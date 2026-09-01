Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά 56 σεντς ή 0,6%, στα 91,05 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 83 σεντς ή 1%, στα 86,59 δολάρια το βαρέλι.



Στη χθεσινή συνεδρίαση, το Μπρεντ έκλεισε με άνοδο 2,7%, έχοντας φθάσει ενδοσυνεδριακά στο υψηλότερο επίπεδο από τις 25 Αυγούστου.



Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα πλήγματα κατά του Ιράν, μετά την πρώτη ανταλλαγή άμεσων επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών μέσα σε έναν μήνα, την Κυριακή.



Οι τελευταίες εξελίξεις αυξάνουν την πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων και, μαζί, τον κίνδυνο ζημιών σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο και νέων προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.



Τα στοιχεία της Kpler έδειξαν ότι το Σαββατοκύριακο ο αριθμός των καταγεγραμμένων πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε σε πέντε ημερησίως.



Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης από χώρες όπως το Κατάρ και το Ομάν για την επίτευξη συμφωνίας επαναλειτουργίας των Στενών δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει. Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Το Ιράν έκλεισε τα Στενά μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.



Η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία βλήματα ενώ έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.



Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters τον Αύγουστο εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026, όσο συνεχίζονται οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα.