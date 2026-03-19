N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη

N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
Newsroom
Πέμπτη, 19/03/2026 - 08:54

Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, το 4o Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η κρίση στη Μέση Ανατολή μαίνεται, η ενεργειακή αγορά κλυδωνίζεται και οι γεωπολιτικές προκλήσεις επαναπροσδιορίζονται. Την ίδια ώρα, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη μετεξελίσσονται σε κρίσιμο γεωπολιτικό καταλύτη που αναδιατάσσει τις ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπό το πρίσμα αυτό και με φόντο τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, το 4o Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στις 19 και 20 Μαρτίου 2026, καθιστά τον διάλογο για τον κομβικό ρόλο της περιοχής στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης πιο αναγκαίο από ποτέ.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Μάθιου Γουίτακερ, Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο ΝΑΤΟ θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι για τον στρατηγικό ρόλο της ΝΑ Ευρώπης καθώς και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι φορέων θα θέσουν επί τάπητος την στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την περιφερειακή σταθερότητα και τον ρόλο της περιοχής ως γεω ενεργειακού κόμβου.

Στρατηγική θωράκιση και οικονομική εξωστρέφεια

Το Συνέδριο αναδεικνύει καίρια ζητήματα, από την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση έως και τη γεωπολιτική ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία, καθώς και τις προκλήσεις της περιοχής όπως η δημογραφική αναγέννηση, η αναβάθμιση των δομών υγείας, και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κινητήριος μοχλός για την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Οι συζητήσεις εστιάζουν, ακόμη, στην ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας και στην αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας εξωστρεφούς οικονομίας, ενώ η εισαγωγή της τεχνολογίας στην πρωτογενή παραγωγή και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών συμπληρώνουν το παζλ για ένα βιώσιμο μέλλον στην Περιφέρεια.

Σημαντικές προσωπικότητες στο βήμα του Συνεδρίου

Tο παρών θα δώσουν μεταξύ άλλων: Ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής και πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Geoffrey Pyatt, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους Ενεργειακούς Πόρους 2022-2025 (Assistant Secretary of State for Energy Resources), Κορίνα Κρέτσου, Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Υπερταμείο, Άντζελα Βαρελά, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Γιώργος Κρεμλής, Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στη Βουλγαρία, EPLO.

Το 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανοίγει τον διάλογο για τη στρατηγική αναβάθμιση τόσο της περιοχής όσο και της χώρας στον διεθνή χάρτη στον απόηχο των παγκόσμιων εξελίξεων.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την City Ηub Events του Ομίλου Alter Ego Media και την Tsomokos Communications.

Με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επίσημοι Συνεργάτες: ΔΕΗ, JTI

Χορηγοί: Gastrade, ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Hill International, Μεταλλεία Θράκης

Υποστηρικτές: EnEarth, Όμιλος Πλαστικά Θράκης, Eco Hellas

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Συνεδρίου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://eastmacedoniathraceforum.gr/

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

