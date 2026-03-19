Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση ΡΑΑΕΥ σχετικά με το αίτημα παράτασης ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο ΜΣΣ Κρήτης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, T.K. 10432 υπέβαλε στη ΡΑAΕY στο πλαίσιο του άρθρου 108Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 5 του ν. 5287/2026 (ΦΕΚ Α’ 41), την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑAΕY I-408022/02.01.2026 (ΤΡ-04168, ΔΕΗ/ΓρΔ/1190/18.12.2025) αίτηση παράτασης ισχύος μέχρι και τις 31.12.2030 της Άδειας Παραγωγής που χορηγήθηκε δυνάμει της Απόφασης της ΡΑΑΕΥ υπ΄αριθμ. Ε 99/2024 μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας ονομαστικής ισχύος 130 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο ΜΣΣ Κρήτης.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.