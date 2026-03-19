ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.

Newsroom
Πέμπτη, 19/03/2026 - 15:39

Ανακοίνωση ΡΑΑΕΥ σχετικά με το αίτημα παράτασης ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο ΜΣΣ Κρήτης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, T.K. 10432 υπέβαλε στη ΡΑAΕY στο πλαίσιο του άρθρου 108Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 5 του ν. 5287/2026 (ΦΕΚ Α’ 41), την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑAΕY I-408022/02.01.2026 (ΤΡ-04168, ΔΕΗ/ΓρΔ/1190/18.12.2025) αίτηση παράτασης ισχύος μέχρι και τις 31.12.2030 της Άδειας Παραγωγής που χορηγήθηκε δυνάμει της Απόφασης της ΡΑΑΕΥ υπ΄αριθμ. Ε 99/2024 μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας ονομαστικής ισχύος 130 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο ΜΣΣ Κρήτης.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα 19 Μαρτίου 2026

