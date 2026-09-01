ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:51
Στη Θεσσαλονίκη το 10ο Southeast Europe Energy Forum με θεσμικές συμμετοχές από Ελλάδα - ΗΠΑ και ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:12
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:55
Στ. Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ν’ αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:28
ΕΥΑΘ: Με υδατική νοημοσύνη στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 13:57
Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσω τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 13:18
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών για την Κυκλική Οικονομία από το Κέντρο Αειφορίας (CSE)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/09/2026 - 12:46
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/09/2026 - 11:54
ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:36
Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:01
Motor Oil: Στρατηγική επένδυση της Motor Oil στην ΑΙ - Απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στην Satori Analytics
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 10:39
Β. Κικίλιας: Ανησυχία για την ευρωπαϊκή στάση ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον ΙΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 10:16
Γεραπετρίτης για GSI: Πιθανότατα εντός του 2026 θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 09:44
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κυβέρνηση εξήγγειλε επίδομα ενοικίου – γιατί εξαφανίστηκε από το τελικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 09:25
Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 90η ΔΕΘ: Οι Σκουριές στο επίκεντρο της νέας εποχής για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 09:10
Στ Παπασταύρου: Υλοποιούμε ένα αίτημα 35 ετών για το Άλσος Θεοδωρίδη, τον πνεύμονα πρασίνου των Γρεβενών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/09/2026 - 09:04
Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/09/2026 - 08:49
Γιάννης Τριήρης: Ο κόσμος αλλάζει στρατόπεδο και η Δύση χάνει έδαφος με τις δικές της επιλογές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
01/09/2026 - 08:42
Αγορά εξισορρόπησης: Πάνω από 20 εκατ. ευρώ την εβδομάδα το κόστος- Παρέμβαση ΕΒΙΚΕΝ στη ΡΑΑΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 08:36
Ρεύμα: Άλμα 43,5% στη χονδρική σε δύο μήνες- Σήμερα τα νέα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 08:35
Ρωτήσαμε έναν ειδικό αν o αφυγραντήρας μπορεί να δροσίσει το σπίτι και η απάντηση μας εξέπληξε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 06:23
Πώς να καθαρίσετε σωστά το κλιματιστικό για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 06:23
Νίκος Χαρδαλιάς: Με μεθοδική δουλειά, αναβαθμίζουμε την ποιότητα της καθημερινής ζωής στη Δυτική Αττική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/08/2026 - 15:51
ΥΠΕΝ: Επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/08/2026 - 15:25
«ΟΧΙ» της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο υδροηλεκτρικό επί του Γοργοπόταμου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/08/2026 - 15:05
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/08/2026 - 14:38
Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/08/2026 - 14:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές μεταξύ Αν. Μεσογείου και Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/08/2026 - 14:10
Deloitte Government Trends 2026: Η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το μέλλον της δημόσιας διοίκησης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
31/08/2026 - 14:04
Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Τάξη στον χώρο: Η σιωπηρή μεταρρύθμιση απέκτησε πλέον δυνατή φωνή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/08/2026 - 12:52

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 11:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Επέκταση έως 30/09 των μέτρων στήριξης των καταναλωτών και της αγοράς. Το μέτρο αφορά στην Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και στο Πετρέλαιο κίνησης που προορίζονται αποκλειστικά για την εσωτερική αγορά. Η έκπτωση προ ΦΠΑ ανά λίτρο θα είναι 7,95 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης και 4,05 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.

Η HELLENiQ ENERGY, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων, αποφάσισε να παρατείνει για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο την παροχή έκτακτης έκπτωσης προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας καυσίμων για τα βασικά καύσιμα κίνησης, την Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το Πετρέλαιο κίνησης.

Το μέτρο, που είχε εξαγγελθεί και εφαρμόστηκε από τις 14 Ιουλίου, αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο για την οριζόντια μείωση των τιμών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας και πιο συγκεκριμένα 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η έκτακτη έκπτωση θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια και θα ισχύει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η HELLENiQ ENERGY, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, παραμένει δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή και παράλληλα στηρίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, προκειμένου να περιοριστούν οι παρενέργειες από τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τα προϊόντα διύλισης διεθνώς.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν
Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν 01 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης

Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Στις ακριβότερες χώρες του κόσμου η Ελλάδα σε βενζίνη και ντίζελ – Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στις ακριβότερες χώρες του κόσμου η Ελλάδα σε βενζίνη και ντίζελ – Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο

HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Προγράμματος Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου Όμορων Δήμων 2025-2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Προγράμματος Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου Όμορων Δήμων 2025-2026

HELLENiQ ENERGY: Γιατί η Goldman Sachs ανεβάζει ξανά τον πήχη- Στα 15,20 ευρώ η τιμή-στόχος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY: Γιατί η Goldman Sachs ανεβάζει ξανά τον πήχη- Στα 15,20 ευρώ η τιμή-στόχος

HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού