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Β. Κικίλιας: Ανησυχία για την ευρωπαϊκή στάση ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον ΙΜΟ

Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 10:16
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Έντονη ανησυχία για τη στάση που διαμορφώνεται σε επίπεδο επιπέδου ενόψει των κριτών διαπραγματεύσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας εκφράζει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτηση του στο Χ.

Οι συζητήσεις στον IMO πραγματοποιούνται στο Λονδίνο από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας.

Ο κ. Κικίλιας επισημαίνει ότι οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ κατέδειξαν, κατά την εκτίμησή του, έλλειψη της απαραίτητης ευελιξίας για την εφαρμογή της σύγκλισης, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι θέσεις κρατών-μελών που εκπροσωπούν περισσότερο από το 70% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Προειδοποιεί μάλιστα ότι η επιμονή σε άκαμπτες προσεγγίσεις μπορεί να υπονομεύσει τις προοπτικές σύγκλισης και τελικά την επίτευξη συμφωνίας στον ΙΜΟ.

Όπως τονίζει, η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας θα πρέπει να συνδέει τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες με την πραγματική εξέλιξη των νέων καυσίμων, των συστημάτων πρόωσης και των διαθεσίμων τεχνολογιών.

Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, πρέπει να είναι η υιοθέτηση μέτρων που θα είναι ρεαλιστικά και τεχνολογικά εφαρμόσιμα, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνουν το κόστος για οικογένειες και επιχειρήσεις.

Ο κ. Ο Κικίλιας υπογραμμίζει, τέλος, ότι η συζήτηση είναι «υπαρξιακής σημασίας» για έναν κλάδο που μεταφέρει περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου, τονίζοντας την ανάγκη για μια ασφαλή και βιώσιμη πορεία ενεργειακής μετάβασης της διεθνούς ναυτιλίας.

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