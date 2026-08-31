Πέντε ρυθμίσεις του πλυντηρίου που πιθανότατα αγνοείτε - αλλά αξίζει να δοκιμάσετε

Οι περισσότεροι καταναλωτές τείνουν να επιλέγουν το ίδιο πρόγραμμα πλύσης για κάθε φορτίο ρούχων, ακολουθώντας τη λογική του «πατάω ένα κουμπί και το ξεχνάω». Ωστόσο, αυτή η συνήθεια ούτε αξιοποιεί τις δυνατότητες των σύγχρονων οικιακών συσκευών, ούτε είναι η ιδανική για τη φροντίδα των υφασμάτων.

Οι συνήθειες που συνοδεύουν τη φροντίδα του σπιτιού δύσκολα αλλάζουν. Οι περισσότεροι ρυθμίζουμε μια φορά το πλυντήριο και το στεγνωτήριο κι έπειτα σπάνια πειραματιζόμαστε με άλλες επιλογές.

Αυτή η τακτική προσφέρει μια κάποια ευκολία, αλλά σίγουρα επιβαρύνει τα ρούχα μας και περιορίζει την ενεργειακή απόδοση της συσκευής. Στον πίνακα ελέγχου υπάρχουν λειτουργίες που πιθανότατα δεν έχετε αγγίξει ποτέ, οι οποίες όμως μπορούν να κάνουν τη διαδικασία πιο γρήγορη και αποτελεσματική.

1. Πρόγραμμα Συνθετικών / Τσακίσματος (Permanent Press)

Εφόσον τα ρούχα σας δεν είναι εξαιρετικά λερωμένα, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την ιδανική επιλογή για τη συντριπτική πλειονότητα των καθημερινών υφασμάτων. Στο πλυντήριο, χρησιμοποιεί χαμηλότερη θερμοκρασία νερού, ηπιότερη ανάδευση και σταδιακή ψύξη πριν το τελικό στύψιμο, ελαχιστοποιώντας το τσαλάκωμα. Στο στεγνωτήριο, εφαρμόζει μέτρια θερμότητα και μειώνει τη θερμοκρασία στα τελευταία λεπτά για το ίδιο αποτέλεσμα.

Αν δεν αναγράφεται ως «Permanent Press», αναζητήστε το ως «Συνθετικά», «Καθημερινά» ή «Wrinkle Control».

2. Γρήγορη Πλύση (Quick / Speed Wash)

Αν και δεν ενδείκνυται για μεγάλα φορτία ή πολύ λερωμένα ρούχα, το γρήγορο πρόγραμμα είναι η βέλτιστη λύση όταν χρειάζεστε άμεσα 1-2 ρούχα. Ενώ ένας τυπικός κύκλος διαρκεί έως και μία ώρα, η γρήγορη πλύση μειώνει το χρόνο στο μισό περιορίζοντας τη διάρκεια της ανάδευσης στο νερό με το απορρυπαντικό.

3. Πρόπλυση / Μούλιασμα (Pre-Soak / Pre-Wash)

Για ρούχα με δύσκολους λεκέδες, η λειτουργία πρόπλυσης ή μουλιάσματος γλιτώνει χρόνο από την χειροκίνητη προεργασία των λεκέδων. Η ρύθμιση αυτή προσθέτει 15 έως 30 λεπτά στον κύκλο, μουλιάζοντας τα ρούχα σε νερό και απορρυπαντικό πριν την κύρια πλύση. Στη συνέχεια, η συσκευή αποστραγγίζει αυτόματα το βρώμικο νερό και περνά αμέσως στο βασικό πρόγραμμα.

4. Κρύος Αέρας στο Στεγνωτήριο (Air-Only)

Μία από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες του στεγνωτηρίου, κατά την οποία ο κάδος περιστρέφεται χωρίς την ενεργοποίηση της θέρμανσης. Είναι ιδανική για την απομάκρυνση της σκόνης και των τριχών από μαξιλάρια, κουβέρτες ή κουρτίνες που δεν χρειάζονται πλύσιμο αλλά φρεσκάρισμα. 15 λεπτά λειτουργίας με μερικές μπάλες στεγνωτηρίου αρκούν.

5. Αυτοκαθαρισμός Κάδου (Washer Cleaning Cycle)

Για να έχετε καθαρά ρούχα, πρέπει να διατηρείτε καθαρό και το πλυντήριο. Τα σύγχρονα μοντέλα χρησιμοποιούν λιγότερο νερό στο ξέβγαλμα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται υπολείμματα απορρυπαντικού, άλατα και βακτήρια. Το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου πρέπει να εκτελείται μία φορά το μήνα (ή κάθε 30 πλύσεις) με τη χρήση χλωρίου ή ειδικού καθαριστικού πλυντηρίου.

Πηγή: Real Simple