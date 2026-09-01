Γεραπετρίτης για GSI: Πιθανότατα εντός του 2026 θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου

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Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας

«Σε ό, τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι εκείνο που πάντοτε έλεγα, ότι είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία», τόνισε αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου στη συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» και στους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή

«Από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλει να γίνει σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο και θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας. Σήμερα, η Meridiam έχει ένα πολύ καίριο ρόλο και το πλειοψηφικό πακέτο. Άρα, με βάση τον προγραμματισμό, τους επόμενους μήνες εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου.

Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, διότι αυτό εξαρτάται από τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι, πράγματι, θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Τώρα, σε ό, τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινοποιήσεις, το Διεθνές Δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μία απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Η επικοινωνία, η οποία προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι κατά βάσιν για την προστασία των ναυτιλομένων. Είναι σημαντικό και για τη ναυτιλιακή κοινότητα και για τα παράκτια κράτη να έχουν μία εικόνα για το πώς θα κινηθεί το έργο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο πεδίο. Αυτό εξυπηρετεί, άλλωστε, και η έκδοση της NAVTEX, η οποία γίνεται από το κράτος θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Άρα, τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί».

Σε σχετική ερώτηση για το εάν η Τουρκία θα αντιδράσει δημιουργώντας προβλήματα στη διαδικασία της πόντισης με κάποιο θερμό επεισόδιο, ο κ. Γεραπετρίτης, ανέφερε:

«Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο, ο οποίος είναι πολυπολικός και εξαιρετικά απρόβλεπτος. Είμαστε στη δυσκολότερη, στην πιο σύνθετη συνθήκη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παντού και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου μαίνονται πόλεμοι. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι δεν ανησυχούμε. Έχουμε βεβαίως πολύ αυξημένη προσοχή στα ζητήματα αυτά. Εκείνο το οποίο κάνουμε και το κάνουμε με συνέπεια και με ευθύνη είναι να προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, δεδομένου του γεγονότος ότι θα υπογραφεί η διευρυμένη συμφωνία για την αμυντική ασφάλεια της χώρας με το Ισραήλ, φροντίζουμε κάθε μέρα να ενισχύουμε τη χώρα σε ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση και να διευρύνουμε το διπλωματικό μας αποτύπωμα».

Σε ό,τι αφορά τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει τη «γαλάζια πατρίδα», τους επόμενους μήνες, ο υπουργός εξωτερικών υπογράμμισε:

«Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, εξ όσων γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζουμε επίσης και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Άρα, θα πρέπει να έχουμε μία καλύτερη εικόνα. Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουν ενημερωθεί ως όφειλαν και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Το δεύτερο είναι ότι μία τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, εσωτερικής κατανάλωσης. Το να υπάρξει ένας νόμος, ο οποίος καθορίζει ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν έχει καμία εξωτερική έννομη συνέπεια. Δεν είναι, για να το πω έτσι απλά, όπως ο δικός μας Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, ο οποίος έχει ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Άρα, και σε επίπεδο ισχύος έχουμε μία, κατά την άποψή μου, ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία συνιστά αντίδραση σε δικές μας πρωτοβουλίες, δηλαδή στον δικό μας Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, χωρίς καμία πρακτική εξωτερική έννομη συνέπεια. Θέλω όμως να σας πω το εξής, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει μία θεμελιώδης διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν και αυτή είναι το ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων.

Δείτε τα λιγάκι σε προοπτική. Η Ελλάδα εκδίδει Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό με ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Τουρκία ακολουθεί και θα εκδώσει έναν νόμο, από ό,τι διαφαίνεται, για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Η Ελλάδα θα αντιδράσει προφανώς, όπως κρίνει. Η Ελλάδα, δημοσιεύει θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα και ακολουθεί η Τουρκία με δικά της θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα. Η Ελλάδα μεριμνά για τη διευρυμένη αμυντική της θωράκιση, η Τουρκία ακολουθεί διεκδικώντας τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή άμυνα και διεκδικώντας τη συμμετοχή της σε μερικά εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα, εκείνο το οποίο διαφοροποιεί το σήμερα από το χθες είναι το ότι η Ελλάδα πια δεν ακολουθεί. Η Ελλάδα είναι μπροστά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, και γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαστε αιθεροβάμονες να πιστεύουμε ότι εμείς θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και η Τουρκία απλώς θα παρακολουθεί.

Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Δεν είχε ποτέ αυτές τις συμμαχίες, τις οποίες έχει σήμερα. Δεν είχε θαλάσσιο χωροταξικό με ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου, δεν είχε έρευνα για υποθαλάσσιο πλούτο στο Λιβυκό.

Η ελληνική κυβέρνηση μεριμνά για τη διεύρυνση των εθνικών συμφερόντων. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών, και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών, για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία και επιθετικότητα θα υπάρχει και μία απάντηση εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας».

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