Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»

Το πρόγραμμα « Pioneers for AI » της MKO Science For You – SciFY επιλέχθηκε για δεύτερη φορά ως ένα απ ό τα 100 κορυφαία έργα παγκοσμίως , τα οποία αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την υποστήριξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Η επιλογή έγινε από το IRCAI Global Top 100 , τη διεθνή πρωτοβουλία του International Research Centre on Artificial Intelligence (IRCAI), υπό την αιγίδα της UNESCO.



Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της SciFY και του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη METLEN, που στηρίζουν διαχρονικά δράσεις εκπαίδευσης, κοινωνικής καινοτομίας και συμπερίληψης στον ψηφιακό μετασχηματισμό.



Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή διαδραμάτισε η επέκταση του προγράμματος, μέσω του έργου «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη», μιας πρωτοποριακής δράσης που εκπαιδεύει Άτομα με Αναπηρία, ώστε να εργαστούν στον χώρο του AI.

Στο πλαίσιο του έργου:

35 ΑμεΑ με αυτισμό, ψυχιατρικές διαταραχές και κινητικές αναπηρίες παρακολούθησαν ένα ειδικά προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

26 εκπαιδευμένα ΑμεΑ εργάστηκαν προετοιμάζοντας δεδομένα για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης

6 ερευνητικές ομάδες του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ» υποστηρίχθηκαν από την εργασία των ΑμεΑ

19 επαγγελματίες από φορείς υποστήριξης ΑμεΑ εκπαιδεύτηκαν στο AI, ώστε να εντάξουν και να καθοδηγήσουν τους ωφελούμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου

Τι αλλάζει στην πράξη;

Το Πρόγραμμα δεν εστίασε μόνο στους ίδιους τους εργαζόμενους ΑμεΑ. Οι παρεμβάσεις του Προγράμματος κινήθηκαν σε τέσσερα επίπεδα:

Στα Άτομα με Αναπηρία, που απέκτησαν σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρία σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα. Στους φορείς υποστήριξης ΑμεΑ, που ενδυναμώθηκαν, ώστε να μπορούν να προσφέρουν νέες υπηρεσίες. Στην αγορά και την έρευνα, διερευνώντας τις πραγματικές ανάγκες για υπηρεσίες annotation και χτίζοντας συνεργασίες με υποψήφιους εργοδότες. Στην επιστήμη,

συνεισφέροντας στη δημιουργία συμπεριληπτικών μοντέλων ΤΝ με τη συμμετοχή των ΑμεΑ στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

μελετώντας τρόπους υποστήριξης των ΑμεΑ για εργασιακή ένταξη στον χώρο της ΤΝ, με αναλυτικές έρευνες, ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε δεδομένα και όχι σε υποθέσεις.

Ένα βήμα προς μια πιο συμπεριληπτική ΤΝ

Το «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη» δεν ισχυρίζεται ότι έλυσε το πρόβλημα της εργασιακής ένταξης των ΑμεΑ, απέδειξε όμως κάτι κρίσιμο:

Όταν η εκπαίδευση, η υποστήριξη και η αγορά συναντηθούν, η ΤΝ μπορεί να γίνει εργαλείο συμπερίληψης, όχι αποκλεισμού.

Συνεισφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η πρωτοβουλία «Pioneers for AI» αναγνωρίστηκε ότι συμβάλλει ενεργά σε 3 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: στην Ποιοτική Εκπαίδευση (SDG 4), στην Αξιοπρεπή Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (SDG 8) και στη Μείωση των Ανισοτήτων (SDG 10).

Μέσα από την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών αμειβόμενης απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, το έργο αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη και ηθική Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να σχεδιάζεται με κοινωνικό πρόσημο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην ΤΝ»: https://go.scify.org/PWDPioneersinAI



Το πρόγραμμα «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη» υλοποιείται από τη Science For You - SciFY και το Κέντρο Παιδιού Και Εφήβου, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της METLEN.