Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:01

Πέμπτη, 19/03/2026 - 14:19

«Το 2025 αποδείξαμε την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, παρά το απαιτητικό περιβάλλον. Επιτύχαμε ισχυρή χρηματοοικονομική και λειτουργική επίδοση και ενισχύσαμε περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αξία και ορατότητα των ταμειακών ροών του χαρτοφυλακίου μας, υπογράφοντας νέες συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου άνω των $ 4 δισ. και επενδύοντας σε νέα εξαγωγική υποδομή στο Ισραήλ.

Παρότι το 2026 ξεκίνησε δυναμικά, η παραγωγή στο Ισραήλ έχει προσωρινά ανασταλεί μετά από κυβερνητική εντολή λόγω της πρόσφατης γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η ασφάλεια των ανθρώπων μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα. Βρισκόμαστε σε στενή και συνεχή επικοινωνία με τις αρχές ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες μπορούν να επανεκκινήσουν με ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν».
Τις δηλώσεις αυτές έκανε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας για το 2025.

Ο κ. Ρήγας σημείωσε ακόμη ότι: «Το 2026 αποτελεί σημείο καμπής για την εταιρεία, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Η στρατηγική μας για εξαγορές και συγχωνεύσεις παραμένει προσανατολισμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διαφοροποίηση, με αυστηρή κεφαλαιακή πειθαρχία και δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Αυτό είναι ήδη εμφανές μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εισόδου της ExxonMobil στο Block 2 στην Ελλάδα.
Η είσοδός μας στην υπεράκτια αγορά της Αγκόλας αποτελεί το πρώτο βήμα σε αυτό το νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στη Δυτική Αφρική. Είναι μια περιοχή πλούσια σε δυνατότητες, με πολλαπλές ευκαιρίες για δημιουργία αξίας, τόσο μέσω άμεσης βελτιστοποίησης κόστους και παραγωγής όσο και μέσω μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών επιλογών. Αν και η Αγκόλα αποτελεί σημαντικό ορόσημο, είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε ενεργά πρόσθετες ευκαιρίες και στις υφιστάμενες χώρες δραστηριοποίησής μας, όπου διαθέτουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως έμπειρος φορέας εκμετάλλευσης. Είμαι βέβαιος ότι είμαστε σε εξαιρετική θέση να υλοποιήσουμε την επόμενη φάση της πορείας μας, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν».

Σημειώνεται ότι η συμφωνία με την ExxonMobil για το Block 2 στο Ιόνιο έχει ολοκληρωθεί, με την ερευνητική γεώτρηση να αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων αδειών.

Η μέση παραγωγή του Ομίλου το 2025 ήταν 154.000 βαρέλια ημερησίως (85% φυσικό αέριο), αντανακλώντας ισχυρή επίδοση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η παραγωγή του Ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το 2024, παρά την προσωρινή αναστολή στο Ισραήλ τον Ιούνιο, κατόπιν εντολής του υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών λόγω περιφερειακών γεωπολιτικών εξελίξεων. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε $ 1,773 εκατ. και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιά ύψους 258 εκατ. δολαρίων η οποία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αντανακλά έκτακτα μη ταμειακά στοιχεία, κυρίως την απομείωση του κοιτάσματος Cassiopea στην Ιταλία και τις σχετικές φορολογικές επιπτώσεις, καθώς και συναλλαγματικές ζημίες λόγω ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Σημειώνεται τέλος ότι πριν από την αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ, η θέση σε λειτουργία της δεύτερης γραμμής πετρελαίου (second oil train) βρισκόταν σε καλό δρόμο για ολοκλήρωση έως το τέλος του α' τριμήνου. Μετά την επανέναρξη των δραστηριοτήτων, η Energean αναμένει ότι η ολοκλήρωση της θέσης σε λειτουργία θα απαιτήσει μερικές εβδομάδες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή 19 Μαρτίου 2026
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων 19 Μαρτίου 2026
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών

TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ

EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα

WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν

Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks