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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών για την Κυκλική Οικονομία από το Κέντρο Αειφορίας (CSE)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών για την Κυκλική Οικονομία από το Κέντρο Αειφορίας (CSE)
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 12:46
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Νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και υψηλότερο κόστος υλικών ενισχύουν τη σημασία της Κυκλικής Οικονομίας

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο πιστοποιημένο επαγγελματικό πρόγραμμα: Certified Circular Economy Professional 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 5 και 6 Νοεμβρίου 2026, με φυσική παρουσία.

Το διήμερο πρόγραμμα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη τou ESG Stories έχει σχεδιαστεί για στελέχη και επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν πρακτική γνώση και εργαλεία για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών Κυκλικής Οικονομίας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τους.

Η ανάγκη για αυτή τη γνώση γίνεται ολοένα πιο ουσιαστική. Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία συνδέεται πλέον άμεσα με τον σχεδιασμό προϊόντων και συσκευασιών, τη χρήση πρώτων υλών, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη διαχείριση αποβλήτων, τη μείωση των εκπομπών αλλά και με νέα ευρωπαϊκά νομοθετικά δεδομένα.

Οι νέες Eυρωπαικές κανονιστικές απαιτήσεις όπως το Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), το Right to Repair και το νέο πλαίσιο για Packaging and Packaging Waste (PPWR) ενισχύουν την ανάγκη οι επιχειρήσεις να μπορούν να μετατρέπουν τις αρχές της κυκλικότητας σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές.

Το Certified Circular Economy Professional 2026 διαφοροποιείται μέσα από τον πρακτικό του χαρακτήρα.

Σε συνολικά 16 ώρες διαζώσης εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν μεταξύ άλλων:

  • τις βασικές αρχές και το 9R Framework της Κυκλικής Οικονομίας,
  • τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα,
  • τη σύνδεση Κυκλικής Οικονομίας, carbon management και μείωσης αποβλήτων,
  • το circular design και το circular packaging,
  • νέα επιχειρηματικά μοντέλα όπως leasingκαι Product-as-a-Service,
  • πρακτικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή της κυκλικότητας στο εσωτερικό ενός οργανισμού.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να εξετάσουν case studies από διάφορους κλάδους και βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως αναλύοντας πώς διαφορετικοί οργανισμοί μετατρέπουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας σε πρακτικές λύσεις.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενσωματώσουν την Κυκλική Οικονομία όχι ως μια μεμονωμένη περιβαλλοντική δράση, αλλά στις λειτουργίες, τα προϊόντα, τις προμήθειες, την παραγωγή και το επιχειρηματικό τους μοντέλο βάση των νέων τάσεων και Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών.

Πληροφορίες προγράμματος

Ημερομηνίες: 5–6 Νοεμβρίου 2026
Ώρες: 09:30–17:30
Συνολική διάρκεια: 16 ώρες (δια ζώσης)
Πιστοποίηση: Certified Circular Economy Professional 2026

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες

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