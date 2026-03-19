Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
18/03/2026 - 14:01

Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»

Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
Πέμπτη, 19/03/2026 - 11:18

Το πρόγραμμα «Pioneers for AI» της MKO Science For You – SciFY επιλέχθηκε για δεύτερη φορά ως ένα από τα 100 κορυφαία έργα παγκοσμίως, τα οποία αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την υποστήριξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Η επιλογή έγινε από το IRCAI Global Top 100, τη διεθνή πρωτοβουλία του International Research Centre on Artificial Intelligence (IRCAI), υπό την αιγίδα της UNESCO.


Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της SciFY και του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη METLEN, που στηρίζουν διαχρονικά δράσεις εκπαίδευσης, κοινωνικής καινοτομίας και συμπερίληψης στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή διαδραμάτισε η επέκταση του προγράμματος, μέσω του έργου «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη», μιας πρωτοποριακής δράσης που εκπαιδεύει Άτομα με Αναπηρία, ώστε να εργαστούν στον χώρο του AI.
Στο πλαίσιο του έργου:

  • 35 ΑμεΑ με αυτισμό, ψυχιατρικές διαταραχές και κινητικές αναπηρίες παρακολούθησαν ένα ειδικά προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • 26 εκπαιδευμένα ΑμεΑ εργάστηκαν προετοιμάζοντας δεδομένα για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης
  • 6 ερευνητικές ομάδες του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ» υποστηρίχθηκαν από την εργασία των ΑμεΑ
  • 19 επαγγελματίες από φορείς υποστήριξης ΑμεΑ εκπαιδεύτηκαν στο AI, ώστε να εντάξουν και να καθοδηγήσουν τους ωφελούμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου

Τι αλλάζει στην πράξη;

Το Πρόγραμμα δεν εστίασε μόνο στους ίδιους τους εργαζόμενους ΑμεΑ. Οι παρεμβάσεις του Προγράμματος κινήθηκαν σε τέσσερα επίπεδα:

  1. Στα Άτομα με Αναπηρία, που απέκτησαν σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρία σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα.
  2. Στους φορείς υποστήριξης ΑμεΑ, που ενδυναμώθηκαν, ώστε να μπορούν να προσφέρουν νέες υπηρεσίες.
  3. Στην αγορά και την έρευνα, διερευνώντας τις πραγματικές ανάγκες για υπηρεσίες annotation και χτίζοντας συνεργασίες με υποψήφιους εργοδότες.
  4. Στην επιστήμη,
  • συνεισφέροντας στη δημιουργία συμπεριληπτικών μοντέλων ΤΝ με τη συμμετοχή των ΑμεΑ στη διαδικασία της εκπαίδευσης.
  • μελετώντας τρόπους υποστήριξης των ΑμεΑ για εργασιακή ένταξη στον χώρο της ΤΝ, με αναλυτικές έρευνες, ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε δεδομένα και όχι σε υποθέσεις.

Ένα βήμα προς μια πιο συμπεριληπτική ΤΝ

Το «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη» δεν ισχυρίζεται ότι έλυσε το πρόβλημα της εργασιακής ένταξης των ΑμεΑ, απέδειξε όμως κάτι κρίσιμο:

Όταν η εκπαίδευση, η υποστήριξη και η αγορά συναντηθούν, η ΤΝ μπορεί να γίνει εργαλείο συμπερίληψης, όχι αποκλεισμού.

Συνεισφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η πρωτοβουλία «Pioneers for AI» αναγνωρίστηκε ότι συμβάλλει ενεργά σε 3 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: στην Ποιοτική Εκπαίδευση (SDG 4), στην Αξιοπρεπή Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (SDG 8) και στη Μείωση των Ανισοτήτων (SDG 10).

Μέσα από την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών αμειβόμενης απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, το έργο αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη και ηθική Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να σχεδιάζεται με κοινωνικό πρόσημο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην ΤΝ»: https://go.scify.org/PWDPioneersinAI

Το πρόγραμμα «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη» υλοποιείται από τη Science For You - SciFY και το Κέντρο Παιδιού Και Εφήβου, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της METLEN.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους; 19 Μαρτίου 2026
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale 19 Μαρτίου 2026
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale

Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale

Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;

