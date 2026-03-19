Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
18/03/2026 - 14:01

Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
Newsroom
Πέμπτη, 19/03/2026 - 15:05

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρέθηκαν δύο βασικά αιτήματα των πρατηριούχων. Από τη μία, προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 3.000 ευρώ μέσω voucher για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων.

Σε συμφωνία κατέληξαν οι εκπρόσωποι των βενζινοπωλών με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται, τουλάχιστον για την ώρα, η απεργία.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρέθηκαν δύο βασικά αιτήματα των πρατηριούχων. Από τη μία, προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 3.000 ευρώ μέσω voucher για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων. Από την άλλη, υπήρξε δέσμευση ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα λήξει στις 30 Ιουνίου, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την ισχύουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι υπάρχει συμφωνία με τον κλάδο και πρόσθεσε:

«Εν μέσω μίας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πήραμε ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Τα μέτρα αυτά αφορούν το ντίζελ και την αμόλυντη βενζίνη των 95 οκτανίων. Θέλω να σημειώσω ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την ανεξάρτητη αρχή έως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά.

Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και υπεύθυνη συμπεριφορά. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί είναι η προϋπόθεση να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο, αυτήν την κρίση. Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, έχει ημερομηνία λήξης.

Είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν όπως υπάρχουν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών.

Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Οικονομικών, ιδιαίτερα τους υπουργούς, τον κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά και ασφαλώς τον υπουργό Οικονομικών, τον κ. Πιερρακάκη, για την απόφαση να στηρίξουμε με 3.000 ευρώ voucher κάθε βενζινάδικο που θα τοποθετεί αυτά τα συστήματα μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται.

Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαι βέβαιος ότι η ανεξάρτητη αρχή θα εφαρμόσει με σωστό και δίκαιο τρόπο την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία σήμερα ψηφίζεται από το ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παταχθούν φαινόμενα αληθινής κερδοσκοπίας. Εκεί είναι το κέντρο βάρους που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε με αυτό το μέτρο και όχι κάτι άλλο».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης ανέφερε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, φέρνει το μεγαλύτερο ποσοστό των βενζινοπωλών, στα όρια της επιβίωσης ή πολλές φορές και ακόμα κάτω από τα όρια της επιβίωσης. Πρόσθεσε ότι για να έχουμε χαμηλότερες τιμές πρέπει να μειωθούν οι φόροι και ότι θα ακολουθήσει ενημέρωση των μελών της Ομοσπονδίας για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Τόνισε ωστόσο ότι μετά τις συζητήσεις με τον υπουργό και τις διαβεβαιώσεις που ελήφθησαν δεν υπάρχει ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων Θέμης Κιουρτζής ανέφερε: «Θεωρώ ότι κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν και εξηγήσεις που έγιναν, είναι σημαντικές. Οι ομοσπονδίες θα μεταφέρουν αυτή τη συζήτηση στα μέλη τους. Και προφανώς θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις για να αποκλιμακωθεί η ένταση».

