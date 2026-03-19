Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
18/03/2026 - 14:01
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
18/03/2026 - 13:33
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
18/03/2026 - 13:02
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
18/03/2026 - 12:34
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
18/03/2026 - 12:28
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
18/03/2026 - 11:10
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
18/03/2026 - 10:28
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
18/03/2026 - 10:00
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
18/03/2026 - 09:28
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
17/03/2026 - 15:27

Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;

Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 19/03/2026 - 08:06

Στην ιστορία της παγκόσμιας διπλωματίας, η αλαζονεία της ισχύος συχνά τυφλώνει τους ηγέτες μπροστά στην πραγματικότητα. Σήμερα, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισέρχεται στην τρίτη του εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έρχεται αντιμέτωπος με το δικό του γεωπολιτικό «Βατερλό».

Δεν είναι μόνο η ανθεκτικότητα της Τεχεράνης που προκαλεί τριγμούς στην Ουάσιγκτον, αλλά κάτι πολύ πιο θεμελιώδες. Η πρώτη ουσιαστική και μαζική αμφισβήτηση του Αμερικανού προέδρου από τους παραδοσιακούς συμμάχους της Δύσης, αλλά και από το ίδιο το εσωτερικό της κυβέρνησής του.

Για χρόνια, η απειλή δασμών και η ρητορική περί «απόσυρσης από το ΝΑΤΟ» κρατούσαν την Ευρώπη σε μια κατάσταση φοβικής συμμόρφωσης. Αυτό αρχίζει να αλλάζει.

Η απαίτηση του Τραμπ για ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων σε έναν πόλεμο που οι ίδιοι δεν επέλεξαν, προσέκρουσε σε έναν τοίχο. Ηγέτες όπως, ο Σάντσεθ, ο Μακρόν, ο Μερτς και ο Στάρμερ, αρνήθηκαν να στείλουν δυνάμεις στη «φλεγόμενη» ζώνη των Στενών του Ορμούζ, αρνούμενοι να γίνουν οι βοηθοί ενός «σερίφη» που αποφασίζει χωρίς να διαβουλεύεται.

Ακόμη και ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο άνθρωπος που θεωρούνταν ο «γητευτής του Τραμπ» εντός της Συμμαχίας, άρχισε να τηρεί αποστάσεις ασφαλείας. Η πρόσφατη άρνησή του να σχολιάσει τις απειλές Τραμπ περί επανεξέτασης του ρόλου των ΗΠΑ στη Συμμαχία —μετά τον χαρακτηρισμό των συμμάχων ως «ανόητων»— δείχνει ότι η ισορροπία έχει χαθεί.

Ο Ρούτε, υπό την πίεση χωρών όπως η Ισπανία, σταμάτησε να μιλά για «ευρεία υποστήριξη» στον πόλεμο, επιλέγοντας μια προσεκτική στάση αναμονής που μοιάζει με διακριτική αποκήρυξη.

Ίσως όμως το πιο ανησυχητικό σημάδι για τον Λευκό Οίκο να μην είναι οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο, αλλά οι παραιτήσεις και οι δημόσιες διαφωνίες κορυφαίων στελεχών του. Η παραίτηση του επικεφαλής της Αντιτρομοκρατίας, Κεντ, με την καταγγελία ότι το Ιράν «δεν αποτελούσε άμεση απειλή» και ότι ο πόλεμος υποκινήθηκε από εξωτερικά λόμπι, αποτελεί «βόμβα» στα θεμέλια του αφηγήματος Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, προχώρησε σε μια δήλωση που «αδειάζει» πλήρως τον πρόεδρο. «Το Ιράν δεν είχε επανεκκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου», δήλωσε ευθέως. Αν η ίδια η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ καταρρίπτει το πρόσχημα περί «πυρηνικής απειλής», τότε ο πόλεμος του Τραμπ απογυμνώνεται από κάθε ίχνος νομιμότητας.

Η πραγματικότητα που αναδύεται μετά από είκοσι μέρες εχθροπραξιών είναι αποκαλυπτική. Ο Τραμπ φαίνεται να ξεκίνησε μια σύρραξη χωρίς να έχει εκτιμήσει το βάθος των ριζών του ιρανικού καθεστώτος, την ψυχοσύνθεση του λαού του ή τη σιωπηρή στήριξη από τη Ρωσία και την Κίνα. Ή οι μυστικές υπηρεσίες (CIA, Μοσάντ) απέτυχαν να δώσουν την πραγματική εικόνα, οδηγώντας τις ΗΠΑ σε μια «χαίνουσα πληγή» που απειλεί την παγκόσμια οικονομία μέσω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ ή ο Τραμπ πράγματι όπως του καταλοξίζουν έγινε «παίγνιο» στα χέρια του Νετανιάχου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, με την αλαζονική του στάση —από την επιβολή δασμών μέχρι τις απειλές για τη Γροιλανδία— πίστεψε ότι η Ευρώπη θα τον ακολουθήσει τυφλά. Ξέχασε όμως ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες λογοδοτούν στους πολίτες τους και στο διεθνές δίκαιο. Και όσο και αν οι σημερινοί ηγέτες της Ευρώπης σε πολλές περιπτώσεις αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, δεν μπορούν να απαξιώνονται διαρκώς απέναντι στα μάτια των λαών τους.

Όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρος, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αυτός βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια σύγκρουση χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου.

Αν το Ιράν μετατραπεί σε μια νέα «μαύρη τρύπα» τύπου Βιετνάμ ή Ιράκ, το τίμημα δεν θα είναι μόνο γεωπολιτικό. Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι, βλέποντας το κόστος της ενέργειας να εκτοξεύεται και το κύρος της χώρας τους να κλονίζεται από την απομόνωση, ενδέχεται να μετατρέψουν τις κάλπες στην απαρχή της πτώσης του.

Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων 18 Μαρτίου 2026

Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής

Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν

Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν

Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία

Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ