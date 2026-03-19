Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
18/03/2026 - 14:01

Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα

Newsroom
Πέμπτη, 19/03/2026 - 14:45

Με αυτό το καινοτόμο Proof of Concept (PoC), που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο data centers στην Ελλάδα, η Sparkle απέδειξε την ικανότητα ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων μέσω IPsec Tunnel προστατευμένου με κβαντικά ανθεκτική κρυπτογράφηση.

H Sparkle, ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας με παγκόσμια παρουσία, και η Hellas Sat, κορυφαίος πάροχος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών , με επίγειες υποδομές σε Ελλάδα και Κύπρο ανακοινώνουν ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια δοκιμαστική σύνδεση (Proof of Concept) ανάμεσα στα data centers τους στην Ελλάδα, η οποία προστατεύεται από προηγμένη κρυπτογράφηση, ασφαλή ακόμη και για την εποχή των κβαντικών υπολογιστών.

Η δοκιμή (PoC) πραγματοποιήθηκε μέσω μιας προστατευμένης σύνδεσης στο διαδίκτυο - γνωστής ως “IPsec” - και έδειξε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία QSI της Sparkle μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα τυπικό δίκτυο. Αυτό επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή κωδικών κρυπτογράφησης, που παραμένουν αδιάσπαστοι ακόμη και από κβαντικούς υπολογιστές, καθώς και την αυτόματη αλλαγή τους. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι υπάρχουσες διαδικασίες ασφαλείας ενώ αξιοποιούνται οι υψηλές ταχύτητες της υποδομής της Hellas Sat.

Αυτό το σημαντικό βήμα επιβεβαιώνει τη λειτουργία ενός εξαιρετικά ασφαλούς ιδιωτικού δικτύου (VPN), σχεδιασμένου να προστατεύει ευαίσθητα δεδομένα από την πρακτική όπου κάποιος τα υποκλέπτει σήμερα με σκοπό να τα αποκρυπτογραφήσει στο μέλλον, όταν θα υπάρχουν ισχυρότεροι υπολογιστές. Επειδή το QSI είναι μια λύση που βασίζεται σε λογισμικό, μπορεί να εφαρμοστεί στις ήδη υπάρχουσες υποδομές δικτύου και ασφάλειας. Έτσι, επιτρέπει την εύκολη επέκταση σε πολλές τοποθεσίες και τη σταδιακή αναβάθμιση της ασφάλειας των συνδέσεων με την πάροδο του χρόνου.

Μετά από αυτή την πρώτη επιτυχία, οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για να εξετάσουν τρόπους ασφαλούς σύνδεσης σε περιπτώσεις δορυφορικών επικοινωνιών. Σκοπός τους είναι να αξιοποιήσουν τους δορυφόρους της Hellas Sat, ώστε να επεκτείνουν τη χρήση της τεχνολογίας QSI και σε άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Η λύση αυτή, που παρουσιάστηκε αρχικά το 2024 ως «Quantum Safe over Internet», έχει μετονομαστεί πλέον σε Quantum Safe Interconnect (QSI). Η αλλαγή του ονόματος δείχνει την εξέλιξή της από ένα απλό μοντέλο σύνδεσης σε μια ευρύτερη και πιο ευέλικτη τεχνολογία, η οποία είναι ασφαλής απέναντι σε κβαντικές απειλές και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα δικτύου και σενάρια χρήσης.

«Το σύγχρονο παγκόσμιο δίκτυό μας προσφέρει κρίσιμες υπηρεσίες σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οργανισμούς και επιχειρήσεις που εμπιστεύονται την ασφαλή σύνδεση της Sparkle για την προστασία των δεδομένων τους», δήλωσε η Antonella Sanguineti, Head of Networking, Cloud, Security & Identity Solutions της Sparkle. «Η ολοκλήρωση αυτής της δοκιμής με την Hellas Sat, και η επέκταση της συνεργασίας μας σε θέματα δορυφόρων, προλαμβάνει την απειλή της κβαντικής αποκρυπτογράφησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να βελτιώνουμε συνεχώς την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών μας».

«Αυτή η δοκιμή αποδεικνύει ότι οι τεχνολογίες που είναι ασφαλείς απέναντι σε κβαντικές απειλές μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά ακόμη και σε σύνθετες υποδομές υψηλών επιδόσεων», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κασσιανίδης, Διευθυντής Ground Operations της Hellas Sat. «Η συνεργασία μας με τη Sparkle, μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε προηγμένες λύσεις ασφαλείας και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αξία των υπηρεσιών μας, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε με αυτοπεποίθηση για τη μελλοντική εξέλιξη των δορυφορικών επικοινωνιών».

Αυτή η δοκιμή επιβεβαιώνει ακόμη περισσότερο τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας ως πραγματικού κόμβου για τη δοκιμή και την ανάπτυξη λύσεων ασφαλείας επόμενης γενιάς. Το 2024, η Αθήνα φιλοξένησε μια επιτυχημένη δοκιμή της Sparkle για την ασφαλή διανομή κωδικών κρυπτογράφησης μέσω ενός ενεργού δικτύου οπτικών ινών. Ακολούθησε το 2025 μια ζωντανή επίδειξη ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ πολλών τοποθεσιών, από τη Βαρκελώνη έως την Αθήνα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στην προώθηση της καινοτομίας στον ευρωπαϊκό χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Σχετικά με τη Sparkle

Η Sparkle είναι ένας Global Operator που ανήκει εξ ολοκλήρου στον όμιλο TIM, τον μεγαλύτερο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία και μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως. Διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο backbone, με πάνω από 600.000 χλμ. οπτικών ινών, από την Ευρώπη έως την Αφρική, την Αμερική και την Ασία. Αξιοποιώντας διεθνείς τεχνολογικές πλατφόρμες IP και δεδομένων, υποδομές cloud, data center, διακίνηση δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας αλλά και πλατφόρμες φωνής, η Sparkle προσφέρει ένα πλήρες φάσμα λύσεων ICT σε παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου, OTT, Μέσα Ενημέρωσης και παρόχους περιεχομένου, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών εφαρμογών, τηλεπικοινωνιακούς φορείς και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι διαθέσιμο παγκοσμίως σε 33 χώρες.

Σχετικά με την Hellas Sat

Η Hellas Sat είναι ιδιωτική εταιρεία αδειοδοτημένη από την Ελλάδα και την Κύπρο (δυνάμει σχετικών συμφωνιών αδειοδότησης και του ελληνικού Ν 4506/2017) ως προς το δικαίωμα αποκλειστικής πρόσβασης και χρήσης της γεωστατικής τροχιακής θέσης των 39 μοιρών Ανατολικά. Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους δορυφορικούς παρόχους στην Ευρώπη καθώς λειτουργεί και εκμεταλλεύεται εμπορικά τρεις (3) γεωστατικούς δορυφόρους, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στη τροχιακή θέση των 39° Ανατολικά, καθώς και δύο (2) τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (teleports) στην Ελλάδα και την Κύπρο, έκτασης 15.000m² και 30.000m² αντιστοίχως. Μέσω των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της καθώς και του δορυφορικού της δικτύου παρέχει δορυφορικές και επίγειες υπηρεσίες σε ιδιωτικούς, κυβερνητικούς και αμυντικούς φορείς παγκοσμίως.

Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale 19 Μαρτίου 2026

Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα