της δομή σε μια περίοδο δυναμικής διεθνούς ανάπτυξης.

Ο Αντώνης Παπαδάς, CFO της Sunlight Group, διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στα οικονομικά και τη λογιστική, έχοντας συμπληρώσει 13 έτη σε επιτελικές θέσεις στη Sunlight Group. Συνέβαλε καθοριστικά στη χρηματοοικονομική θωράκιση και τη μετεξέλιξη του Ομίλου σε έναν διεθνή οργανισμό, υποστηρίζοντας ενεργά την αναπτυξιακή του στρατηγική. Σήμερα, ηγείται των τμημάτων Finance και M&A, με κύρια προτεραιότητα τον συνολικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τη διασφάλιση της βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης του Ομίλου σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Αντώνης Θεολογίτης, COO της Sunlight Group, διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Από το 2020, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, αναλαμβάνοντας προοδευτικά θέσεις αυξημένης ευθύνης. Σήμερα, ηγείται της στρατηγικής για την ενίσχυση της βιομηχανικής υπεροχής της Sunlight, μέσω της καθετοποίησης της παραγωγής και διεθνών προτύπων επιχειρησιακής αριστείας. Με επίκεντρο το «ψηφιακό εργοστάσιο», εστιάζει στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των μονάδων σε 14 χώρες αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής και διασφαλίζοντας ταχύτητα παράδοσης και μια ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα που εξυπηρετεί 115 χώρες.

Η Ελένη Δρακοπούλου, CHRO της Sunlight Group, διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε κορυφαίους πολυεθνικούς οργανισμούς, όπως η Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Heineken) και η Coca-Cola Hellenic. Στην πορεία της έχει ηγηθεί στρατηγικών μετασχηματισμών και οργανωτικής ανάπτυξης, κατέχοντας καίριες θέσεις ευθύνης όπως η τελευταία της ως People Director στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Στον νέο της ρόλο, αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό για την προσέλκυση ταλέντου και την ενίσχυση της ηγετικής κουλτούρας, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, δήλωσε: «Καθώς η Sunlight συνεχίζει να αναπτύσσεται διεθνώς, η ενίσχυση της διοικητικής μας ομάδας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την υλοποίηση της στρατηγικής μας. Οι αναβαθμίσεις των Αντώνη Παπαδά και Αντώνη Θεολογίτη, δύο στελεχών που έχουν αναδειχθεί μέσα από τη Sunlight, επιβεβαιώνουν τη σημασία που δίνουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Παράλληλα, η ένταξη της Ελένης Δρακοπούλου, στέλεχος με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε πολυεθνικά εργασιακά περιβάλλοντα, ενισχύει περαιτέρω τη διοικητική μας ομάδα. Στη Sunlight, οι άνθρωποί μας παραμένουν η καρδιά της καινοτομίας μας και η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε μας επιτυχία».

N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη 19 Μαρτίου 2026
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης 19 Μαρτίου 2026
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
Sunlight Group: Η ενέργεια μιας δυνατής ομάδας από τον Ημιμαραθώνιο Ξάνθης στον Αυθεντικό Μαραθώνιο στην Αθήνα
Sunlight Group: Επένδυση 21 εκατ. ευρώ στην Ξάνθη για υπερσύγχρονο κέντρο Logistics
Sunlight Group: Επίσκεψη Ακολούθων Άμυνας από 23 χώρες στις εγκαταστάσεις στην Ξάνθη
Η Sunlight Group ολοκληρώνει την πρώτη της πιστοποίηση ISO σε διεθνές επίπεδο
