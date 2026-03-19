Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ

«Το 2025 αποδείξαμε την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, παρά το απαιτητικό περιβάλλον. Επιτύχαμε ισχυρή χρηματοοικονομική και λειτουργική επίδοση και ενισχύσαμε περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αξία και ορατότητα των ταμειακών ροών του χαρτοφυλακίου μας, υπογράφοντας νέες συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου άνω των $ 4 δισ. και επενδύοντας σε νέα εξαγωγική υποδομή στο Ισραήλ.

Παρότι το 2026 ξεκίνησε δυναμικά, η παραγωγή στο Ισραήλ έχει προσωρινά ανασταλεί μετά από κυβερνητική εντολή λόγω της πρόσφατης γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η ασφάλεια των ανθρώπων μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα. Βρισκόμαστε σε στενή και συνεχή επικοινωνία με τις αρχές ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες μπορούν να επανεκκινήσουν με ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν».

Τις δηλώσεις αυτές έκανε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας για το 2025.

Ο κ. Ρήγας σημείωσε ακόμη ότι: «Το 2026 αποτελεί σημείο καμπής για την εταιρεία, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Η στρατηγική μας για εξαγορές και συγχωνεύσεις παραμένει προσανατολισμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διαφοροποίηση, με αυστηρή κεφαλαιακή πειθαρχία και δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Αυτό είναι ήδη εμφανές μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εισόδου της ExxonMobil στο Block 2 στην Ελλάδα.

Η είσοδός μας στην υπεράκτια αγορά της Αγκόλας αποτελεί το πρώτο βήμα σε αυτό το νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στη Δυτική Αφρική. Είναι μια περιοχή πλούσια σε δυνατότητες, με πολλαπλές ευκαιρίες για δημιουργία αξίας, τόσο μέσω άμεσης βελτιστοποίησης κόστους και παραγωγής όσο και μέσω μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών επιλογών. Αν και η Αγκόλα αποτελεί σημαντικό ορόσημο, είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε ενεργά πρόσθετες ευκαιρίες και στις υφιστάμενες χώρες δραστηριοποίησής μας, όπου διαθέτουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως έμπειρος φορέας εκμετάλλευσης. Είμαι βέβαιος ότι είμαστε σε εξαιρετική θέση να υλοποιήσουμε την επόμενη φάση της πορείας μας, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν».



Σημειώνεται ότι η συμφωνία με την ExxonMobil για το Block 2 στο Ιόνιο έχει ολοκληρωθεί, με την ερευνητική γεώτρηση να αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων αδειών.



Η μέση παραγωγή του Ομίλου το 2025 ήταν 154.000 βαρέλια ημερησίως (85% φυσικό αέριο), αντανακλώντας ισχυρή επίδοση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η παραγωγή του Ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το 2024, παρά την προσωρινή αναστολή στο Ισραήλ τον Ιούνιο, κατόπιν εντολής του υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών λόγω περιφερειακών γεωπολιτικών εξελίξεων. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε $ 1,773 εκατ. και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιά ύψους 258 εκατ. δολαρίων η οποία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αντανακλά έκτακτα μη ταμειακά στοιχεία, κυρίως την απομείωση του κοιτάσματος Cassiopea στην Ιταλία και τις σχετικές φορολογικές επιπτώσεις, καθώς και συναλλαγματικές ζημίες λόγω ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.



Σημειώνεται τέλος ότι πριν από την αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ, η θέση σε λειτουργία της δεύτερης γραμμής πετρελαίου (second oil train) βρισκόταν σε καλό δρόμο για ολοκλήρωση έως το τέλος του α' τριμήνου. Μετά την επανέναρξη των δραστηριοτήτων, η Energean αναμένει ότι η ολοκλήρωση της θέσης σε λειτουργία θα απαιτήσει μερικές εβδομάδες.