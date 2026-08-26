Γιάννης Τριήρης: Το 1,7 δισ. ευρώ δεν θα σώσει τον Μητσοτάκη

Το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζει τη φετινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με έναν σαφή πολιτικό στόχο: να μετατρέψει τις εξαγγελίες σε μήνυμα επανεκκίνησης της κυβέρνησης και, κυρίως, να ανακτήσει ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Το ποσό που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι περίπου 1,7 δισ. ευρώ για το 2027. Όπως διαρρέει το Μαξίμου, το πακέτο θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους και στεγαστική πολιτική. Το ύψος των μέτρων προσδιορίζεται προς την περιοχή των 1,7 δισ. ευρώ.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πολιτικό πρόβλημα για το Μαξίμου: τα 1,7 δισ. δεν είναι από μόνα τους πολιτικό αφήγημα.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δημιουργήθηκε γιατί οι πολίτες δεν είδαν να υλοποιούνται οι κυβερνητικές υποσχέσεις που θα έδιναν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας που τους ταλανίζουν: την ακρίβεια, το κόστος στέγασης, τους λογαριασμούς, τα πραγματικά εισοδήματα που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν το κόστος ζωής και την αίσθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μεταφράζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους.

Το Μαξίμου, όμως, έχει επιλέξει άλλη πολιτική γραμμή. Από αυτά που έχουν διαρρεύσει το τελευταίο διάστημα προκύπτει ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης έχει στραφεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και «μαγειρεύει» με ιδιαίτερη προσοχή το πακέτο της ΔΕΘ. Δεν πρόκειται απλώς για μια άσκηση οικονομικής πολιτικής. Είναι και άσκηση εκλογικής στόχευσης.

Ο κύβος ερρίφθη και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι αυτά που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για την «ανάκτηση της χαμένης ψήφου» από ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, που θεωρεί ότι είναι οι κρίσιμες κοινωνικές ομάδες που έχουν απομακρυνθεί από τη ΝΔ.

Με άλλα λόγια, το ερώτημα που φαίνεται να απασχολεί περισσότερο το Μαξίμου δεν είναι ο «ποια μέτρα χρειάζεται η κοινωνία;», αλλά και «ποια μέτρα μπορούν να επιστρέψουν στη ΝΔ τους ψηφοφόρους που έχασε;».

Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η χώρα έχει ουσιαστικά εισέλθει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Το Μαξίμου έχει αναφερθεί σε εκλογές την άνοιξη του 2027, ενώ παράλληλα θεωρεί τη φετινή ΔΕΘ ως μία από τις τελευταίες μεγάλες ευκαιρίες του πρωθυπουργού να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία πριν από την τελική ευθεία.

Το πρόβλημα είναι ότι η επιστροφή ορισμένων ψηφοφόρων στη ΝΔ δεν μπορεί να επιτευχθεί με εξαγγελίες «λογιστικής αξίας» 1,7 δισ. ευρώ.

Ο ψηφοφόρος που έφυγε επειδή δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ ή τους λογαριασμούς δεν θα επιστρέψει επειδή θα του ανακοινωθεί μια απροσδιόριστη ελάφρυνση. Και ακόμη περισσότερο, δεν είναι βέβαιο ότι θα θεωρήσει πως μια σειρά από μέτρα που ανακοινώνονται λίγο πριν από την τελική προεκλογική περίοδο αποτελούν αλλαγή πολιτικής και όχι εκλογική προσαρμογή.

Το 1,7 δισ. ευρώ είναι σημαντικό ποσό. Αλλά είναι μικρό μπροστά στο πολιτικό κόστος μιας κυβερνητικής φθοράς που έχει συσσωρευτεί επί χρόνια.

Η ΔΕΘ, λοιπόν, δεν θα κριθεί από το πόσα δισεκατομμύρια θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης. Θα κριθεί από το αν οι πολίτες θα πιστέψουν ότι αυτά τα χρήματα αποτελούν μια πραγματική αλλαγή πορείας ή ένα καλά σχεδιασμένο προεκλογικό πακέτο αναζήτησης χαμένων ψήφων.

Σε κάθε περίπτωση η αυτοδυναμία, με τα σημερινά δεδομένα, εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με όνειρο θερινής νυκτός παρά με ασφαλή εκλογική προοπτική.